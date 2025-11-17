«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ – Πότε αναμένονται οι υπογραφές
Η Ελλάδα ξεκινά διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την πολυεπίπεδη αεράμυνα «Ασπίδα του Αχιλλέα», με στόχο συμφωνία έως Μάρτιο και επιλογή νέων συστημάτων, περιλαμβανομένων Barak, Spyder και PULS
Ειλημμένη απόφαση θεωρείται τόσο από την πολιτική όσο και από την στρατιωτική ηγεσία σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney.gr να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για το πολυεπίπεδο δίκτυο αεράμυνας (αντιπυραυλικό, αντιβαλλιστικό και αντι-drone) με οπλικά συστήματα από το Ισραήλ.
Ο ελληνικός θόλος που ονομάστηκε «Ασπίδα του Αχιλλέα» βρίσκεται προ των πυλών καθώς η Ελλάδα μετά και την εκεχειρία στη Γάζα επανεκκίνησε τις συνομιλίες για την απόκτηση σύγχρονων πυραυλικών συστημάτων που θα θα θωρακίσουν τη χώρα από τον Έβρο έως την Κρήτη και όλο το Αιγαίο.
Τις διαδικασίες για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» ξεκλειδώνει όπως φαίνεται και η υπογραφή για την 4η φρεγάτα Belharra το οποίο αποτελούσε το πρώτο μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα στο ΜΠΑΕ (Μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών) 2025-2036 συνολικού ύψους 30 δισ. ευρώ.
