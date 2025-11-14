Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 21 Νοεμβρίου
Συνολικά 68.303.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 77.451 δικαιούχους αρχής γενομένης από τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου
Συνολικά 68.303.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 77.451 δικαιούχους, από τις 17 έως τις 21 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- στις 20 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 13.220.000 ευρώ σε 26.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας και ατυχημάτων, καθώς και για έξοδα κηδείας) και
- από τις 17 Νοεμβρίου έως τις 21 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
- 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
