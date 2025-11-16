Metron Αυτοματισμοί: Ενα case study τοπικής βιομηχανίας με διεθνή παρουσία
Η εταιρεία που ξεκίνησε από τη Νιγρίτα Σερρών εξάγει πλέον σε 50 χώρες, επενδύει συστηματικά στην καινοτομία, λειτουργεί θυγατρικές σε στρατηγικές αγορές και σχεδιάζει τη διείσδυσή της στη Βόρεια Αμερική
Τριάντα χρόνια πριν, μια ιδέα γεννήθηκε σε έναν χώρο 500 τ.μ., μακριά από τα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα. Χωρίς πρόσβαση σε ισχυρούς πόρους, χωρίς βαριά κληρονομιά, αλλά με πίστη, όραμα, και κατόπιν τεχνογνωσία, η Metron Αυτοματισμοί ξεκίνησε από τη Νιγρίτα Σερρών και κατάφερε αυτό που πολλοί θεωρούσαν ακατόρθωτο: να γίνει μια ιστορία εξωστρέφειας και επιτυχίας στον απαιτητικό κλάδο των ανελκυστήρων.
Η εταιρεία που έφτιαξε ο μηχανικός Γιάννης Σάνδρος, εδραιωμένη πλέον στη Βιομηχανική Περιοχή Σερρών, εξάγει σε 50 χώρες, επενδύει συστηματικά στην καινοτομία, λειτουργεί θυγατρικές σε στρατηγικές αγορές και σχεδιάζει τη διείσδυσή της στη Βόρεια Αμερική.
Μπροστάρηδες αυτή τη φορά η δεύτερη γενιά της οικογένειας, η Αννα και ο Βασίλης, που φιλοδοξούν να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το αποτύπωμα της βιομηχανίας τους στην τοπική οικονομία και την κοινωνία των Σερρών. Και γι’ αυτό τρέχουν ένα επενδυτικό πρόγραμμα 8 εκατ. ευρώ με σαφή στόχο: να καθιερωθεί η Metron ως διεθνής κόμβος έξυπνων λύσεων ανύψωσης και βιομηχανικού αυτοματισμού.
