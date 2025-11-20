Από τον Ολι Ρεν (καλό κουράγιο) και το wow στον Πιερρ, ο Βέμπερ και ο Κ.Μ, οι υπουργοί που… κάνουν τους Κινέζους, ετοιμάζουν νέα μέτρα για τα AirBnB

Κλείσιμο

Οι πιθανότητες λοιπόν του Κυριάκου Πιερρακάκη να πάρει το χρίσμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και μετά να κερδίσει και την προεδρία του Eurogroup είναι όντως αρκετά καλές. Ο κύριος ανταγωνιστής του στο ΕΛΚ είναι ο Βέλγος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, ο οποίος βέβαια σήμερα δείχνει αρκετά ισχυρός ως υποψηφιότητα. Αν κερδίσει ο Πιερρακάκης το χρίσμα στο ΕΛΚ τότε έχει λογικά τις περισσότερες πιθανότητες αφού το ευρωπαϊκό κόμμα που ανήκει έχει και την πλειοψηφία στο Eurogroup, χωρίς όμως να έχει και τον αριθμό που απαιτείται για να εκλεγεί κατευθείαν, ήτοι 11 ψήφους. Ξεκινάει πάντως με εφτά ψήφους και χτίζει πάνω σ’ αυτές με σκοπό να περάσει το 50% των 20 ψήφων που ανήκουν σε αντίστοιχες χώρες-μέλη. Ασφαλώς στην απέναντι όχθη υπάρχουν και οι σοσιαλδημοκράτες με πιθανότερο υποψήφιο τον Ισπανό Κάρλος Κουέρπο, αλλά είναι αριθμητικά πιο αδύναμοι, χωρίς να θεωρούνται αμελητέοι ως αντίπαλοι.Μητσοτάκης-Βέμπερ-Τώρα το ποιος θα νικήσει στην κούρσα αυτή, που θα καταλήξει σε περίπου 20 ημέρες, είναι αβέβαιο γιατί όπως είναι γνωστό τα «ευρωπαϊκά οικογενειακά» εμπεριέχουν… πολύ μαγειρείο. Αν όμως ο Πιερρακάκης κερδίσει τον Βέλγο τότε οι πιθανότητές του να γίνει πρόεδρος του Eurogroup είναι μεγάλες, όχι πάντως απολύτως βέβαιες. Κλειδί για να πάρει το χρίσμα βεβαίως στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ο Πιερρρ είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης, ο οποίος κατέχει «ηγεμονική θέση» λόγω ποσοστών της ΝΔ στις εκλογές, αλλά και απολαμβάνει μια ιδιαίτερα στενή σχέση με τον επικεφαλής του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ. Περιττό να σας πω ότι ο Κ.Μ το έχει πάρει πατριωτικά και μου φαίνεται λογικό, «δεν είναι και λίγο από το δράμα του 2015 σήμερα να διεκδικούμε την προεδρία του Eurogroup» μου λένε ότι είπε κάποια στιγμή. Στα αβαντάζ μας λοιπόν είναι ότι η Ελλάδα έχει σήμερα ένα success story στην οικονομία, σε αντίθεση με την κυβέρνηση του Βελγίου που μάλλον καταρρέει, η σχέση του Κ.Μ με τον Βέμπερ και φυσικά ο ίδιος ο Πιερρακάκης τον οποίο εκτιμούν οι συνάδελφοί του, αλλά και όλο το «ευρωπαϊκό περιβάλλον». Διαφορετικά δεν θα τον πρότειναν για πρόεδρο. Αν σκέφτεστε το… αυτονόητο, δηλαδή ότι αν κερδίσει την θέση ο Πιερρ είναι καλό για τη χώρα, τον Μητσοτάκη και τον ίδιο, έναν μόλις 42 ετών πολιτικό, καλά το σκέφτεστε. Έτσι ακριβώς είναι, με ό,τι αυτό σημαίνει…Κάνουν τους Κινέζους για τους Κινέζους-Μετά τη συνάντηση Κίμπερλι-Θεοδωρικάκου και τις ανακοινώσεις για την αξιοποίηση του λιμανιού της Ελευσίνας ως αντίβαρο του Πειραιά, στην κυβέρνηση εξελίσσεται ένα ενδιαφέρον ψάξιμο για το ποιος θα πάει απόψε στην εκδήλωση του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου στον «Ελληνικό Κόσμο». Η εκδήλωση δεν είναι αμελητέα, καθώς είναι τα 50χρονα του Επιμελητηρίου, ενώ έρχονται και σοβαροί Κινέζοι αξιωματούχοι για τον σκοπό αυτό, αλλά και ο πρέσβης της Κίνας στη χώρα μας. Οι υπουργοί όμως έχουν... δουλειές. Ο ένας δεν προλαβαίνει, ο άλλος δεν μπορεί, ο τρίτος έχει μια ανειλημμένη υποχρέωση και το Μ.