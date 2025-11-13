Τράπεζες: Ζημιές έως και €750 εκατ. από τις ρυθμίσεις στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο
Τράπεζες: Ζημιές έως και €750 εκατ. από τις ρυθμίσεις στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο
Ευνοούνται τα μικρότερα ενέχυρα - Κοινωνική δικαιοσύνη επιχειρεί η νέα ρύθμιση - Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση, πώς θα γίνεται το «κούρεμα» – Πίνακες και παραδείγματα
Ζημιές που μπορεί να φθάσουν μέχρι 750 εκατ. ευρώ (και που κάποιες συντηρητικότερες εκτιμήσεις το ξεκινούν λίγο πάνω από τα 600 εκατ. ευρώ) μπορεί να υποστούν οι συστημικές τράπεζες στα χαρτοφυλάκια των δανείων τους σε ελβετικό φράγκο. Τα χαρτοφυλάκιά αυτά είναι 2,5 δισ. ευρώ (1,5 δισ. ευρώ της Eurobank, 500 εκατ. ευρώ της Πειραιώς και 500 εκατ. ευρώ Alpha και ΕΤΕ).
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων οι τράπεζες θα υποστούν ζημιές 25%-30% στα συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια που θα προκύψουν από το κούρεμα της ισοτιμίας του ελβετικού φράγκου στις συγκεκριμένες συμβάσεις, σύμφωνα με όσα προβλέπει η νέα ρύθμιση που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο Υπουργός κ. Κυριάκος Πιερρακάκης.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
