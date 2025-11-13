Στρατηγική συμφωνία Wyndham – DKG Development για 12 ξενοδοχεία και serviced apartments
Στρατηγική συμφωνία Wyndham – DKG Development για 12 ξενοδοχεία και serviced apartments
Τριπλασιασμό της παρουσίας της στην Ελλάδα θέλει η Wyndham - Συμφωνίες και με Ζafido Group και Sokio Hotels
Σε στρατηγική συμφωνία με την εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων DKG Development, με την οποία ήδη έχει ανακοινώσει από πέρυσι την πρώτη της συνεργασία για το νέο project επώνυμων, εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων στον Πειραιά, προχώρα o όμιλος της Wyndham.
Ο ξενοδοχειακός κολοσσός που μετρά ήδη 14 μονάδες ανά την Ελλάδα, εντός κι εκτός Αθηνών, έχει θέσει στόχο τον τριπλασιασμό της παρουσίας του στη χώρα μας μέσα στα επόμενα χρόνια και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται -μεταξύ άλλων- και η νέα συμφωνία με την DKG Development για 12 μονάδες φιλοξενίας εντός κι εκτός Αττικής συμπεριλαμβανομένων και επώνυμων εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων (serviced apartments).
Στα νέα projects που θα ενισχύσουν το αποτύπωμα του αμερικανικού ομίλου στην Ελλάδα εντάσσονται και οι άλλες συνεργασίες που έχουν ανακοινωθεί, αφενός με την Sokio Hotels της Οikos Property Development για τα δύο ξενοδοχεία που έχει δρομολογήσει η τελευταία στην Αττική, στο κέντρο της Αθήνας στην οδό Πραξιτέλους και τη μαρίνα Φλοίσβου αλλά και τη Χαλκιδική για το Ramada Residences by Wyndham, Halkidiki με 150 οικιστικές μονάδες, αφετέρου με τον όμιλο Zafido για το νέο ξενοδοχείο, που αναπτύσσει στον Πειραιά. Νέα προσθήκη αποτελεί και η συνεργασία με τον καναδικό όμιλο Mercan Group στην Κέρκυρα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Φωτιά σε τέσσερα σκάφη στη Μαρίνα Ζέας: Βυθίστηκαν τα τρία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η εφορία επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά και πώς
Η τραγική ιστορία της οικογένειας του Τζακ Νίκολσον: Η γυναίκα που νόμιζε για αδερφή του ήταν η μητέρα του
Ο ξενοδοχειακός κολοσσός που μετρά ήδη 14 μονάδες ανά την Ελλάδα, εντός κι εκτός Αθηνών, έχει θέσει στόχο τον τριπλασιασμό της παρουσίας του στη χώρα μας μέσα στα επόμενα χρόνια και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται -μεταξύ άλλων- και η νέα συμφωνία με την DKG Development για 12 μονάδες φιλοξενίας εντός κι εκτός Αττικής συμπεριλαμβανομένων και επώνυμων εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων (serviced apartments).
Στα νέα projects που θα ενισχύσουν το αποτύπωμα του αμερικανικού ομίλου στην Ελλάδα εντάσσονται και οι άλλες συνεργασίες που έχουν ανακοινωθεί, αφενός με την Sokio Hotels της Οikos Property Development για τα δύο ξενοδοχεία που έχει δρομολογήσει η τελευταία στην Αττική, στο κέντρο της Αθήνας στην οδό Πραξιτέλους και τη μαρίνα Φλοίσβου αλλά και τη Χαλκιδική για το Ramada Residences by Wyndham, Halkidiki με 150 οικιστικές μονάδες, αφετέρου με τον όμιλο Zafido για το νέο ξενοδοχείο, που αναπτύσσει στον Πειραιά. Νέα προσθήκη αποτελεί και η συνεργασία με τον καναδικό όμιλο Mercan Group στην Κέρκυρα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Φωτιά σε τέσσερα σκάφη στη Μαρίνα Ζέας: Βυθίστηκαν τα τρία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η εφορία επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά και πώς
Η τραγική ιστορία της οικογένειας του Τζακ Νίκολσον: Η γυναίκα που νόμιζε για αδερφή του ήταν η μητέρα του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα