Το πρώτο εμπορικό κέντρο αποκλειστικά με μεταχειρισμένα είδη αλλάζει το εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το σουηδικό μοντέλο της επαναχρησιμοποίησης είναι αποτελεσματικό και δείχνει το δρόμο για βιώσιμες αγορές

Στην πόλη Εσκιλστούνα της Σουηδίας, το εμπόριο αποκτά νέα μορφή. Το ReTuna Återbruksgalleria, το πρώτο στον κόσμο εμπορικό κέντρο που διαθέτει αποκλειστικά μεταχειρισμένα προϊόντα, αποδεικνύει πώς η βιωσιμότητα μπορεί να γίνει ο πυρήνας της εμπορικής δραστηριότητας. Το εμπορικό κέντρο που άνοιξε τις πόρτες του το 2015, βρίσκεται δίπλα σε ένα κέντρο ανακύκλωσης και αποτελεί πρωτοβουλία της δημοτικής εταιρείας Eskilstuna Energi och Miljö (EEM). Στόχος η μείωση αποβλήτων και η προώθηση της κυκλικής οικονομίας.


