Το project των 250 εκατ. ευρώ από τη βασιλική οικογένεια του Άμπου Ντάμπι στην Ερμιόνη

Η πολυσυζητημένη στρατηγική επένδυση που έχει δρομολογήσει η βασιλική οικογένεια του Αμπου Ντάμπι στην Ερμιόνη Αργολίδας θα υλοποιηθεί σε έκταση άνω των 217 στρεμμάτων, εκεί όπου παλιά ήταν το Ermioni Club
Προχωρά η πολυσυζητημένη, πλέον, στρατηγική επένδυση, συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ που έχει δρομολογήσει η βασιλική οικογένεια του Αμπου Ντάμπι στην Ερμιόνη Αργολίδας για την ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος με 5άστερες υποδομές και τουριστικές κατοικίες σε έκταση άνω των 217 στρεμμάτων, εκεί όπου παλιά ήταν το Ermioni Club.
Το νέο εγχείρημα του σεΐχη Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊάν φέρνει αέρα διεθνών προδιαγραφών στην Ερμιόνη, αλλάζοντας τα δεδομένα της περιοχής.
Το πολυτελές τουριστικό συγκρότημα θα ανεγερθεί επί της δημόσιας οδού Πόρτο Χέλι – Ερμιόνη (βόρεια του όρμου Κρανιδίου). Κύριο χαρακτηριστικό της έκτασης είναι οι αλλεπάλληλοι μικροί κολπίσκοι, βόρεια της νησίδας Πετροθάλασσα, μέσα στους οποίους «καταλήγει μια σειρά μικρών ρεμάτων». Από τον οικισμό της Ερμιόνης απέχει 8 χλμ. και από το Πόρτο Χέλι 9,5 χλμ.
