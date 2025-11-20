Το τέλος του Ντουμπάι για κατασκευαστές και αρχιτέκτονες

Πίσω από τις γυάλινες προσόψεις και τις αφίσες των developers στο Ντουμπάι αρχίζει να σχηματίζεται μια άλλη εικόνα: εκείνη μιας αγορά που ωριμάζει κουρασμένη από την ίδια της την υπερπαραγωγή