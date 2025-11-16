Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής πριν τα Χριστούγεννα και οι αυξήσεις
Νωρίτερα λόγω εορτών οι καταβολές των συντάξεων Ιανουαρίου 2026 και αυξήσεις έως 100 ευρώ για 2,5 εκατ. δικαιούχους
Νωρίτερα από το συνηθισμένο θα πιστωθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026, εξαιτίας της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων. Το επικρατέστερο χρονοδιάγραμμα τοποθετεί τις πληρωμές στο διάστημα 22–24 Δεκεμβρίου 2025, με επιμέρους Ταμεία να ξεκινούν νωρίτερα.
Οι ημερομηνίες ανά Ταμείο
Για τους νέους συνταξιούχους από 1/1/2017 και μετά (νόμος 4387/2016), οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του ΟΠΣ–ΕΦΚΑ προγραμματίζονται για Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025.
