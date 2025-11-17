ΤτΕ: Σημαντική η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τον Οκτώβριο - Πού οφείλεται
Ο δομικός πληθωρισμός υποχώρησε κάτω από το αντίστοιχο επίπεδο της Ευρωζώνης, ανατρέποντας τη σημαντική διαφορά των προηγούμενων 16 μηνών
Yποχώρηση στο 1,6% κατέγραψε τον Οκτώβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, λόγω μείωσης των πληθωριστικών πιέσεων στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά και στις υπηρεσίες. Ο δομικός πληθωρισμός σημείωσε σημαντική πτώση στο 1,9% τον Οκτώβριο, από 2,6% τον Σεπτέμβριο, αντανακλώντας αποκλιμάκωση και στους δύο βασικούς του πυλώνες: τις υπηρεσίες και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, σημειώνει το Inflation Monitor της ΤτΕ.
Σημαντική ήταν και η αποκλιμάκωση του δομικού πληθωρισμού, οδηγώντας σε αντιστροφή της έως τότε θετικής διαφοράς έναντι του αντίστοιχου μεγέθους της Ευρωζώνης. Ο γενικός πληθωρισμός της Ελλάδας υποχώρησε κάτω από τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης τόσο τον Σεπτέμβριο όσο και τον Οκτώβριο 2025.
Η μείωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τους δύο τελευταίους μήνες οφείλεται κυρίως στις υπηρεσίες και ειδικότερα στις εξελίξεις στις τιμές καταλυμάτων. Ο δομικός πληθωρισμός υποχώρησε κάτω από το αντίστοιχο επίπεδο της Ευρωζώνης, ανατρέποντας τη σημαντική διαφορά των προηγούμενων 16 μηνών.
Δημοσιεύσαμε σήμερα το νέο «Inflation Monitor».— Τράπεζα της Ελλάδος (@BankofGreece) November 17, 2025
We published today the new «Inflation Monitor».
🔗 https://t.co/DhGEVNV3ZO pic.twitter.com/cjnYQX6V11
