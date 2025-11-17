Aυτός είναι ο δείκτης που προβλέπει την πορεία του bitcoin, σύμφωνα με αναλυτές

Οι επενδυτές πρέπει να παρακολουθούν το δολάριο, όχι τον δείκτη M2, επειδή στις σημερινές κερδοσκοπικές αγορές το bitcoin κινείται παράλληλα με το αμερικανικό νόμισμα