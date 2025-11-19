Η άφωνη Ανγκελα, ο (μετανιωμένος) Τσίπρας, το deal της Ελευσίνας, τα γαλάζια τσίπουρα και τσικουδιές, το χρυσό bonus του μισού εκατομμυρίου

Κλείσιμο

«Απόψε είναι μια ωραία ημέρα…» είπε αυτός ο γίγαντας της πολιτικής Παππάς κι είμαι σίγουρος ότι κάπου εκεί παραδίπλα του πρέπει να ήταν ο Μανώλης Πετσίτης που χθες μάθαμε ότι έχει κάτι νταραβέρια με τους δολοφόνους του «νυχτερινού» Λάλα. Τρέχα-γύρευε, που λένε. Τώρα χθες διαβάσαμε από το «νόμιμο» απόσπασμα του βιβλίου που έδωσε ο Τσίπρας στη δημοσιότητα ότι η Μέρκελ έμεινε άφωνη όταν της είπε ότι θα κάνει δημοψήφισμα αλλά απ’ ό,τι κατάλαβα αυτή έμεινε άφωνη αλλά δεν έπαθε και κάτι μιας και η γυναίκα από… περίεργα γεμάτη ήταν η θητεία της. Εδώ ήταν συνέχεια στο νταραβέρι με τον Πούτιν και κορόιδευε όλη την Ευρώπη με τις τιμές του ρωσικού αερίου, στον Αλέξη θα κώλωνε; Πάντως επαναλαμβάνω (στερεότυπα) δεν καταλαβαίνω τι πραγματικά εξυπηρετεί τον Τσίπρα η υπενθύμιση αυτών των δραματικών στιγμών της Ιστορίας. Και μεταξύ μας μου λένε ότι αναρωτιούνται και στο Μ.Μ (όλοι) γιατί το έκανε, «ενώ θα μπορούσε να γράψει ένα βιβλίο για το μέλλον με κάποιες έστω αναφορές στο παρελθόν, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι τέτοιο πράγμα». Τέλος πάντων κλείνω τα Τσιπρικά με μια διευκρίνιση για αυτά που έγραψα χθες περί αυτοκριτικής του στο βιβλίο σε «οικογενειακά ζητήματα» (λίγο λίγο το πάω…). Δεν εννοούσα ότι απολογείται στο δικό του οικογενειακό περιβάλλον ο άνθρωπος, αλλά κάνει μια αυτοκριτική για όσα ελέχθησαν, εγράφησαν και έγιναν εις βάρος της οικογένειας πολιτικού του αντιπάλου.Το μεγάλο παιχνίδι της Ελευσίνας-Στα κυβερνητικά τώρα, η Γκίλφοϊλ συνεχίζει ακάθεκτη τις κινήσεις ενίσχυσης αμερικανικών συμφερόντων οι οποίες πάντως βοηθούν και εμάς. Την προηγούμενη εβδομάδα έβαλε «σημάδι» το λιμάνι του Πειραιά και χθες πήγε στον Θεοδωρικάκο, προωθώντας την ιδέα ενός εναλλακτικού πόλου με άξονα την επένδυση της Onex στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Πρακτικά να σας πω ότι άμεσα θα έρθει η σχετική τροπολογία από τον υπουργό για να ψηφιστεί εντός Νοεμβρίου, ώστε να μπορεί η εταιρεία να αξιοποιήσει μια ναυπηγική έκταση για άλλους σκοπούς, πρακτικά για να διαμορφώσει ένα logistics hub που θα συνδεθεί σιδηροδρομικά και οδικά με το Θριάσιο. Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι η Ελευσίνα πάει να λειτουργήσει ως εναλλακτικός πόλος κυρίως για τη μεταφορά ενέργειας και λοιπών εμπορευμάτων. Μ' αυτά και μ' αυτά νομίζω θα έχει ενδιαφέρον η αντίδραση Κινέζων αξιωματούχων που θα βρίσκονται στην Αθήνα την Πέμπτη για τη γενέθλια εκδήλωση του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου.Ο ρόλος του DFC-Κρίσιμη παράμετρος στο deal της ONΕΧ είναι ο ρόλος του DFC, του αμερικανικού δημόσιου επενδυτικού fund. Μάλιστα, η πρώτη εταιρεία που είχε λάβει χρήματα από το DFC ήταν η ONEX, ενώ το αμερικανικό fund μπήκε και στο deal Aktor-ΔΕΠΑ. Επίσης, προωθείται η ιδέα εμπλοκής του στο GSI, στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.Το πακέτο των κτηνοτρόφων-«Διαβάζοντας το δωμάτιο» και την οργή των κτηνοτρόφων που μαστίζονται από την ευλογιά, ο Κ.Μ ανακοίνωσε χθες ένα πακέτο άμεσης ενίσχυσης που θα δοθεί σύντομα και θα ανακοινωθεί λογικά την άλλη εβδομάδα από Χατζηδάκη-Τσιάρα (ήταν χθες στις Βρυξέλλες για διαβουλεύσεις). Το πακέτο δεδομένα θα υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια και θα δοθεί ως το τέλος του έτους, αλλά το τελικό ύψος θα «κλειδώσει» κατόπιν διαβούλευσης με τον υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Η λογική του είναι ότι, όσο περισσότερα ζώα και άρα εισόδημα έχασες, τόσο μεγαλύτερο το ποσό απευθείας ενίσχυσης.Από τα τσίπουρα στις τσικουδιές-Κατά τα άλλα στη ΝΔ τρώνε, πίνουν και ζυμώνονται. Μετά το «καζάνι» με τσίπουρο που έκανε το ΣΚ ο βουλευτής Φλώρινας Σταύρος Παπασωτηρίου που μάζεψε καμιά τριανταριά βουλευτές και υπουργούς, σειρά παίρνει το άλλο Σαββατοκύριακο 29-30 Νοεμβρίου ο Αυγενάκης στο Ηράκλειο. Ο πρώην υπουργός κάνει παραδοσιακά «καζανέματα», αλλά με τσικουδιά και αντικριστό, ενώ επίσης για το πρωί του Σαββάτου έχει οργανωθεί ποδοσφαιρικός αγώνας βουλευτών και δημοσιογράφων, μαζί με παλαίμαχους του ΟΦΗ και του Εργοτέλη, με τα έσοδα να πηγαίνουν σε ιδρύματα του Ηρακλείου.To τέλος μιας σχέσης-Στα του ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώνεται απολύτως η απόσταση του δημάρχου Αθηναίων με τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής Μανώλη Χριστοδουλάκη. Ο Δούκας δεν αποκλείει ακόμα και το κόμμα Τσίπρα από τον διάλογο της επόμενης μέρας, σε αντίθεση με τον Χριστοδουλάκη που επιμένει στην αυτόνομη πορεία. Προ ημερών, ο Δούκας «ξόρκισε» ένα συνέδριο μηχανισμών, λέγοντας «κουραστήκαμε με τους γραμμιτζήδες». Και ο Χριστοδουλάκης όμως λέει ότι «δεν γνωριστήκαμε χθες». Για να μη σας τα πολυλέω, ενόψει συνεδρίου ο Χριστοδουλάκης θα μετρήσει τη δυναμική του συνολικά στον κομματικό μηχανισμό, διατηρώντας επαφές ανά τη χώρα ως πρώην γραμματέας του κόμματος, ενώ στο πλευρό του υπάρχει ένας πυρήνας που δουλεύει για μια αυτόνομη υποψηφιότητα στο μέλλον και όταν απαιτηθεί.Η απροσδόκητα μεγάλη επιτυχία του Εuronext (και η αγορά)