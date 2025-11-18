Πλειστηριασμοί: Το ρετιρέ στην Ηροδότου και τα κεντρικά μιας ιστορικής φίρμας

Δύο «επώνυμα» σφυριά έχουν προγραμματιστεί για τις 17 Δεκεμβρίου και αφορούν οροφοδιαμέρισμα της ηθοποιού Ελ. Κούρκουλα στο Κολωνάκι και την έδρα-εργαστήριο παραγωγής της εταιρείας «Παπασπύρου»