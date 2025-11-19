Τα μυστικά των Stage 2 δανείων και οι προβλέψεις των τραπεζών
Τι είναι τα δάνεια του δεύτερου σταδίου - Πώς δομούν την πλήρη εξυγίανση των ισολογισμών τους οι τράπεζες
Στα δάνεια του δευτέρου σταδίου (Stage 2) στρέφει την προσοχή της η εποπτεία, μιας και αυτά τα δάνεια θεωρούνται προθάλαμος πιθανών προβλημάτων για τις τράπεζες. Η υγεία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε σημαντικό βαθμό εξαρτάται από τις προβλέψεις που έχουν λάβει οι τράπεζες για τις συγκεκριμένες χορηγήσεις. Πρόκειται για δάνεια αξίας 12,3 δισ, ευρώ στο γ’ τρίμηνο του έτους, στις συστημικές τράπεζες, τα οποία και εκπροσωπούν το 7,70% του συνολικού χαρτοφυλακίου των συστημικών τραπεζών. Μέσα σε αυτά τα δάνεια συγκαταλέγεται μεγάλος αριθμός χορηγήσεων σε ελβετικό φράγκο αλλά και σημαντικός αριθμός step up δανείων. Και οι δύο αυτές κατηγορίες των χορηγήσεων πρέπει να έχουν αποκτήσει την απαραίτητη διαύγεια και επομένως να έχουν σχηματιστεί οι σχετικές προβλέψεις μέχρι το τέλος του 2026.
Τι είναι τα δάνεια του δεύτερου σταδίουΣτα δάνεια αυτά ,σε αντίθεση με όσα συμβαίνουν στις χορηγήσεις του πρώτου σταδίου , λαμβάνονται προβλέψεις για ολόκληρη τη ζωή του δανείου. Σε ότι αφορά τα δάνεια πρώτου σταδίου οι προβλέψεις λαμβάνονται σε 12μηνη βάση. Τα δάνεια του δεύτερου σταδίου είναι αυτά που παρουσιάζουν ενδείξεις μετάπτωσης στo τρίτο στάδιο, δηλαδή στην κατηγορία των κόκκινων δανείων και προέρχονται σε σημαντικό ρυθμό από συνεχείς ρυθμίσεις φέρουν δε χαρακτηριστικά αδυναμίας εξυπηρέτησης από τους δανειολήπτες.
