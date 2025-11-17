Ο «Κυρ-Γιάννης» στη Σαντορίνη: To story πίσω από το deal Μπουτάρη-Σιγάλα (pics)

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς του διάσημου σαντορινιού οινοποιείου, η ιστορία της μακράς συμπόρευσης των δύο επιχειρήσεων και οι προοπτικές που ανοίγονται