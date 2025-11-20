Από τον Ολι Ρεν (καλό κουράγιο) και το wow στον Πιερρ, ο Βέμπερ και ο Κ.Μ, οι υπουργοί που… κάνουν τους Κινέζους, ετοιμάζουν νέα μέτρα για τα AirBnB
Από τον Ολι Ρεν (καλό κουράγιο) και το wow στον Πιερρ, ο Βέμπερ και ο Κ.Μ, οι υπουργοί που… κάνουν τους Κινέζους, ετοιμάζουν νέα μέτρα για τα AirBnB
Χαίρετε, δεν το λες και λίγο από το «καλό κουράγιο» του Ολι Ρεν το 2010 που άρχιζαν τα μνημόνια, ως το 2015 με τον κλόουν Βαρουφάκη που είπε το περίφημο “wow” στον Ντάισελμπλουμ, να φτάσουμε σήμερα μια δεκαετία μετά να έχουμε ως υποψήφιο για πρόεδρο του Eurogroup Έλληνα υπουργό
Οι πιθανότητες λοιπόν του Κυριάκου Πιερρακάκη να πάρει το χρίσμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και μετά να κερδίσει και την προεδρία του Eurogroup είναι όντως αρκετά καλές. Ο κύριος ανταγωνιστής του στο ΕΛΚ είναι ο Βέλγος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, ο οποίος βέβαια σήμερα δείχνει αρκετά ισχυρός ως υποψηφιότητα. Αν κερδίσει ο Πιερρακάκης το χρίσμα στο ΕΛΚ τότε έχει λογικά τις περισσότερες πιθανότητες αφού το ευρωπαϊκό κόμμα που ανήκει έχει και την πλειοψηφία στο Eurogroup, χωρίς όμως να έχει και τον αριθμό που απαιτείται για να εκλεγεί κατευθείαν, ήτοι 11 ψήφους. Ξεκινάει πάντως με εφτά ψήφους και χτίζει πάνω σ’ αυτές με σκοπό να περάσει το 50% των 20 ψήφων που ανήκουν σε αντίστοιχες χώρες-μέλη. Ασφαλώς στην απέναντι όχθη υπάρχουν και οι σοσιαλδημοκράτες με πιθανότερο υποψήφιο τον Ισπανό Κάρλος Κουέρπο, αλλά είναι αριθμητικά πιο αδύναμοι, χωρίς να θεωρούνται αμελητέοι ως αντίπαλοι.
Μητσοτάκης-Βέμπερ
-Τώρα το ποιος θα νικήσει στην κούρσα αυτή, που θα καταλήξει σε περίπου 20 ημέρες, είναι αβέβαιο γιατί όπως είναι γνωστό τα «ευρωπαϊκά οικογενειακά» εμπεριέχουν… πολύ μαγειρείο. Αν όμως ο Πιερρακάκης κερδίσει τον Βέλγο τότε οι πιθανότητές του να γίνει πρόεδρος του Eurogroup είναι μεγάλες, όχι πάντως απολύτως βέβαιες. Κλειδί για να πάρει το χρίσμα βεβαίως στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ο Πιερρρ είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης, ο οποίος κατέχει «ηγεμονική θέση» λόγω ποσοστών της ΝΔ στις εκλογές, αλλά και απολαμβάνει μια ιδιαίτερα στενή σχέση με τον επικεφαλής του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ. Περιττό να σας πω ότι ο Κ.Μ το έχει πάρει πατριωτικά και μου φαίνεται λογικό, «δεν είναι και λίγο από το δράμα του 2015 σήμερα να διεκδικούμε την προεδρία του Eurogroup» μου λένε ότι είπε κάποια στιγμή. Στα αβαντάζ μας λοιπόν είναι ότι η Ελλάδα έχει σήμερα ένα success story στην οικονομία, σε αντίθεση με την κυβέρνηση του Βελγίου που μάλλον καταρρέει, η σχέση του Κ.Μ με τον Βέμπερ και φυσικά ο ίδιος ο Πιερρακάκης τον οποίο εκτιμούν οι συνάδελφοί του, αλλά και όλο το «ευρωπαϊκό περιβάλλον». Διαφορετικά δεν θα τον πρότειναν για πρόεδρο. Αν σκέφτεστε το… αυτονόητο, δηλαδή ότι αν κερδίσει την θέση ο Πιερρ είναι καλό για τη χώρα, τον Μητσοτάκη και τον ίδιο, έναν μόλις 42 ετών πολιτικό, καλά το σκέφτεστε. Έτσι ακριβώς είναι, με ό,τι αυτό σημαίνει…
Κάνουν τους Κινέζους για τους Κινέζους
-Μετά τη συνάντηση Κίμπερλι-Θεοδωρικάκου και τις ανακοινώσεις για την αξιοποίηση του λιμανιού της Ελευσίνας ως αντίβαρο του Πειραιά, στην κυβέρνηση εξελίσσεται ένα ενδιαφέρον ψάξιμο για το ποιος θα πάει απόψε στην εκδήλωση του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου στον «Ελληνικό Κόσμο». Η εκδήλωση δεν είναι αμελητέα, καθώς είναι τα 50χρονα του Επιμελητηρίου, ενώ έρχονται και σοβαροί Κινέζοι αξιωματούχοι για τον σκοπό αυτό, αλλά και ο πρέσβης της Κίνας στη χώρα μας. Οι υπουργοί όμως έχουν... δουλειές. Ο ένας δεν προλαβαίνει, ο άλλος δεν μπορεί, ο τρίτος έχει μια ανειλημμένη υποχρέωση και το Μ.Μ έχει αναλάβει να βρει μια άκρη, ώστε και να εκπροσωπηθεί η κυβέρνηση και να μη «φορτώσουν» οι Αμερικανοί που έχουν δείξει τις διαθέσεις τους για την περιοχή μας. Αφήστε δε που πολλοί υπουργοί αναπτύσσουν σχέσεις με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, οπότε... πού να τρέχεις;
Η παρέμβαση Καραμανλή και ο «Κινέζος» Αβραμόπουλος
-Πάντως, άφοβα στην εκδήλωση του Επιμελητηρίου θα πάει ο Καραμανλής (Ραφήνα), επί των ημερών του οποίου ήρθε η COSCO στην Ελλάδα. Ο πρώην πρωθυπουργός θα κάνει έναν χαιρετισμό και θα αναφερθεί στη θεμελίωση των ελληνοκινεζικών σχέσεων, ενώ θα πει μέσες άκρες ότι η επένδυση που έγινε τότε αποκτά πολλαπλασιαστική αξία, αν δει κανείς το σημερινό ενδιαφέρον για την περιοχή (και των Αμερικανών). Και ενώ στην Ελλάδα γίνονται όλα αυτά, διαπίστωσα χθες με ενδιαφέρον ότι η Ελλάδα έχει εκπροσώπηση στην Κίνα αυτές τις μέρες. Ο λόγος για τον «Κινέζο» Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος είχε πάει στη Σανγκάη και μίλησε στο πανεπιστήμιο Τσινγκουά για τον ρόλο της Ευρώπης, τη νέα παγκόσμια τάξη και άλλα τέτοια. Και βεβαίως, για να μην ξεχνάμε τα δημαρχιακά, και για τη διπλωματία των πόλεων.
«Ψάχνονται» για το AirBnB
-Ρώτησα μια σοβαρή πηγή για το τι μπορεί να περιέχει η ομιλία του Κ.Μ στη Βουλή, εκτός από το πρόγραμμα επιδότησης ανακαινίσεων για να ανοίξουν κλειστά ακίνητα που προανήγγειλε από την ΕΡΤ. Μου ανέφερε ότι αυτή την περίοδο «τρέχει» μια άσκηση για το AirBnB και για την προοπτική νέων περιορισμών, ανάλογα με την επιβάρυνση περιοχών. Για παράδειγμα, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Αγγελούδης έχει ζητήσει να ισχύσουν και στο δικό του κέντρο οι ίδιοι περιορισμοί για νέα AirBnB που ισχύουν και στην Αθήνα.
Βελτιωμένη οικονομική προσφορά για τα λαχεία
-Το ΔΣ του Υπερταμείου αποσφράγισε κατά τη διάρκεια της χθεσινής του συνεδρίασης την οικονομική προσφορά του ΟΠΑΠ για τη 12ετή παραχώρηση των κρατικών λαχείων, καθώς η υφιστάμενη σύμβαση παραχώρησης λήγει τον Απρίλιο του 2026. Στον σχετικό διαγωνισμό είχαν υποβάλλει προσφορές ο ΟΠΑΠ μέσω της θυγατρικής του Opap Investment και η Brightstar Global Solutions Corporation (πρώην GTECH) η οποία και αποκλείστηκε από τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού λόγω ελλείψεων στον φάκελό της, χωρίς να υποβάλλει ένσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΔΣ αποφάσισε χθες να ζητήσει την υποβολή βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, καθώς μέχρι τον προσεχή Απρίλιο η σύμβαση της παραχώρησης πρέπει να κυρωθεί από τη Βουλή. Κατά πληροφορίες από την αγορά, η προσφορά του ΟΠΑΠ προβλέπει την καταβολή ενός εφάπαξ ποσού και καταβολή ποσοστού της τάξης του 30% από τα Gross Gaming Revenue. Τη διαχείριση των κρατικών λαχείων έχει σήμερα η κοινοπραξία ΟΠΑΠ (83,5%) και η Scientific Games (16,5%).
Το τέλος της… χαμένης βαλίτσας
Μητσοτάκης-Βέμπερ
-Τώρα το ποιος θα νικήσει στην κούρσα αυτή, που θα καταλήξει σε περίπου 20 ημέρες, είναι αβέβαιο γιατί όπως είναι γνωστό τα «ευρωπαϊκά οικογενειακά» εμπεριέχουν… πολύ μαγειρείο. Αν όμως ο Πιερρακάκης κερδίσει τον Βέλγο τότε οι πιθανότητές του να γίνει πρόεδρος του Eurogroup είναι μεγάλες, όχι πάντως απολύτως βέβαιες. Κλειδί για να πάρει το χρίσμα βεβαίως στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ο Πιερρρ είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης, ο οποίος κατέχει «ηγεμονική θέση» λόγω ποσοστών της ΝΔ στις εκλογές, αλλά και απολαμβάνει μια ιδιαίτερα στενή σχέση με τον επικεφαλής του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ. Περιττό να σας πω ότι ο Κ.Μ το έχει πάρει πατριωτικά και μου φαίνεται λογικό, «δεν είναι και λίγο από το δράμα του 2015 σήμερα να διεκδικούμε την προεδρία του Eurogroup» μου λένε ότι είπε κάποια στιγμή. Στα αβαντάζ μας λοιπόν είναι ότι η Ελλάδα έχει σήμερα ένα success story στην οικονομία, σε αντίθεση με την κυβέρνηση του Βελγίου που μάλλον καταρρέει, η σχέση του Κ.Μ με τον Βέμπερ και φυσικά ο ίδιος ο Πιερρακάκης τον οποίο εκτιμούν οι συνάδελφοί του, αλλά και όλο το «ευρωπαϊκό περιβάλλον». Διαφορετικά δεν θα τον πρότειναν για πρόεδρο. Αν σκέφτεστε το… αυτονόητο, δηλαδή ότι αν κερδίσει την θέση ο Πιερρ είναι καλό για τη χώρα, τον Μητσοτάκη και τον ίδιο, έναν μόλις 42 ετών πολιτικό, καλά το σκέφτεστε. Έτσι ακριβώς είναι, με ό,τι αυτό σημαίνει…
Κάνουν τους Κινέζους για τους Κινέζους
-Μετά τη συνάντηση Κίμπερλι-Θεοδωρικάκου και τις ανακοινώσεις για την αξιοποίηση του λιμανιού της Ελευσίνας ως αντίβαρο του Πειραιά, στην κυβέρνηση εξελίσσεται ένα ενδιαφέρον ψάξιμο για το ποιος θα πάει απόψε στην εκδήλωση του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου στον «Ελληνικό Κόσμο». Η εκδήλωση δεν είναι αμελητέα, καθώς είναι τα 50χρονα του Επιμελητηρίου, ενώ έρχονται και σοβαροί Κινέζοι αξιωματούχοι για τον σκοπό αυτό, αλλά και ο πρέσβης της Κίνας στη χώρα μας. Οι υπουργοί όμως έχουν... δουλειές. Ο ένας δεν προλαβαίνει, ο άλλος δεν μπορεί, ο τρίτος έχει μια ανειλημμένη υποχρέωση και το Μ.Μ έχει αναλάβει να βρει μια άκρη, ώστε και να εκπροσωπηθεί η κυβέρνηση και να μη «φορτώσουν» οι Αμερικανοί που έχουν δείξει τις διαθέσεις τους για την περιοχή μας. Αφήστε δε που πολλοί υπουργοί αναπτύσσουν σχέσεις με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, οπότε... πού να τρέχεις;
Η παρέμβαση Καραμανλή και ο «Κινέζος» Αβραμόπουλος
-Πάντως, άφοβα στην εκδήλωση του Επιμελητηρίου θα πάει ο Καραμανλής (Ραφήνα), επί των ημερών του οποίου ήρθε η COSCO στην Ελλάδα. Ο πρώην πρωθυπουργός θα κάνει έναν χαιρετισμό και θα αναφερθεί στη θεμελίωση των ελληνοκινεζικών σχέσεων, ενώ θα πει μέσες άκρες ότι η επένδυση που έγινε τότε αποκτά πολλαπλασιαστική αξία, αν δει κανείς το σημερινό ενδιαφέρον για την περιοχή (και των Αμερικανών). Και ενώ στην Ελλάδα γίνονται όλα αυτά, διαπίστωσα χθες με ενδιαφέρον ότι η Ελλάδα έχει εκπροσώπηση στην Κίνα αυτές τις μέρες. Ο λόγος για τον «Κινέζο» Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος είχε πάει στη Σανγκάη και μίλησε στο πανεπιστήμιο Τσινγκουά για τον ρόλο της Ευρώπης, τη νέα παγκόσμια τάξη και άλλα τέτοια. Και βεβαίως, για να μην ξεχνάμε τα δημαρχιακά, και για τη διπλωματία των πόλεων.
«Ψάχνονται» για το AirBnB
-Ρώτησα μια σοβαρή πηγή για το τι μπορεί να περιέχει η ομιλία του Κ.Μ στη Βουλή, εκτός από το πρόγραμμα επιδότησης ανακαινίσεων για να ανοίξουν κλειστά ακίνητα που προανήγγειλε από την ΕΡΤ. Μου ανέφερε ότι αυτή την περίοδο «τρέχει» μια άσκηση για το AirBnB και για την προοπτική νέων περιορισμών, ανάλογα με την επιβάρυνση περιοχών. Για παράδειγμα, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Αγγελούδης έχει ζητήσει να ισχύσουν και στο δικό του κέντρο οι ίδιοι περιορισμοί για νέα AirBnB που ισχύουν και στην Αθήνα.
Βελτιωμένη οικονομική προσφορά για τα λαχεία
-Το ΔΣ του Υπερταμείου αποσφράγισε κατά τη διάρκεια της χθεσινής του συνεδρίασης την οικονομική προσφορά του ΟΠΑΠ για τη 12ετή παραχώρηση των κρατικών λαχείων, καθώς η υφιστάμενη σύμβαση παραχώρησης λήγει τον Απρίλιο του 2026. Στον σχετικό διαγωνισμό είχαν υποβάλλει προσφορές ο ΟΠΑΠ μέσω της θυγατρικής του Opap Investment και η Brightstar Global Solutions Corporation (πρώην GTECH) η οποία και αποκλείστηκε από τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού λόγω ελλείψεων στον φάκελό της, χωρίς να υποβάλλει ένσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΔΣ αποφάσισε χθες να ζητήσει την υποβολή βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, καθώς μέχρι τον προσεχή Απρίλιο η σύμβαση της παραχώρησης πρέπει να κυρωθεί από τη Βουλή. Κατά πληροφορίες από την αγορά, η προσφορά του ΟΠΑΠ προβλέπει την καταβολή ενός εφάπαξ ποσού και καταβολή ποσοστού της τάξης του 30% από τα Gross Gaming Revenue. Τη διαχείριση των κρατικών λαχείων έχει σήμερα η κοινοπραξία ΟΠΑΠ (83,5%) και η Scientific Games (16,5%).
