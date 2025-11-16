5 εντυπωσιακές design κατοικίες στα βόρεια προάστια που κάνουν τη διαφορά
Τα βόρεια προάστια της Αθήνας έχουν παραδοσιακά τη δική τους αρχιτεκτονική κουλτούρα και παράδοση. Ο χαρακτήρας αυτός αποτύπωνεται και στις μοντέρνες κατοικίες σήμερα

Οπως έχει πεί κάποτε και ο διακεκριμένος αριχτέκτοντας Θωμάς Δοξιάδης, στη δεκαετία του ’80 η μαζική εισβολή των αμερικάνικων τηλεοπτικών σειρών, όπως της Δυναστείας, επηρέασε την αισθητική πολλών κατοικιών -ειδικά σε βόρεια προάστια που είχαν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τις προσλαμβάνουσες τηλεοπτικές εικόνες τους. Η αλήθεια είναι ότι οι βίλες στα βόρεια της Αθήνας αποτελούν μια ξεχωριστή αρχιτεκτονική κατηγορία, στην οποία συνδυάζεται η “new rich” αισθητική των ’80ς, με την αστική αρχιτεκτονική περιοχών, όπως η Κηφισιά, αλλά και με το καινούργιο design που έχουν οι βίλες των γραφείων που παρουσιάζουμε παρακάτω. Παραδείγματα τέτοιων κατοικιών εντοπίζονται μέσα από τα έργα των WOA Architects, RC Tech, Potiropoulos + Partners, TSOLAKIS Architects και Kordas Architects, που συνθέτουν ένα πιο “επικαιροποιημένο” τοπίο της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής των βορείων προαστείων.