Μ έχει αναλάβει να βρει μια άκρη, ώστε και να εκπροσωπηθεί η κυβέρνηση και να μη «φορτώσουν» οι Αμερικανοί που έχουν δείξει τις διαθέσεις τους για την περιοχή μας. Αφήστε δε που πολλοί υπουργοί αναπτύσσουν σχέσεις με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, οπότε... πού να τρέχεις;Η παρέμβαση Καραμανλή και ο «Κινέζος» Αβραμόπουλος-Πάντως, άφοβα στην εκδήλωση του Επιμελητηρίου θα πάει ο Καραμανλής (Ραφήνα), επί των ημερών του οποίου ήρθε η COSCO στην Ελλάδα. Ο πρώην πρωθυπουργός θα κάνει έναν χαιρετισμό και θα αναφερθεί στη θεμελίωση των ελληνοκινεζικών σχέσεων, ενώ θα πει μέσες άκρες ότι η επένδυση που έγινε τότε αποκτά πολλαπλασιαστική αξία, αν δει κανείς το σημερινό ενδιαφέρον για την περιοχή (και των Αμερικανών). Και ενώ στην Ελλάδα γίνονται όλα αυτά, διαπίστωσα χθες με ενδιαφέρον ότι η Ελλάδα έχει εκπροσώπηση στην Κίνα αυτές τις μέρες. Ο λόγος για τον «Κινέζο» Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος είχε πάει στη Σανγκάη και μίλησε στο πανεπιστήμιο Τσινγκουά για τον ρόλο της Ευρώπης, τη νέα παγκόσμια τάξη και άλλα τέτοια. Και βεβαίως, για να μην ξεχνάμε τα δημαρχιακά, και για τη διπλωματία των πόλεων.«Ψάχνονται» για το AirBnB-Ρώτησα μια σοβαρή πηγή για το τι μπορεί να περιέχει η ομιλία του Κ.Μ στη Βουλή, εκτός από το πρόγραμμα επιδότησης ανακαινίσεων για να ανοίξουν κλειστά ακίνητα που προανήγγειλε από την ΕΡΤ. Μου ανέφερε ότι αυτή την περίοδο «τρέχει» μια άσκηση για το AirBnB και για την προοπτική νέων περιορισμών, ανάλογα με την επιβάρυνση περιοχών. Για παράδειγμα, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Αγγελούδης έχει ζητήσει να ισχύσουν και στο δικό του κέντρο οι ίδιοι περιορισμοί για νέα AirBnB που ισχύουν και στην Αθήνα.Βελτιωμένη οικονομική προσφορά για τα λαχεία-Το ΔΣ του Υπερταμείου αποσφράγισε κατά τη διάρκεια της χθεσινής του συνεδρίασης την οικονομική προσφορά του ΟΠΑΠ για τη 12ετή παραχώρηση των κρατικών λαχείων, καθώς η υφιστάμενη σύμβαση παραχώρησης λήγει τον Απρίλιο του 2026. Στον σχετικό διαγωνισμό είχαν υποβάλλει προσφορές ο ΟΠΑΠ μέσω της θυγατρικής του Opap Investment και η Brightstar Global Solutions Corporation (πρώην GTECH) η οποία και αποκλείστηκε από τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού λόγω ελλείψεων στον φάκελό της, χωρίς να υποβάλλει ένσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΔΣ αποφάσισε χθες να ζητήσει την υποβολή βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, καθώς μέχρι τον προσεχή Απρίλιο η σύμβαση της παραχώρησης πρέπει να κυρωθεί από τη Βουλή. Κατά πληροφορίες από την αγορά, η προσφορά του ΟΠΑΠ προβλέπει την καταβολή ενός εφάπαξ ποσού και καταβολή ποσοστού της τάξης του 30% από τα Gross Gaming Revenue. Τη διαχείριση των κρατικών λαχείων έχει σήμερα η κοινοπραξία ΟΠΑΠ (83,5%) και η Scientific Games (16,5%).Το τέλος της… χαμένης βαλίτσας