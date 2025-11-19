NBG Securities: Ανθεκτικές επιδόσεις και αναβάθμιση στόχων από τις συστημικές τράπεζες
Η χρηματιστηριακή εταιρεία διαπιστώνει σαφή ισορροπία στη σύνθεση των εσόδων και βελτίωση στη διάρθρωση του κλάδου - Σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η ρευστότητα - Οι τράπεζες ανακοίνωσαν πρόωρη διανομή μερίσματος ή buyback για το δ’ τρίμηνο
Σταθεροποίηση του NII (καθαρά έσοδα από τόκους), περιορισμένη εποχική επίδραση και πιο ισορροπημένη σύνθεση στο Core Income (βασικό εισόδημα) εμφάνισαν οι συστημικές τράπεζες το τρίτο τρίμηνο του 2025, γεγονός που μειώνει την εξάρτησή τους από τα επιτόκια, όπως σημειώνει σε νέα έκθεση η NBG Securities.
Σύμφωνα με την χρηματιστηριακή, η ποιότητα ενεργητικού παρέμεινε υψηλή, τα κεφάλαια επαρκή και η ρευστότητα ισχυρή, παρά την πιστωτική ανάπτυξη. Οι ετήσιοι στόχοι επιβεβαιώθηκαν και σε ορισμένες περιπτώσεις αναβαθμίστηκαν, ενώ οι τράπεζες ανακοίνωσαν πρόωρη διανομή μερίσματος ή buyback για το δ’ τρίμηνο του 2025.
Διαβάστε αναλυτικά την ανασκόπηση της NBG Securities για αποτελέσματα γ’ τριμήνου των τραπεζών στο newmoney.gr
