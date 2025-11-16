5 εντυπωσιακές design κατοικίες στα βόρεια προάστια που κάνουν τη διαφορά

Τα βόρεια προάστια της Αθήνας έχουν παραδοσιακά τη δική τους αρχιτεκτονική κουλτούρα και παράδοση. Ο χαρακτήρας αυτός αποτύπωνεται και στις μοντέρνες κατοικίες σήμερα