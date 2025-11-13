Τράπεζες: Ζημιές έως και €750 εκατ. από τις ρυθμίσεις στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Ευνοούνται τα μικρότερα ενέχυρα - Κοινωνική δικαιοσύνη επιχειρεί η νέα ρύθμιση - Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση, πώς θα γίνεται το «κούρεμα» – Πίνακες και παραδείγματα