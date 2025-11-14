Σε αυτό το ελληνικό δάσος είναι συγκλονιστική εμπειρία να περπατάς το φθινόπωρο

Όταν ακούτε Forest Bathing, μπορεί το μυαλό σας να πηγαίνει σε λουτρά κάτω από καταρράκτες σε μια δασώδη λίμνη, όμως το “Λουτρό του Δάσους”, δεν έχει καμία σχέση με νερό