Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί: Τι αποκαλύπτει το παιδικό παιχνίδι για τον τρόπο που παίρνουμε αποφάσεις

Η απρόβλεπτη πλευρά του εγκεφάλου, ο ρόλος της τύχης και η καλύτερη στρατηγική που μπορεί να οδηγήσει στη νίκη