“Προσδεθείτε, έρχονται πολλά και καλά νέα” – Ολη η συνέντευξη της Kίμπερλι Γκιλφόιλ στο Greece Talks
Σε μια αποκαλυπτική για τον χαρακτήρα και τις προθέσεις της συνομιλία η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Κίμπεριλι Γκιλφόιλ εντυπωσίασε με την αμεσότητα και την διαύγει στις απαντήσεις και τις εκτιμήσεις της για όσα έρχονται στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις
–Πώς ήταν η μετάβαση σε αυτόν τον νέο ρόλο για εσάς μέχρι στιγμής; Φέρνετε ένα ισχυρό επαγγελματικό υπόβαθρο ως Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα. Πώς ελπίζετε να αξιοποιήσετε αυτή την εμπειρία για να ενισχύσετε τους δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ;
Ευχαριστώ για την ερώτηση. Και ναι, ήταν ένα αξιοσημείωτο ταξίδι, ακόμα και από την αρχή όταν έφτασα στην Αθήνα και μέσα σε λίγες ώρες πήγα στον χορό των Πεζοναυτών, κάτι που ήταν απίστευτο. Και ήθελα να είμαι εκεί για τους Πεζοναύτες μας. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτούς. Ήταν μια ξεχωριστή βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Και έκτοτε ήμουν πολύ, πολύ απασχολημένη -περίπου 17 ώρες τη μέρα- αλλά αξίζει τον κόπο. Είναι συναρπαστικό. Χρειάστηκε πολλή προσπάθεια και αφοσίωση για να μπορέσω να φτάσω εδώ και να μεταβώ από τη ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες στην Αθήνα. Εχω πάντα μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα. Άρχισα να μελετώ την αρχαία ελληνορωμαϊκή ιστορία όταν ήμουν 18 ετών στο UC Davis με τον αγαπημένο μου καθηγητή, τον καθηγητή Σπυριδάκη. Τότε είπα «αυτό είναι μαγικό» και πάντα ήθελα να έρθω. Μπόρεσα να παρακολουθήσω Ολυμπιακούς Αγώνες και να τους καλύψω για το ABC News. Στη σύγχρονη Ελλάδα έχω ταξιδέψει σε τόσα πολλά διαφορετικά μέρη -είναι απλά εκπληκτικό να βιώνεις τον πολιτισμό και τους ανθρώπους, τη μετάβαση από παλιότερα που βρέθηκα στην Ελλάδα, στο τώρα. Μου αρέσει ο τίτλος του φόρουμ εδώ: «Σύγχρονη Ελλάδα» -είναι αναγεννησιακή, πλούσια σε πολιτισμό, πολύ μοντέρνα. Μιλούσα χθες με τον Πρωθυπουργό γι’ αυτό. Έχω ζήσει σε πολύ κοσμοπολίτικες πόλεις, Σαν Φρανσίσκο και μετά Νέα Υόρκη, και είπα: «Η Ελλάδα και η Αθήνα είναι καλύτερα ακόμα και από τη Νέα Υόρκη». Το εννοούσα: έχει υπέροχο vibe και αίσθηση, ζωντάνια και ενέργεια δυναμική. Οι άνθρωποι ήταν απίστευτα φιλόξενοι σε εμένα, στον γιο μου Ρόναν, που είναι 19 ετών και ήρθε μαζί μου, και σε συγγενείς και φίλους. Η Αθήνα είναι πολύ διασκεδαστική.
