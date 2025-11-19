Αεροδρόμιο Καστέλλι: Σε έναν χρόνο ολοκλήρωση, μέσα στο 2027 δοκιμαστικές πτήσεις
Πάνω από το 65% η πρόοδος υλοποίησης του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης - Τι περιλαμβάνει το mega project των 625 εκατ. ευρώ… δια χειρός ΤΕΡΝΑ
Σε λιγότερο από έναν χρόνο θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, στο Καστέλλι και εντός του 2027 εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις.
Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα το οποίο δίνουν τα αρμόδια στελέχη της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. που άνοιξαν τις πύλες του τεράστιου εργοταξίου, αλλά και απάντησαν σε όλες τις απορίες και ερωτήσεις, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής αποστολής που οργάνωσε ο κατασκευαστικός όμιλος.
Με άλλα λόγια, αυτό το απέραντο εργοτάξιο, σε λίγους μήνες θα έχει πάρει την τελική του μορφή και θα μεταμορφωθεί στο πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της χώρας και ένα από τα πιο σύγχρονα της Μεσογείου, το οποίο θα εκτείνεται σε 6.030 στρέμματα.
