ΔΕΔΔΗΕ: Εφτασε τα 1,4 εκατ. έξυπνα ρολόγια και φέρνει πιο κοντά τα πορτοκαλί τιμολόγια
ΔΕΔΔΗΕ: Εφτασε τα 1,4 εκατ. έξυπνα ρολόγια και φέρνει πιο κοντά τα πορτοκαλί τιμολόγια

Ραγδαία επιτάχυνση παρουσιάζει το έργο αντικατάστασης των παλιών συστημάτων μέτρησης από έξυπνους μετρητές - Το 60% της κατανάλωσης ήδη τηλεμετράται

ΔΕΔΔΗΕ: Εφτασε τα 1,4 εκατ. έξυπνα ρολόγια και φέρνει πιο κοντά τα πορτοκαλί τιμολόγια
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το φιλόδοξο έργο ψηφιοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο καταγραφής και τιμολόγησης της ηλεκτρικής κατανάλωσης στη χώρα. Η μετάβαση στους έξυπνους μετρητές προχωρά με ταχύτερο ρυθμό από κάθε προηγούμενη περίοδο, καθώς από τις μόλις 85.000 συσκευές που λειτουργούσαν το 2019, σήμερα έχουν εγκατασταθεί περίπου 1,4 εκατομμύρια, επιτρέποντας την τηλεμέτρηση άνω του 60% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας.

Η ουσιαστική αλλαγή, ωστόσο, δεν αφορά μόνο την αντικατάσταση των συσκευών αλλά και τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής υποδομής για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων. Το νέο σύστημα MDM (Meter Data Management), το οποίο αντικαθιστά τις υποδομές της δεκαετίας του ’90, θα τεθεί αρχικά σε λειτουργία τον προσεχή Ιανουάριο και αναμένεται να ολοκληρωθεί πλήρως τον Ιούλιο του 2026.

