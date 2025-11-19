Τζοέλ Μοκίρ (Νόμπελ Οικονομικών) στο newmoney: Οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα για να επιστρέψει στην καινοτομία
Τζοέλ Μοκίρ (Νόμπελ Οικονομικών) στο newmoney: Οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα για να επιστρέψει στην καινοτομία
Ένας από τους νικητές του βραβείου Νόμπελ Οικονομικών 2025 απαντά πώς η Ευρώπη θα ξεπεράσει τη στασιμότητα, πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα βελτιώσει τη ζωή μας και γιατί η δημιουργική καταστροφή είναι απαραίτητη - Πού θα πρέπει να επικεντρωθεί η Ελλάδα
Ο Τζοέλ Μοκίρ έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό αρχικά με το βιβλίο του «Τα Δώρα της Αθηνάς». Είναι ένα από τα βιβλία (μαζί με τα: Η Δύναμη της Καινοτομίας, Τα Μυστικά της Προόδου και Από την Καινοτομία στην Ευημερία) που τον καθιέρωσαν διεθνώς ως έναν από τους πιο σημαντικούς ιστορικούς της οικονομίας.
Η διεθνής του επιρροή επισφραγίστηκε πριν λίγες εβδομάδες, όταν ανακοινώθηκε ότι ήταν μεταξύ των τριών οικονομολόγων που κέρδισαν το Νόμπελ Οικονομικών 2025.
Το έργο του, όπου υποστηρίζει ότι οι κοινωνίες προοδεύουν όταν καλλιεργούν κουλτούρα προόδου και τα εργαλεία της τεχνολογίας είναι διαθέσιμα σε ένα ευρύ κοινό- όχι μόνο σε μία κλειστή κάστα προνομιούχων- θεωρείται εξαιρετικά επίκαιρο, καθώς ο κόσμος καλείται να ενσωματώσει την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η διεθνής του επιρροή επισφραγίστηκε πριν λίγες εβδομάδες, όταν ανακοινώθηκε ότι ήταν μεταξύ των τριών οικονομολόγων που κέρδισαν το Νόμπελ Οικονομικών 2025.
Το έργο του, όπου υποστηρίζει ότι οι κοινωνίες προοδεύουν όταν καλλιεργούν κουλτούρα προόδου και τα εργαλεία της τεχνολογίας είναι διαθέσιμα σε ένα ευρύ κοινό- όχι μόνο σε μία κλειστή κάστα προνομιούχων- θεωρείται εξαιρετικά επίκαιρο, καθώς ο κόσμος καλείται να ενσωματώσει την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα