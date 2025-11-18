Όλα… πίσω για το καλό μας

Εδώ και πέντε χρόνια, το newsauto επιμένει ότι η πορεία προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση δεν θα εξελιχθεί όπως προέβλεπαν οι φανατικοί τεχνοκράτες των Βρυξελλών. Όλα όσα τότε θεωρούνταν «υπερβολές» ή «αρνητισμός» από τα σχόλια παραγόντων της αγορά και μερίδας αναγνωστών μας, σήμερα επιστρέφουν ως κεντρική συζήτηση της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Κάποτε λοιπόν έλεγαν πως η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση θα είναι γραμμή ευθεία. Πως το 2030 όλα θα έχουν αλλάξει, πως ο θερμικός κινητήρας θα μπει στο μουσείο και πως τα εργοστάσια θα παράγουν αποκλειστικά μπαταρίες και μοτέρ χωρίς ψυχή. Τότε όσοι τολμούσαν να πουν το αντίθετο —όπως είχε γράψει το newsauto πριν τέσσερα χρόνια— αντιμετωπίζονταν σχεδόν ως αιρετικοί. Γιατί τολμούσαν να αμφισβητήσουν το «αλάθητο» των Βρυξελλών, αυτό το τεχνοκρατικό στρατόπεδο που εδώ και χρόνια αποφασίζει για το μέλλον μας χωρίς να ρωτήσει κανέναν οδηγό, καμία αγορά, κανέναν κατασκευαστή.





