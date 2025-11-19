Φαινόμενο Μοναχοπαίδι: Τι σημαίνει για την οικογένεια, την κοινωνία, αλλά και για το ίδιο το παιδί
Γιατί πολλές οικογένειες σταματούν στο ένα παιδί, τι σημαίνει να μεγαλώνεις μόνος σου και ποια τα στερεότυπα που έχουν καταρριφθεί
Ολοένα περισσότερες είναι οι οικογένειες που επιλέγουν -ή καταλήγουν- να αποκτήσουν μόνο ένα παιδί. Οικονομικοί, κοινωνικοί, επαγγελματικοί λόγοι, αλλά και ζητήματα υπογονιμότητας, οδηγούν τους νέους γονείς σε αυτή την απόφαση. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει σωστός και λάθος αριθμός παιδιών. Αυτό που έχει σημασία είναι η οικογένεια να μπορεί να λειτουργεί ομαλά, με σταθερότητα, ισορροπία και να θέτει ως προτεραιότητα την ευημερία του παιδιού.
Οι ειδικοί «βλέπουν» πίσω από την αυξανόμενη τάση του φαινομένου, την επιλογή γυναικών -κυρίως- και ανδρών να δημιουργήσουν οικογένεια αργότερα στη ζωή τους. Παράλληλα, το υψηλό ποσοστό διαζυγίων επιδρά στο χρονοδιάγραμμα της τεκνοποίησης, ενώ το κόστος ανατροφής και εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με την επαγγελματική ανασφάλεια που βαραίνει ιδίως τις εργαζόμενες μητέρες, κάνουν τη διαχείριση μεγαλύτερων οικογενειών πιο δύσκολη. Στην περίπτωση, δε, των γυναικών, οι οποίες καθημερινά ακροβατούν ανάμεσα στην καριέρα, τη συντροφικότητα και τη γονεϊκότητα, δίχως επαρκή στήριξη, η απόκτηση ενός παιδιού γίνεται όχι μόνο μονόδρομος, αλλά και απολύτως κατανοητή επιλογή.
