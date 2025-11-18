Πλειστηριασμοί: Το ρετιρέ στην Ηροδότου και τα κεντρικά μιας ιστορικής φίρμας
Δύο «επώνυμα» σφυριά έχουν προγραμματιστεί για τις 17 Δεκεμβρίου και αφορούν οροφοδιαμέρισμα της ηθοποιού Ελ. Κούρκουλα στο Κολωνάκι και την έδρα-εργαστήριο παραγωγής της εταιρείας «Παπασπύρου»
Στο στόχαστρο των πλειστηριασμών για το επόμενο διάστημα έχουν τεθεί δύο «επώνυμες» περιπτώσεις. Αφενός, της γνωστής ηθοποιού Ελένης Κούρκουλα που αφορά οροφοδιαμέρισμα σε πολυκατοικία επί της οδού Ηροδότου στο Κολωνάκι. Αφετέρου, της εταιρείας «Αθηναϊκά Ζαχαροπλαστεία-Εστιατόρια ΑΒΕΕ», δηλαδή της ιστορικής «Παπασπύρου» που αφορά τα κεντρικά γραφεία και το παρασκευαστήριό της στην περιοχή των Αχαρνών.
Οι εν λόγω πλειστηριασμοί έχουν προγραμματιστεί για τις 17 Δεκεμβρίου 2025, ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι τότε είναι πιθανό να υπάρξει αναστολή τους λόγω ανακοπών ή άλλων κινήσεων.
