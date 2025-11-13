Πλειστηριασμοί: Το οικόπεδο- «φιλέτο» στο Μαρούσι και τι έμεινε στα αζήτητα
Η μεγάλη «προϊστορία» για το οικόπεδο του Ιδρύματος Λυγιδάκη που λειτουργεί ως πάρκινγκ στην περιοχή του «Υγεία» και οι βιομηχανικές μονάδες της «Ήλιος» και της «Ισθμιακής Οξοποιίας»
Άγονοι κατέληξαν οι περισσότεροι πλειστηριασμοί, όπως συμβαίνει συνήθως, αρκετοί ανεστάλησαν ενώ λίγοι έφτασαν σε κατακύρωση, χθες (12/11) κατά την πρώτη και «μαζικότερη» σε σφυριά ημέρα αυτής της εβδομάδας.
Το οικόπεδο – «φιλέτο»
Ανάμεσα στις λίγες περιπτώσεις κατακύρωσης, πάντως, περιλαμβάνεται και η… μισή κυριότητα ενός οικοπέδου – «φιλέτου», καθότι λειτουργεί ως υπαίθριος χώρος πάρκινγκ στην περιοχή του συγκροτήματος «Υγεία» και «Μητέρα» στο Μαρούσι. Μια περιοχή με οξύτατο πρόβλημα στάθμευσης, το οποίο άλλωστε έχει οδηγήσει και στην… άνθιση σχετικών επιχειρήσεων γύρω από τα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία.
