Αεροδρόμιο Καστέλλι: Σε έναν χρόνο ολοκλήρωση, μέσα στο 2027 δοκιμαστικές πτήσεις

Πάνω από το 65% η πρόοδος υλοποίησης του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης - Τι περιλαμβάνει το mega project των 625 εκατ. ευρώ… δια χειρός ΤΕΡΝΑ