Το τέλος της… χαμένης βαλίτσας
-Ένα από τα συνήθη προβλήματα των αεροπορικών ταξιδιών είναι οι βαλίτσες που… χάνονται, δηλαδή φορτώνονται σε λάθος πτήσεις, με αποτέλεσμα οι ατυχείς επιβάτες να φτάνουν στον προορισμό τους χωρίς αυτές και να υφίστανται μεγάλη ταλαιπωρία μέχρι να τις παραλάβουν. Στο νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλλι, που βρίσκεται υπό κατασκευή και προχωρά με γοργούς ρυθμούς, τα αρμόδια στελέχη του ΔΑΗΚ και της ΤΕΡΝΑ υπόσχονται ότι αυτό το ενοχλητικό φαινόμενο θα αποτελέσει παρελθόν. Στις υπερσύγχρονες υποδομές του αεροδρομίου, το οποίο έχει φτάσει σε ποσοστό προόδου 65% και του χρόνου το καλοκαίρι θα έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά, τοποθετούνται μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας για τον έλεγχο επιβατών και αποσκευών. Αυτά περιλαμβάνουν σημεία check in με νέας γενιάς αξονικούς τομογράφους που θα σκανάρουν τις αποσκευές με τέτοια λεπτομέρεια ώστε δεν θα χρειάζεται πλέον να ανοίγονται οι βαλίτσες και να τοποθετούνται ξεχωριστά τα laptop, τα κινητά τηλέφωνα κ.λπ. Αυτοί οι αξονικοί τομογράφοι κοστίζουν περί τις 800.000 ευρώ ο καθένας έναντι των σημερινών που έχουν γύρω στις 80.000 ευρώ. Η «καρδιά» του συστήματος διαχείρισης αποσκευών είναι ένα τεράστιο σύμπλεγμα διαδρόμων με διαδοχικά «τσεκαρίσματα» που λειτουργεί με αυτοματοποιημένο τρόπο και όπως υποστηρίζεται δεν κάνει λάθος. Έτσι, οι βαλίτσες θα περνούν από διάφορα στάδια ελέγχου και αυτόματα κατανέμονται ή εκφορτώνονται από τις αντίστοιχες πτήσεις με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση. Για όσες εικάζεται ότι περιέχουν «ύποπτα» αντικείμενα, υπάρχουν τουλάχιστον τρία στάδια μακροσκοπικού ηλεκτρονικού ελέγχου πριν φτάσουν στα χέρια των Aρχών για να ανοιχτούν. Αυτό το νέο σύστημα διαχείρισης αποσκευών που έχει ήδη σχεδόν τοποθετηθεί από την ΤΕΡΝΑ στο νέο αεροδρόμιο, κόστισε, σύμφωνα με πληροφορίες, περί τα 25 εκατ. ευρώ.
Ο Στάσσης και τα πηγαδάκια από το λονδρέζικο Four Seasons
-Απ’ όσα ακούστηκαν στα πηγαδάκια του Capital Day στο Λονδίνο, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, έδειξε ότι έχει απολύτως ξεκάθαρο σχέδιο για την επόμενη μέρα του ομίλου. Με την ανώτατη διοικητική ομάδα στο πλευρό του και φόντο το στολισμένο Four Seasons, παρουσίασε στους αναλυτές το τριετές επενδυτικό πλάνο, στέλνοντας παράλληλα και ορισμένα ενδιαφέροντα «μηνύματα» στο παρασκήνιο. Πρώτο και βασικό: κανένα σενάριο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Τα 10,1 δισ. ευρώ της επόμενης τριετίας θα καλυφθούν από τον συνδυασμό των ισχυρών λειτουργικών ταμειακών ροών της εταιρείας, τη συνεχή πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, καθώς και χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς θεσμούς και το Ταμείο Ανάκαμψης. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η ΔΕΗ διατηρεί παράλληλα τη μόχλευσή της σε ελεγχόμενα επίπεδα, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του επενδυτικού πλάνου. Επίσης, κατέστησε σαφές ότι το ενδιαφέρον για τα data center παραμένει αμείωτο, ωστόσο οι συνεργασίες με hyperscalers δεν θα ολοκληρωθούν πριν από τα τέλη του 2026. Στα τηλεπικοινωνιακά, ξεκαθάρισε ότι η σταθερή τηλεφωνία δεν αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, αλλά ένα συμπληρωματικό πακέτο υπηρεσιών για τους καταναλωτές. Δεν απέκλεισε όμως στα πηγαδάκια μια νέα κίνηση στην Ιταλία. Ο Στάσσης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εξαγοράς μικρής εταιρείας προμήθειας, στο πλαίσιο μιας πιο ήπιας και στοχευμένης διεθνούς επέκτασης, μακριά από τα μεγάλα ανοίγματα τύπου Ρουμανίας.
Qualco: Η αγορά ανακαλύπτει το fintech story
-Σε άλλη τροχιά έχει περάσει η Qualco καθώς είναι από τις ελάχιστες τεχνολογικές εταιρίες στο ΧΑ και η διοίκησή της ξεκίνησε μεθοδικά τον τελευταίο μήνα να κάνει road shows σε επιλεγμένους θεσμικούς τα οποία πραγματοποιήθηκαν με αυξημένη συμμετοχή. Εξάλλου η Qualco θα είναι παρούσα τον Δεκέμβριο και στο event της Morgan Stanley και οι πληροφορίες είναι ότι ήδη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για one-on-one meetings. Η αγορά αρχίζει να καταλαβαίνει το fintech story της Qualco και έτσι η Optima Bank ξεκίνησε κάλυψη της εισηγμένης με target price 7,12 ευρώ (περιθώριο ανόδου άνω του 20%) και σύσταση "BUY". Επίσης και η Τράπεζα Πειραιώς δίνει σύσταση "Outperform" για τη μετοχή της και τιμή στόχο τα 6,80 ευρώ. Επιπλέον η διοίκηση της Qualco ετοιμάζει και επιχειρηματικές κινήσεις που θα ενισχύσουν τον ισολογισμό της και θα “ξεδιπλωθούν” το επόμενο διάστημα.
Οι επενδύσεις της Σκλαβενίτης και η αγορά της Πολωνίας
-Μεγάλα επενδυτικά σχέδια έχουν στη Σκλαβενίτης η οποία έχει αποφασίσει να μπει στην αγορά της Πολωνίας. Στον όμιλο έχει συγκροτηθεί και εσωτερική ομάδα στελεχών που παρακολουθεί την πολωνική αγορά, ωστόσο το σχέδιο φαίνεται πως θα αρχίσει να υλοποιείται μετά από 1-2 χρόνια. Ο λόγος είναι ότι στη Σκλαβενίτης θέλουν πρώτα να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις που κάνουν στην Ελλάδα. Η μια είναι η μονάδα στον Ασπρόπυργο για τα έτοιμα γεύματα και η άλλη είναι το food hall στο παλιό εργοστάσιο της Πίτσος στον Ρέντη. Το τελευταίο είχε αγοραστεί με στόχο να γίνουν εκεί οι αποθήκες των οπωροκηπευτικών, αλλά η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική του οδήγησε σε αλλαγή σχεδίων. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, το food hall θα είναι έτοιμο στις αρχές του 2027.
Το νέο project της Dimand στη Θεσσαλονίκη
-Το τρίτο της μεγάλο project στη Θεσσαλονίκη στη δυτική πλευρά της πόλης δρομολογεί η Dimand, το οποίο θα έχει μεικτό χαρακτήρα με γραφειακούς χώρους και σπίτια με κοινωνικό πρόσημο, το λεγόμενο affordable housing. Η εταιρεία έχει ήδη αναπτύξει στα δυτικά το συγκρότημα γραφείων HUB 26 όπου μαζί με τα γραφεία της Παρευξείνιας Τράπεζας απασχολούνται συνολικά 2.500 εργαζόμενοι, ενώ ακριβώς απέναντι θα γίνει και η μεγάλη ανάπλαση του Φιξ, το master plan του οποίου πρόκειται να παρουσιαστεί επισήμως σήμερα Πέμπτη. Η δυτική πλευρά της πόλης αναμένεται να στεγάσει στο μέλλον σημαντικό αριθμό εργαζόμενων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και για αυτό στόχος της Dimand είναι να καλύψει όλα τα εισοδήματα. Πολύ κοντά θα είναι και το νέο project σε ένα σημείο που αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, με ευκολότερη πρόσβαση και επιμέρους μικρότερες παρεμβάσεις στο γύρω δίκτυο.
