Τζοέλ Μοκίρ (Νόμπελ Οικονομικών) στο newmoney: Οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα για να επιστρέψει στην καινοτομία

Ένας από τους νικητές του βραβείου Νόμπελ Οικονομικών 2025 απαντά πώς η Ευρώπη θα ξεπεράσει τη στασιμότητα, πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα βελτιώσει τη ζωή μας και γιατί η δημιουργική καταστροφή είναι απαραίτητη - Πού θα πρέπει να επικεντρωθεί η Ελλάδα