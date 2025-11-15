Το project των 250 εκατ. ευρώ από τη βασιλική οικογένεια του Άμπου Ντάμπι στην Ερμιόνη

Η πολυσυζητημένη στρατηγική επένδυση που έχει δρομολογήσει η βασιλική οικογένεια του Αμπου Ντάμπι στην Ερμιόνη Αργολίδας θα υλοποιηθεί σε έκταση άνω των 217 στρεμμάτων, εκεί όπου παλιά ήταν το Ermioni Club