Maran Gas Syros: Η ελληνική ναυτιλία γεωστρατηγικός παίκτης στην ενέργεια
-Η παραλαβή του νεότευκτου LNG carrier Maran Gas Syros από τη Maran Gas Maritime συμφερόντων της Μαρίας Αγγελικούση, δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική επένδυση σε σύγχρονο στόλο. Σε μια συγκυρία που η Διατλαντική Συμμαχία για την Ενέργεια (P-TEC) αναδιαμορφώνει τις ενεργειακές αλυσίδες της Δύσης, η Ελλάδα, μέσω της ναυτιλιακής της βιομηχανίας, καθίσταται ενεργός και αξιόπιστος στρατηγικός παίκτης. Το πλοίο, με χωρητικότητα 174.000 κυβικών μέτρων LNG και τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, εξασφαλίζει υψηλή αποδοτικότητα και χαμηλές εκπομπές, ενώ η ναυπήγησή του στα ναυπηγεία Hanwha Ocean της Νότιας Κορέας συνδυάζει τεχνολογία αιχμής με διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Αυτό δεν αφορά μόνο την επιχειρησιακή λειτουργία αλλά και τη γεωστρατηγική αξιοπιστία της ελληνικής ναυτιλίας: ένα πλοίο σύγχρονο, ευέλικτο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως κόμβου LNG στον διεθνή ενεργειακό χάρτη. Η κίνηση αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία εάν εξετάσουμε το πλαίσιο της P-TEC. Η Δυτική συμμαχία προσπαθεί να διαφοροποιήσει τις πηγές φυσικού αερίου, να μειώσει την εξάρτηση από τη Ρωσία και να εξασφαλίσει σταθερές ροές προς την Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα παίζει ρόλο ασφαλούς κόμβου μεταφοράς και διαμετακόμισης LNG, προσφέροντας στρατηγική ευελιξία χωρίς να χρειάζεται να εμπλακεί άμεσα σε γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις. Παράλληλα, η ενίσχυση του στόλου της Maran Gas Maritime επιβεβαιώνει ότι η ελληνική ναυτιλία δεν περιορίζεται σε παραδοσιακές μεταφορές και γίνεται πυλώνας διεθνούς ενεργειακής στρατηγικής.
Προνοητικότητα και growth mindset από τον Τσαντάνη
-Η Seanergy μόλις μπήκε ακόμη πιο δυναμικά στο παιχνίδι των Capesize, με την πρώτη της παραγγελία νεότευκτου πλοίου υπό την ηγεσία του Σταμάτη Τσαντάνη. Αν και η αγορά έχει δει επενδύσεις σε νεότευκτα bulkers, το ότι μια μικρότερου μεγέθους εισηγμένη στο NASDAQ αποφασίζει να δώσει 75 εκατ. δολάρια για νεότευκτο Capesize με scrubber σε κορυφαίο κινεζικό ναυπηγείο, είναι ξεκάθαρο σήμα: η εταιρεία δεν σκέφτεται βραχυπρόθεσμους ναύλους αλλά positioning για το 2027 και μετά. Η παράλληλη πώληση παλαιού πλοίου πριν από τον δεξαμενισμό δείχνει πειθαρχία στη διαχείριση κεφαλαίου, μειώνεται το CAPEX συντήρησης, ενισχύεται η αποδοτικότητα του στόλου, και παράλληλα δίνεται χώρος για νεότερα και πιο “premium” assets. Η Seanergy βάζει τον εαυτό της σε θέση να επωφεληθεί όταν οι τιμές ναύλων θα είναι ευνοϊκότερες για Capesize, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την ESG εικόνα της με scrubbers και σύγχρονα πλοία.
Η αθόρυβη άνοδος ενός νέου παίκτη στην αγορά Ultramax
-Στον κόσμο της διεθνούς ναυτιλίας υπάρχουν Έλληνες εφοπλιστές που κινούνται με την ακρίβεια ενός fund manager της κεφαλαιαγοράς. Ο Κώστας Δελαπόρτας και η DryDel Shipping ακολουθούν αυτή τη λογική. Η πρόσφατη παραλαβή του M/V Gloria del Mare, ενός υπερσύγχρονου bulk carrier τύπου Ultramax 63.300 dwt από την ιαπωνικών συμφερόντων γιάρδα Tsuneishi Heavy Industries είναι σαφής ένδειξη ενός στρατηγικού προγράμματος εκσυγχρονισμού και ανανέωσης, που θέτει την DryDel ως αναδυόμενο παίκτη υψηλής τεχνολογίας στην αγορά των φορτηγών πλοίων. Το Gloria del Mare είναι το δεύτερο από τα πέντε Ultramax πλοία που έχει παραγγείλει η εταιρεία, ενσωματώνοντας την TESS64 AEROLINE design, μια από τις πιο εξελιγμένες σχεδιαστικές προσεγγίσεις στην κατηγορία Ultramax παγκοσμίως. Η επένδυση αυτή δεν αφορά μόνο το μέγεθος ή την ισχύ του πλοίου: εστιάζει στην ενεργειακή απόδοση, στη βελτιωμένη υδροδυναμική συμπεριφορά και στη σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου, που μειώνει το λειτουργικό κόστος και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του στόλου σε περιβάλλον αυξανόμενων τιμών καυσίμων και μεταβλητότητας στην αγορά ξηρού φορτίου. Η επιλογή της Tsuneishi Shipbuilding Co. Ltd. για την κατασκευή των πλοίων δεν είναι τυχαία καθώς η ιαπωνική ναυπηγική βιομηχανία παραμένει κορυφαία στην τεχνολογία και την αξιοπιστία. Για τους οικονομικούς αναλυτές, η κίνηση αυτή είναι σαφές σημάδι ότι η DryDel εδραιώνεται ως νέος και αξιόπιστος παίκτης στα bulk carriers, με την αγορά παρακολουθεί πλέον την DryDel ως rising star στην κατηγορία Ultramax.
ΧΑ: Νωρίς να μιλήσουμε για «τέλος συναγερμού»
-Ενώ όλοι ήταν χθες με το «δάκτυλο στη σκανδάλη», για να δώσουν αμέσως stop loss εντολές αν έβλεπαν την αγορά να πέφτει για 4η διαδοχική συνεδρίαση, τα σχέδια άλλαξαν ξαφνικά το πρωί, βλέποντας τις μετοχές της «πραγματικής οικονομίας» (βιομηχανικές, εταιρείες ενέργειας, διυλιστήρια, κατασκευές) να δέχονται αγοραστικό φλερτ τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Έτσι, η αγορά ανέκτησε το 30% των απωλειών που κατέγραψε στις τελευταίες συνεδριάσεις με τον Γενικό Δείκτη να στέκεται αξιοπρεπώς μακριά από το όριο των 2.000 μονάδων και να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στο υψηλότερο σημείο στις 2.035,57 μονάδες και άνοδο +1,15%. Είναι νωρίς να μιλήσουμε για «τέλος συναγερμού», είναι όμως αξιοπρόσεκτη η κίνηση των βιομηχανικών μετοχών με τη Metlen (+3,69% στα 42,20 ευρώ) να ανακάμπτει με συναλλαγές… ευρωπαϊκού επιπέδου, τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,74% στα €24,04), τη Motor Oil (+2,51% στα €28,60), τη HelleniQ Energy (+2,29% στα €8,27), την Aegean (+1,97% στα €13,46) και την Αktor (€9,25 +ο,98%). Η σταθερότητα της Alpha Bank στα 3,52 ευρώ, η δυναμική επιστροφή της Piraeus (+3,3% στα €6,88), της Εθνικής (+1,5% στα €12,80) και της Eurobank (+0,90%στα €3,35) προσέφεραν στέρεη βάση για να κινηθούν ανοδικά τα υπόλοιπα blue chips χωρίς βιασύνη και υπερβολές. Η αξία των συναλλαγών στα 246,89 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 41,1 εκατ. σε πακέτα, ισοφάρισε τη συναλλακτική δραστηριότητα της προχθεσινής πτωτικής συνεδρίασης. Η ΔΕΗ (+1,56% στα 16,96 ευρώ) είχε «αέρα» Λονδίνου και πολλές συναλλαγές ενώ το μεγάλο «παιχνίδι» της χθεσινής συνεδρίασης έκανε η μετοχή της Cenergy η οποία ξεκίνησε με φόρα (+3,43%) αλλά κατέληξε με σημαντική πτώση (-2,91%) στα 14,7 ευρώ προφανώς για να «εξαερώσει» τις υπερβολικές προσδοκίες που δημιουργήθηκαν τις τελευταίες μέρες. Όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, με επίκεντρο το Λιμάνι της Ελευσίνας, έχουν στενοχωρήσει τη μετοχή του ΟΛΠ (-3,38% στα 40 ευρώ) η οποία συμπλήρωσε 5 διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις με σωρευτικές απώλειες -6,2%.
