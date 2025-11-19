Reflection AI: Ο «μονόκερος» των $2,13 δισ. με το ελληνικό «DNA», η NVIDIA και η υπερνοημοσύνη
Reflection AI: Ο «μονόκερος» των $2,13 δισ. με το ελληνικό «DNA», η NVIDIA και η υπερνοημοσύνη
Ο ευφυής Έλληνας Ιωάννης Αντώνογλου, με σπουδές στο ΑΠΘ-πρώην ερευνητής της DeepMind, πίσω από τη νεοφυή εταιρεία που πρωταγωνιστεί παγκοσμίως στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και η Endeavor
Η ελληνική ευφυΐα δείχνει πολλές φορές ικανή να ξεπεράσει ακόμα και αυτά τα όρια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Υπερβολή;
Το νέο στοίχημα του Ιωάννη Αντώνογλου ήταν, όπως παρουσιαζόταν τους προηγούμενους μήνες, η περαιτέρω άντληση κεφαλαίων, με στόχο να καταφέρει να «χτίσει» την λεγόμενη υπερνοημοσύνη (superintelligence).
Αρχές Οκτωβρίου έγινε γνωστό ότι η Reflection AI, το δημιούργημά του, μια startup με έδρα στις ΗΠΑ και ξεκάθαρο ελληνικό τεχνολογικό «DNA», σήκωσε mega χρηματοδότηση ύψους 2 δισ. δολ., σε έναν μόνο γύρο του οποίου ηγήθηκε η NVIDIA Corporation, με την αποτίμηση της εταιρείας να εκτινάσσεται στα 8 δισ. δολ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το νέο στοίχημα του Ιωάννη Αντώνογλου ήταν, όπως παρουσιαζόταν τους προηγούμενους μήνες, η περαιτέρω άντληση κεφαλαίων, με στόχο να καταφέρει να «χτίσει» την λεγόμενη υπερνοημοσύνη (superintelligence).
Αρχές Οκτωβρίου έγινε γνωστό ότι η Reflection AI, το δημιούργημά του, μια startup με έδρα στις ΗΠΑ και ξεκάθαρο ελληνικό τεχνολογικό «DNA», σήκωσε mega χρηματοδότηση ύψους 2 δισ. δολ., σε έναν μόνο γύρο του οποίου ηγήθηκε η NVIDIA Corporation, με την αποτίμηση της εταιρείας να εκτινάσσεται στα 8 δισ. δολ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα