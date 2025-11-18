Ο Έλληνας στην κορυφή της CrowdStrike: Ο Michael Sentonas προειδοποιεί ότι «όλοι είμαστε στόχοι» στον κυβερνοπόλεμο
Ο Έλληνας στην κορυφή της CrowdStrike: Ο Michael Sentonas προειδοποιεί ότι «όλοι είμαστε στόχοι» στον κυβερνοπόλεμο
Στο τιμόνι του αμερικανικού κολοσσού της κυβερνοασφάλειας, ο Μ. Septonas πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια μάχη κατά του κυβερνοεγκλήματος - Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για την Ελλάδα - Ποιοι επιτιθέμενοι είναι οι πιο επικίνδυνοι
Ελληνικής καταγωγής, γεννημένος στην Αυστραλία και πρωταγωνιστής σε ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων παγκοσμίως, ο Michael Sentonas είναι σήμερα από τις πιο επιδραστικές μορφές στον χώρο της κυβερνοασφάλειας.
Ως πρόεδρος της αμερικανικής CrowdStrike, του κολοσσού που προστατεύει κυβερνήσεις, οργανισμούς και επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, ήταν ο άνθρωπος που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το χάος που προκάλεσε πέρυσι το καλοκαίρι ένα τεχνικό πρόβλημα στο λογισμικό της εταιρείας του, το οποίο παρέλυσε προσωρινά εκατομμύρια υπολογιστικά συστήματα διεθνώς. Αεροδρόμια, νοσοκομεία, σούπερ μάρκετ και τράπεζες είδαν τις οθόνες τους να βάφονται με το «μπλε του θανάτου», με τις διαταραχές να επηρεάζουν εκατομμύρια πολίτες σε δεκάδες χώρες. Ο Sentonas ήταν επικεφαλής των ομάδων της CrowdStrike που εργάστηκαν εντατικά για να επαναφέρουν τη λειτουργία των 8,5 εκατομμυρίων συσκευών.
Από την Αυστραλία, όπου γεννήθηκε από γονείς με καταγωγή από Κεφαλονιά και Καλαμάτα, μέχρι την κορυφή της CrowdStrike, ο Sentonas έχει διανύσει μια εντυπωσιακή πορεία που τον έχει φέρει στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής άμυνας του πλανήτη.
