Ο «Κυρ-Γιάννης» στη Σαντορίνη: To story πίσω από το deal Μπουτάρη-Σιγάλα (pics)
Ο «Κυρ-Γιάννης» στη Σαντορίνη: To story πίσω από το deal Μπουτάρη-Σιγάλα (pics)
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς του διάσημου σαντορινιού οινοποιείου, η ιστορία της μακράς συμπόρευσης των δύο επιχειρήσεων και οι προοπτικές που ανοίγονται
Ενα deal με παρελθόν, που ανοίγει δρόμους για το μέλλον, σηματοδότησε η πρόσφατη ολοκλήρωση της εξαγοράς του Κτήματος Σιγάλα από την Κυρ-Γιάννη της οικογένειας Μπουτάρη. Αν και η εξέλιξη αυτή φαντάζει μάλλον φυσική συνέχεια μιας μακράς σχέσης μεταξύ των δύο οινοποιητικών επιχειρήσεων, τάραξε τα νερά του πολύπαθου κλάδου – και όχι άδικα…
Και τούτο καθώς αποτελεί την πρώτη, έπειτα από πολλά χρόνια «ανομβρίας», εξαγορά ενός οινοποιείου από ένα άλλο οινοποιείο. Με άλλα λόγια, ένα deal μεταξύ «κρασάδων» την ώρα που άλλες εμβληματικές επιχειρήσεις έχουν περάσει στον έλεγχο επενδυτικών κεφαλαίων ή βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ακόμη και με πλειστηριασμούς.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Και τούτο καθώς αποτελεί την πρώτη, έπειτα από πολλά χρόνια «ανομβρίας», εξαγορά ενός οινοποιείου από ένα άλλο οινοποιείο. Με άλλα λόγια, ένα deal μεταξύ «κρασάδων» την ώρα που άλλες εμβληματικές επιχειρήσεις έχουν περάσει στον έλεγχο επενδυτικών κεφαλαίων ή βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ακόμη και με πλειστηριασμούς.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα