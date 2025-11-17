«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ – Πότε αναμένονται οι υπογραφές

Η Ελλάδα ξεκινά διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την πολυεπίπεδη αεράμυνα «Ασπίδα του Αχιλλέα», με στόχο συμφωνία έως Μάρτιο και επιλογή νέων συστημάτων, περιλαμβανομένων Barak, Spyder και PULS