Lavipharm
-Λίγο κάτω από τα 140 εκατ. ευρώ βρίσκεται σήμερα η κεφαλαιοποίηση της Lavipharm έχοντας συμπληρώσει ένα πολύμηνο χρονικό διάστημα «συσσώρευσης» στην τιμή της ανάμεσα στα €0,80 και €0,85. Την ερχόμενη Δευτέρα στην εκδήλωση του Χρηματιστηρίου για τη μικρή και μεσαία κεφαλαιοποίηση, η διοίκηση του Ομίλου θα πρέπει να αποκαλύψει τους στόχους και τα μεγέθη της χρονιάς στους αναλυτές. Αξιόπιστες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Lavipharm φέτος θα κλείσει με λειτουργική κερδοφορία της τάξης των 15 εκατ. ευρώ, έναντι 10,4 εκατ. ευρώ πέρυσι. Το ενδιαφέρον πάντως λένε στην αγορά ότι είναι στις επόμενες κινήσεις του Ομίλου που θα ανακοινωθούν με τη νέα χρονιά.
Νέος πρωταγωνιστής στην παγκόσμια αγορά ελαιόλαδου
-Σε παγκόσμιο επίπεδο, η παραγωγή ελαιόλαδου εκτιμάται σε 2,7 εκατομμύρια τόνους. Η ζήτηση για κατανάλωση αναμένεται φέτος να ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια τόνους. Ξαφνικά ανακοινώθηκε ότι η Τυνησία, το 2025, θα σημειώσει ρεκόρ παραγωγής ελαιόλαδου που θα φτάσει τους 500.000 τόνους. Η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην παραγωγή της, η οποία μόλις ξεπερνά τους 250.000 τόνους. Η Τυνησία εμφανίζεται διεθνώς ως ο πρωταγωνιστής που θα καλύψει το έλλειμμα 10%-12% που προκύπτει ανάμεσα στην παγκόσμια παραγωγή και τη ζήτηση. Η παρατεταμένη ξηρασία και οι δυσμενείς κλιματικές συνθήκες που πλήττουν την Ισπανία, που είναι παραδοσιακά η πρώτη παραγωγός χώρα, δημιουργούν νέες ισορροπίες στις αγορές. Η βορειοαφρικανική χώρα θέλει να διεκδικήσει τη 2η θέση στον κόσμο, τόσο στην παραγωγή, όσο και στις εξαγωγές. Το τυνησιακό ελαιόλαδο χρησιμοποιείται ευρέως σε επιχειρήσεις ανάμειξης (blending), όπου η προσθήκη του βελτιώνει την ποιότητα άλλων ελαίων. Είναι μια πρακτική που αντανακλά τα υψηλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του τυνησιακού προϊόντος. Η Ελλάδα, η οποία φημίζεται για το ποιοτικό της premium προϊόν, αδυνατεί να επιτύχει κρίσιμη μάζα στην παραγωγή και να σταθεί ανταγωνιστικά. Οι εξαγωγές ελαιόλαδου αντιπροσωπεύουν πάνω από 40% των αγροτικών εσόδων της Τυνησίας, καθιστώντας τον κλάδο ζωτικής σημασίας για την εθνική οικονομία. Σε μια περίοδο όπου η χώρα αντιμετωπίζει αυξημένες εισαγωγές τροφίμων και υποτίμηση του δηναρίου, η φετινή σοδειά ρεκόρ θα λειτουργήσει ως κρίσιμος σταθεροποιητής. Η Ελλάδα, ενώ διατηρεί ισχυρή φήμη στα premium, extra virgin προϊόντα, με την περιορισμένη κλίμακα παραγωγής αποκλείεται από τον ρόλο του «swing producer» που θα μπορούσε να διαδραματίσει στη διεθνή αγορά.
Πιέζει πάλι ο Τραμπ, με τον «δικό του τρόπο», για τα επιτόκια
-Καθώς πλησιάζει η διήμερη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανοικτών Αγορών της FED για τα επιτόκια, ο Αμερικανός Πρόεδρος θεώρησε σωστό να δηλώσει ότι έχει «ήδη επιλέξει τον επόμενο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας», αλλά «κάποιοι τον εμποδίζουν» να απομακρύνει τον Τζερόμ Πάουελ από τη θέση. Η αλήθεια είναι πως το νομικό πλαίσιο που προστατεύει την ανεξαρτησία της FED - Federal Reserve Act - καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την απομάκρυνση του προέδρου πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του, που λήγει τον Μάιο 2026. Ο Πάουελ έχει επανειλημμένα διευκρινίσει ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί, ακόμη και εάν του ζητηθεί πολιτικά. Στη Νέα Υόρκη κυκλοφορούν φήμες και η ονοματολογία έχει κορυφωθεί. Ακούγεται ο Kevin Warsh (πρώην διοικητής της Fed) και ο Kevin Hassett (πρώην οικονομικός σύμβουλος), αλλά και πιο ακραίες επιλογές όπως ο Stephen Miran, που έχει υποστηρίξει θέσεις για μείωση του ουδέτερου επιτοκίου μέσω stablecoins. Η Ιστορία μας διδάσκει πως κεντρικές τράπεζες με «πολιτική καθοδήγηση» συνήθως οδηγούν την οικονομία σε πληθωριστικές σπείρες, με συνέπεια την απώλεια εμπιστοσύνης των επενδυτών.
Τα stablecoins αλλάζουν τη γεωγραφία της χρηματοδότησης
-Τα stablecoins είναι ψηφιακά κρυπτονομίσματα που έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν σταθερή αξία, συνδεδεμένη (pegged) με ένα παραδοσιακό περιουσιακό στοιχείο, σχεδόν πάντα με το δολάριο. Σε αντίθεση με άλλα κρυπτονομίσματα (Bitcoin ή Ethereum κ.λπ.) που έχουν έντονα διακυμάνσεις στις ισοτιμίες τους, ένα stablecoin στοχεύει να διατηρεί σταθερή αξία 1:1 με το δολάριο (ή άλλο νόμισμα). Οι εκδότες stablecoins κρατούν αποθεματικά σε δολάρια, ομόλογα Δημοσίου ή άλλα ρευστά περιουσιακά στοιχεία που αντιστοιχούν 1:1 με τα κυκλοφορούντα stablecoins. Ο κάτοχος μπορεί ανά πάσα στιγμή να εξαργυρώσει το stablecoin για την αντίστοιχη αξία σε δολάρια. H αγορά των stablecoins έχει σήμερα κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη των $300 δισ. Έχει καταγράψει άνοδο +150% σε δύο χρόνια, ενώ οι μηνιαίες συναλλαγές έχουν εκτοξευθεί σε $1,5 τρισ. Το μυστικό πίσω από αυτή τη νέα δυναμική αγορά είναι ότι οι εκδότες stablecoins έχουν γίνει σημαντικοί κάτοχοι αμερικανικών ομολόγων. Η Tether μόνη της κατέχει το 1,8% των Αμερικανικών Εντόκων Γραμματίων του Δημοσίου. Τον περασμένο Ιούλιο, η κυβέρνηση Τραμπ ψήφισε τον περίφημο νόμο GENIUS που υποχρέωσε όλους τους εκδότες stablecoins να έχουν κάλυψη 1:1 με ασφαλή περιουσιακά στοιχεία. Τώρα ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ Σκοτ Μπέσεντ προβλέπει ότι η κεφαλαιοποίηση των stablecoins θα φτάσει τα $2 τρισ. έως το 2030 δηλαδή -εντελώς συμπτωματικά- θα μπορούσε να απορροφήσει ένα μεγάλο μέρος της αύξησης του ομοσπονδιακού χρέους. Το διορισμένο από τον Τραμπ μέλος Δ.Σ. της FED, Στέφεν Μίραν, διακηρύσσει δημοσίως ότι τα stablecoins θα μπορούσαν να μειώσουν το ουδέτερο επιτόκιο μέσω «παγκόσμιας πλεονάζουσας αποταμίευσης». Ενώ λοιπόν τα stablecoins διαφημίζονται ως χρηματοοικονομική καινοτομία, στην ουσία λειτουργούν ως εργαλείο χρηματοδότησης της αμερικανικής κυβέρνησης από ιδιώτες εκδότες, με ελάχιστα κεφάλαια και αμφίβολη εποπτεία.
