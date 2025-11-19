Ανακάμπτει το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά την τριήμερη πτώση

Εν αναμονή της επίσημης ανακοίνωσης για τη δημόσια πρόταση της Euronext - Στο επίκεντρο η ΔΕΗ και το τριετές business plan της, αλλά και οι Motor Oil - Cenergy - Quest λόγω των οικονομικών μεγεθών που θα δημοσιεύσουν - Στα αποτελέσματα της Nvidia τα βλέμματα των παγκόσμιων αγορών