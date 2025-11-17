Aυτός είναι ο δείκτης που προβλέπει την πορεία του bitcoin, σύμφωνα με αναλυτές
Aυτός είναι ο δείκτης που προβλέπει την πορεία του bitcoin, σύμφωνα με αναλυτές
Οι επενδυτές πρέπει να παρακολουθούν το δολάριο, όχι τον δείκτη M2, επειδή στις σημερινές κερδοσκοπικές αγορές το bitcoin κινείται παράλληλα με το αμερικανικό νόμισμα
Η ρευστότητα είναι ένας θεμελιώδης παράγοντας για τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου, όπως το bitcoin, δημιουργώντας τη δυνατότητα μεταβολής των τιμών, αλλά η ψυχολογία των επενδυτών καθορίζει πότε θα συμβεί αυτή η μεταβολή.
Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ (DXY) αναδεικνύεται ως ο κορυφαίος μακροοικονομικός δείκτης για το bitcoin, σύμφωνα με τον αναλυτή Γουίλι Γου, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο DXY και όχι ο M2, είναι πλέον ο πιο ακριβής δείκτης για την πορεία του bitcoin.
«Οι αγορές δεν ακολουθούν την επέκταση του παγκόσμιου M2, είναι κερδοσκοπικές. Το BTC λειτουργεί ως μηχανισμός ανίχνευσης ρευστότητας. Το M2 είναι ένας ατελής δείκτης, επειδή υπολογίζεται σε δολάρια ΗΠΑ, αλλά μόνο το 17% της παγκόσμιας ρευστότητας είναι στην πραγματικότητα δολάρια», ανέφερε ο Γου.