Πηγή: www.newmoney.gr
Ο Στάσσης και τα πηγαδάκια από το λονδρέζικο Four Seasons
-Απ’ όσα ακούστηκαν στα πηγαδάκια του Capital Day στο Λονδίνο, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, έδειξε ότι έχει απολύτως ξεκάθαρο σχέδιο για την επόμενη μέρα του ομίλου. Με την ανώτατη διοικητική ομάδα στο πλευρό του και φόντο το στολισμένο Four Seasons, παρουσίασε στους αναλυτές το τριετές επενδυτικό πλάνο, στέλνοντας παράλληλα και ορισμένα ενδιαφέροντα «μηνύματα» στο παρασκήνιο. Πρώτο και βασικό: κανένα σενάριο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Τα 10,1 δισ. ευρώ της επόμενης τριετίας θα καλυφθούν από τον συνδυασμό των ισχυρών λειτουργικών ταμειακών ροών της εταιρείας, τη συνεχή πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, καθώς και χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς θεσμούς και το Ταμείο Ανάκαμψης. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η ΔΕΗ διατηρεί παράλληλα τη μόχλευσή της σε ελεγχόμενα επίπεδα, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του επενδυτικού πλάνου. Επίσης, κατέστησε σαφές ότι το ενδιαφέρον για τα data center παραμένει αμείωτο, ωστόσο οι συνεργασίες με hyperscalers δεν θα ολοκληρωθούν πριν από τα τέλη του 2026. Στα τηλεπικοινωνιακά, ξεκαθάρισε ότι η σταθερή τηλεφωνία δεν αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, αλλά ένα συμπληρωματικό πακέτο υπηρεσιών για τους καταναλωτές. Δεν απέκλεισε όμως στα πηγαδάκια μια νέα κίνηση στην Ιταλία. Ο Στάσσης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εξαγοράς μικρής εταιρείας προμήθειας, στο πλαίσιο μιας πιο ήπιας και στοχευμένης διεθνούς επέκτασης, μακριά από τα μεγάλα ανοίγματα τύπου Ρουμανίας.
Qualco: Η αγορά ανακαλύπτει το fintech story
-Σε άλλη τροχιά έχει περάσει η Qualco καθώς είναι από τις ελάχιστες τεχνολογικές εταιρίες στο ΧΑ και η διοίκησή της ξεκίνησε μεθοδικά τον τελευταίο μήνα να κάνει road shows σε επιλεγμένους θεσμικούς τα οποία πραγματοποιήθηκαν με αυξημένη συμμετοχή. Εξάλλου η Qualco θα είναι παρούσα τον Δεκέμβριο και στο event της Morgan Stanley και οι πληροφορίες είναι ότι ήδη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για one-on-one meetings. Η αγορά αρχίζει να καταλαβαίνει το fintech story της Qualco και έτσι η Optima Bank ξεκίνησε κάλυψη της εισηγμένης με target price 7,12 ευρώ (περιθώριο ανόδου άνω του 20%) και σύσταση "BUY". Επίσης και η Τράπεζα Πειραιώς δίνει σύσταση "Outperform" για τη μετοχή της και τιμή στόχο τα 6,80 ευρώ. Επιπλέον η διοίκηση της Qualco ετοιμάζει και επιχειρηματικές κινήσεις που θα ενισχύσουν τον ισολογισμό της και θα “ξεδιπλωθούν” το επόμενο διάστημα.
Οι επενδύσεις της Σκλαβενίτης και η αγορά της Πολωνίας
-Μεγάλα επενδυτικά σχέδια έχουν στη Σκλαβενίτης η οποία έχει αποφασίσει να μπει στην αγορά της Πολωνίας. Στον όμιλο έχει συγκροτηθεί και εσωτερική ομάδα στελεχών που παρακολουθεί την πολωνική αγορά, ωστόσο το σχέδιο φαίνεται πως θα αρχίσει να υλοποιείται μετά από 1-2 χρόνια. Ο λόγος είναι ότι στη Σκλαβενίτης θέλουν πρώτα να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις που κάνουν στην Ελλάδα. Η μια είναι η μονάδα στον Ασπρόπυργο για τα έτοιμα γεύματα και η άλλη είναι το food hall στο παλιό εργοστάσιο της Πίτσος στον Ρέντη. Το τελευταίο είχε αγοραστεί με στόχο να γίνουν εκεί οι αποθήκες των οπωροκηπευτικών, αλλά η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική του οδήγησε σε αλλαγή σχεδίων. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, το food hall θα είναι έτοιμο στις αρχές του 2027.
Το νέο project της Dimand στη Θεσσαλονίκη
-Το τρίτο της μεγάλο project στη Θεσσαλονίκη στη δυτική πλευρά της πόλης δρομολογεί η Dimand, το οποίο θα έχει μεικτό χαρακτήρα με γραφειακούς χώρους και σπίτια με κοινωνικό πρόσημο, το λεγόμενο affordable housing. Η εταιρεία έχει ήδη αναπτύξει στα δυτικά το συγκρότημα γραφείων HUB 26 όπου μαζί με τα γραφεία της Παρευξείνιας Τράπεζας απασχολούνται συνολικά 2.500 εργαζόμενοι, ενώ ακριβώς απέναντι θα γίνει και η μεγάλη ανάπλαση του Φιξ, το master plan του οποίου πρόκειται να παρουσιαστεί επισήμως σήμερα Πέμπτη. Η δυτική πλευρά της πόλης αναμένεται να στεγάσει στο μέλλον σημαντικό αριθμό εργαζόμενων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και για αυτό στόχος της Dimand είναι να καλύψει όλα τα εισοδήματα. Πολύ κοντά θα είναι και το νέο project σε ένα σημείο που αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, με ευκολότερη πρόσβαση και επιμέρους μικρότερες παρεμβάσεις στο γύρω δίκτυο.
