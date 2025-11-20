Το τέλος του Ντουμπάι για κατασκευαστές και αρχιτέκτονες
Το τέλος του Ντουμπάι για κατασκευαστές και αρχιτέκτονες
Πίσω από τις γυάλινες προσόψεις και τις αφίσες των developers στο Ντουμπάι αρχίζει να σχηματίζεται μια άλλη εικόνα: εκείνη μιας αγορά που ωριμάζει κουρασμένη από την ίδια της την υπερπαραγωγή
Για δύο δεκαετίες, το Ντουμπάι υπήρξε το απόλυτο πειραματικό πεδίο της κάθε σύγχρονης αρχιτεκτονικής και κατασκευαστικής φαντασίωσης. Οι ουρανοξύστες που ξεπερνούσαν κάθε προηγούμενο, τα νησιά σε σχήμα φοίνικα, οι ατελείωτες εργοταξιακές ζώνες και οι ουτοπικές υποσχέσεις για «ζωή στο μέλλον» το μετέτρεψαν σε ένα παγκόσμιο σύμβολο επιδεικτικής ευημερίας.
Σήμερα, στην αγορά ακινήτων της πυκνοκατοικημένης πόλης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τη θέση του ενθουσιασμού των προηγούμενων ετών παίρνει η “ωριμότητα”.
