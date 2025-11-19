NBG Securities: Ανθεκτικές επιδόσεις και αναβάθμιση στόχων από τις συστημικές τράπεζες

Η χρηματιστηριακή εταιρεία διαπιστώνει σαφή ισορροπία στη σύνθεση των εσόδων και βελτίωση στη διάρθρωση του κλάδου - Σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η ρευστότητα - Οι τράπεζες ανακοίνωσαν πρόωρη διανομή μερίσματος ή buyback για το δ’ τρίμηνο