Maran Gas Syros: Η ελληνική ναυτιλία γεωστρατηγικός παίκτης στην ενέργεια
-Η παραλαβή του νεότευκτου LNG carrier Maran Gas Syros από τη Maran Gas Maritime συμφερόντων της Μαρίας Αγγελικούση, δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική επένδυση σε σύγχρονο στόλο. Σε μια συγκυρία που η Διατλαντική Συμμαχία για την Ενέργεια (P-TEC) αναδιαμορφώνει τις ενεργειακές αλυσίδες της Δύσης, η Ελλάδα, μέσω της ναυτιλιακής της βιομηχανίας, καθίσταται ενεργός και αξιόπιστος στρατηγικός παίκτης. Το πλοίο, με χωρητικότητα 174.000 κυβικών μέτρων LNG και τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, εξασφαλίζει υψηλή αποδοτικότητα και χαμηλές εκπομπές, ενώ η ναυπήγησή του στα ναυπηγεία Hanwha Ocean της Νότιας Κορέας συνδυάζει τεχνολογία αιχμής με διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Αυτό δεν αφορά μόνο την επιχειρησιακή λειτουργία αλλά και τη γεωστρατηγική αξιοπιστία της ελληνικής ναυτιλίας: ένα πλοίο σύγχρονο, ευέλικτο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως κόμβου LNG στον διεθνή ενεργειακό χάρτη. Η κίνηση αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία εάν εξετάσουμε το πλαίσιο της P-TEC. Η Δυτική συμμαχία προσπαθεί να διαφοροποιήσει τις πηγές φυσικού αερίου, να μειώσει την εξάρτηση από τη Ρωσία και να εξασφαλίσει σταθερές ροές προς την Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα παίζει ρόλο ασφαλούς κόμβου μεταφοράς και διαμετακόμισης LNG, προσφέροντας στρατηγική ευελιξία χωρίς να χρειάζεται να εμπλακεί άμεσα σε γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις. Παράλληλα, η ενίσχυση του στόλου της Maran Gas Maritime επιβεβαιώνει ότι η ελληνική ναυτιλία δεν περιορίζεται σε παραδοσιακές μεταφορές και γίνεται πυλώνας διεθνούς ενεργειακής στρατηγικής.
Προνοητικότητα και growth mindset από τον Τσαντάνη
-Η Seanergy μόλις μπήκε ακόμη πιο δυναμικά στο παιχνίδι των Capesize, με την πρώτη της παραγγελία νεότευκτου πλοίου υπό την ηγεσία του Σταμάτη Τσαντάνη. Αν και η αγορά έχει δει επενδύσεις σε νεότευκτα bulkers, το ότι μια μικρότερου μεγέθους εισηγμένη στο NASDAQ αποφασίζει να δώσει 75 εκατ. δολάρια για νεότευκτο Capesize με scrubber σε κορυφαίο κινεζικό ναυπηγείο, είναι ξεκάθαρο σήμα: η εταιρεία δεν σκέφτεται βραχυπρόθεσμους ναύλους αλλά positioning για το 2027 και μετά. Η παράλληλη πώληση παλαιού πλοίου πριν από τον δεξαμενισμό δείχνει πειθαρχία στη διαχείριση κεφαλαίου, μειώνεται το CAPEX συντήρησης, ενισχύεται η αποδοτικότητα του στόλου, και παράλληλα δίνεται χώρος για νεότερα και πιο “premium” assets. Η Seanergy βάζει τον εαυτό της σε θέση να επωφεληθεί όταν οι τιμές ναύλων θα είναι ευνοϊκότερες για Capesize, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την ESG εικόνα της με scrubbers και σύγχρονα πλοία.
Η αθόρυβη άνοδος ενός νέου παίκτη στην αγορά Ultramax
-Στον κόσμο της διεθνούς ναυτιλίας υπάρχουν Έλληνες εφοπλιστές που κινούνται με την ακρίβεια ενός fund manager της κεφαλαιαγοράς. Ο Κώστας Δελαπόρτας και η DryDel Shipping ακολουθούν αυτή τη λογική. Η πρόσφατη παραλαβή του M/V Gloria del Mare, ενός υπερσύγχρονου bulk carrier τύπου Ultramax 63.300 dwt από την ιαπωνικών συμφερόντων γιάρδα Tsuneishi Heavy Industries είναι σαφής ένδειξη ενός στρατηγικού προγράμματος εκσυγχρονισμού και ανανέωσης, που θέτει την DryDel ως αναδυόμενο παίκτη υψηλής τεχνολογίας στην αγορά των φορτηγών πλοίων. Το Gloria del Mare είναι το δεύτερο από τα πέντε Ultramax πλοία που έχει παραγγείλει η εταιρεία, ενσωματώνοντας την TESS64 AEROLINE design, μια από τις πιο εξελιγμένες σχεδιαστικές προσεγγίσεις στην κατηγορία Ultramax παγκοσμίως. Η επένδυση αυτή δεν αφορά μόνο το μέγεθος ή την ισχύ του πλοίου: εστιάζει στην ενεργειακή απόδοση, στη βελτιωμένη υδροδυναμική συμπεριφορά και στη σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου, που μειώνει το λειτουργικό κόστος και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του στόλου σε περιβάλλον αυξανόμενων τιμών καυσίμων και μεταβλητότητας στην αγορά ξηρού φορτίου. Η επιλογή της Tsuneishi Shipbuilding Co. Ltd. για την κατασκευή των πλοίων δεν είναι τυχαία καθώς η ιαπωνική ναυπηγική βιομηχανία παραμένει κορυφαία στην τεχνολογία και την αξιοπιστία. Για τους οικονομικούς αναλυτές, η κίνηση αυτή είναι σαφές σημάδι ότι η DryDel εδραιώνεται ως νέος και αξιόπιστος παίκτης στα bulk carriers, με την αγορά παρακολουθεί πλέον την DryDel ως rising star στην κατηγορία Ultramax.
ΧΑ: Νωρίς να μιλήσουμε για «τέλος συναγερμού»
-Ενώ όλοι ήταν χθες με το «δάκτυλο στη σκανδάλη», για να δώσουν αμέσως stop loss εντολές αν έβλεπαν την αγορά να πέφτει για 4η διαδοχική συνεδρίαση, τα σχέδια άλλαξαν ξαφνικά το πρωί, βλέποντας τις μετοχές της «πραγματικής οικονομίας» (βιομηχανικές, εταιρείες ενέργειας, διυλιστήρια, κατασκευές) να δέχονται αγοραστικό φλερτ τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Έτσι, η αγορά ανέκτησε το 30% των απωλειών που κατέγραψε στις τελευταίες συνεδριάσεις με τον Γενικό Δείκτη να στέκεται αξιοπρεπώς μακριά από το όριο των 2.000 μονάδων και να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στο υψηλότερο σημείο στις 2.035,57 μονάδες και άνοδο +1,15%. Είναι νωρίς να μιλήσουμε για «τέλος συναγερμού», είναι όμως αξιοπρόσεκτη η κίνηση των βιομηχανικών μετοχών με τη Metlen (+3,69% στα 42,20 ευρώ) να ανακάμπτει με συναλλαγές… ευρωπαϊκού επιπέδου, τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,74% στα €24,04), τη Motor Oil (+2,51% στα €28,60), τη HelleniQ Energy (+2,29% στα €8,27), την Aegean (+1,97% στα €13,46) και την Αktor (€9,25 +ο,98%). Η σταθερότητα της Alpha Bank στα 3,52 ευρώ, η δυναμική επιστροφή της Piraeus (+3,3% στα €6,88), της Εθνικής (+1,5% στα €12,80) και της Eurobank (+0,90%στα €3,35) προσέφεραν στέρεη βάση για να κινηθούν ανοδικά τα υπόλοιπα blue chips χωρίς βιασύνη και υπερβολές. Η αξία των συναλλαγών στα 246,89 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 41,1 εκατ. σε πακέτα, ισοφάρισε τη συναλλακτική δραστηριότητα της προχθεσινής πτωτικής συνεδρίασης. Η ΔΕΗ (+1,56% στα 16,96 ευρώ) είχε «αέρα» Λονδίνου και πολλές συναλλαγές ενώ το μεγάλο «παιχνίδι» της χθεσινής συνεδρίασης έκανε η μετοχή της Cenergy η οποία ξεκίνησε με φόρα (+3,43%) αλλά κατέληξε με σημαντική πτώση (-2,91%) στα 14,7 ευρώ προφανώς για να «εξαερώσει» τις υπερβολικές προσδοκίες που δημιουργήθηκαν τις τελευταίες μέρες. Όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, με επίκεντρο το Λιμάνι της Ελευσίνας, έχουν στενοχωρήσει τη μετοχή του ΟΛΠ (-3,38% στα 40 ευρώ) η οποία συμπλήρωσε 5 διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις με σωρευτικές απώλειες -6,2%.
Lavipharm
-Λίγο κάτω από τα 140 εκατ. ευρώ βρίσκεται σήμερα η κεφαλαιοποίηση της Lavipharm έχοντας συμπληρώσει ένα πολύμηνο χρονικό διάστημα «συσσώρευσης» στην τιμή της ανάμεσα στα €0,80 και €0,85. Την ερχόμενη Δευτέρα στην εκδήλωση του Χρηματιστηρίου για τη μικρή και μεσαία κεφαλαιοποίηση, η διοίκηση του Ομίλου θα πρέπει να αποκαλύψει τους στόχους και τα μεγέθη της χρονιάς στους αναλυτές. Αξιόπιστες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Lavipharm φέτος θα κλείσει με λειτουργική κερδοφορία της τάξης των 15 εκατ. ευρώ, έναντι 10,4 εκατ. ευρώ πέρυσι. Το ενδιαφέρον πάντως λένε στην αγορά ότι είναι στις επόμενες κινήσεις του Ομίλου που θα ανακοινωθούν με τη νέα χρονιά.
Νέος πρωταγωνιστής στην παγκόσμια αγορά ελαιόλαδου
-Σε παγκόσμιο επίπεδο, η παραγωγή ελαιόλαδου εκτιμάται σε 2,7 εκατομμύρια τόνους. Η ζήτηση για κατανάλωση αναμένεται φέτος να ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια τόνους. Ξαφνικά ανακοινώθηκε ότι η Τυνησία, το 2025, θα σημειώσει ρεκόρ παραγωγής ελαιόλαδου που θα φτάσει τους 500.000 τόνους. Η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην παραγωγή της, η οποία μόλις ξεπερνά τους 250.000 τόνους. Η Τυνησία εμφανίζεται διεθνώς ως ο πρωταγωνιστής που θα καλύψει το έλλειμμα 10%-12% που προκύπτει ανάμεσα στην παγκόσμια παραγωγή και τη ζήτηση. Η παρατεταμένη ξηρασία και οι δυσμενείς κλιματικές συνθήκες που πλήττουν την Ισπανία, που είναι παραδοσιακά η πρώτη παραγωγός χώρα, δημιουργούν νέες ισορροπίες στις αγορές. Η βορειοαφρικανική χώρα θέλει να διεκδικήσει τη 2η θέση στον κόσμο, τόσο στην παραγωγή, όσο και στις εξαγωγές. Το τυνησιακό ελαιόλαδο χρησιμοποιείται ευρέως σε επιχειρήσεις ανάμειξης (blending), όπου η προσθήκη του βελτιώνει την ποιότητα άλλων ελαίων. Είναι μια πρακτική που αντανακλά τα υψηλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του τυνησιακού προϊόντος. Η Ελλάδα, η οποία φημίζεται για το ποιοτικό της premium προϊόν, αδυνατεί να επιτύχει κρίσιμη μάζα στην παραγωγή και να σταθεί ανταγωνιστικά. Οι εξαγωγές ελαιόλαδου αντιπροσωπεύουν πάνω από 40% των αγροτικών εσόδων της Τυνησίας, καθιστώντας τον κλάδο ζωτικής σημασίας για την εθνική οικονομία. Σε μια περίοδο όπου η χώρα αντιμετωπίζει αυξημένες εισαγωγές τροφίμων και υποτίμηση του δηναρίου, η φετινή σοδειά ρεκόρ θα λειτουργήσει ως κρίσιμος σταθεροποιητής. Η Ελλάδα, ενώ διατηρεί ισχυρή φήμη στα premium, extra virgin προϊόντα, με την περιορισμένη κλίμακα παραγωγής αποκλείεται από τον ρόλο του «swing producer» που θα μπορούσε να διαδραματίσει στη διεθνή αγορά.
Πιέζει πάλι ο Τραμπ, με τον «δικό του τρόπο», για τα επιτόκια
-Καθώς πλησιάζει η διήμερη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανοικτών Αγορών της FED για τα επιτόκια, ο Αμερικανός Πρόεδρος θεώρησε σωστό να δηλώσει ότι έχει «ήδη επιλέξει τον επόμενο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας», αλλά «κάποιοι τον εμποδίζουν» να απομακρύνει τον Τζερόμ Πάουελ από τη θέση. Η αλήθεια είναι πως το νομικό πλαίσιο που προστατεύει την ανεξαρτησία της FED - Federal Reserve Act - καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την απομάκρυνση του προέδρου πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του, που λήγει τον Μάιο 2026. Ο Πάουελ έχει επανειλημμένα διευκρινίσει ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί, ακόμη και εάν του ζητηθεί πολιτικά. Στη Νέα Υόρκη κυκλοφορούν φήμες και η ονοματολογία έχει κορυφωθεί. Ακούγεται ο Kevin Warsh (πρώην διοικητής της Fed) και ο Kevin Hassett (πρώην οικονομικός σύμβουλος), αλλά και πιο ακραίες επιλογές όπως ο Stephen Miran, που έχει υποστηρίξει θέσεις για μείωση του ουδέτερου επιτοκίου μέσω stablecoins. Η Ιστορία μας διδάσκει πως κεντρικές τράπεζες με «πολιτική καθοδήγηση» συνήθως οδηγούν την οικονομία σε πληθωριστικές σπείρες, με συνέπεια την απώλεια εμπιστοσύνης των επενδυτών.
Τα stablecoins αλλάζουν τη γεωγραφία της χρηματοδότησης
-Τα stablecoins είναι ψηφιακά κρυπτονομίσματα που έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν σταθερή αξία, συνδεδεμένη (pegged) με ένα παραδοσιακό περιουσιακό στοιχείο, σχεδόν πάντα με το δολάριο. Σε αντίθεση με άλλα κρυπτονομίσματα (Bitcoin ή Ethereum κ.λπ.) που έχουν έντονα διακυμάνσεις στις ισοτιμίες τους, ένα stablecoin στοχεύει να διατηρεί σταθερή αξία 1:1 με το δολάριο (ή άλλο νόμισμα). Οι εκδότες stablecoins κρατούν αποθεματικά σε δολάρια, ομόλογα Δημοσίου ή άλλα ρευστά περιουσιακά στοιχεία που αντιστοιχούν 1:1 με τα κυκλοφορούντα stablecoins. Ο κάτοχος μπορεί ανά πάσα στιγμή να εξαργυρώσει το stablecoin για την αντίστοιχη αξία σε δολάρια. H αγορά των stablecoins έχει σήμερα κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη των $300 δισ. Έχει καταγράψει άνοδο +150% σε δύο χρόνια, ενώ οι μηνιαίες συναλλαγές έχουν εκτοξευθεί σε $1,5 τρισ. Το μυστικό πίσω από αυτή τη νέα δυναμική αγορά είναι ότι οι εκδότες stablecoins έχουν γίνει σημαντικοί κάτοχοι αμερικανικών ομολόγων. Η Tether μόνη της κατέχει το 1,8% των Αμερικανικών Εντόκων Γραμματίων του Δημοσίου. Τον περασμένο Ιούλιο, η κυβέρνηση Τραμπ ψήφισε τον περίφημο νόμο GENIUS που υποχρέωσε όλους τους εκδότες stablecoins να έχουν κάλυψη 1:1 με ασφαλή περιουσιακά στοιχεία. Τώρα ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ Σκοτ Μπέσεντ προβλέπει ότι η κεφαλαιοποίηση των stablecoins θα φτάσει τα $2 τρισ. έως το 2030 δηλαδή -εντελώς συμπτωματικά- θα μπορούσε να απορροφήσει ένα μεγάλο μέρος της αύξησης του ομοσπονδιακού χρέους. Το διορισμένο από τον Τραμπ μέλος Δ.Σ. της FED, Στέφεν Μίραν, διακηρύσσει δημοσίως ότι τα stablecoins θα μπορούσαν να μειώσουν το ουδέτερο επιτόκιο μέσω «παγκόσμιας πλεονάζουσας αποταμίευσης». Ενώ λοιπόν τα stablecoins διαφημίζονται ως χρηματοοικονομική καινοτομία, στην ουσία λειτουργούν ως εργαλείο χρηματοδότησης της αμερικανικής κυβέρνησης από ιδιώτες εκδότες, με ελάχιστα κεφάλαια και αμφίβολη εποπτεία.
Πηγή: www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα