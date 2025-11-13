Τα πάθη για το βιβλίο Τσίπρα, η Κουκουβάγια, οι νέοι παίκτες και το ρωσικό αέριο, ο Πιερρ και το 2ευρω, ο ταμπλάς στις τράπεζες για το ελβετικό

Κλείσιμο

Κοιτάξτε, καταρχάς έχουμε εμπειρία και από τις δυο πλευρές που κατά καιρούς μας αγάπησαν παράφορα όταν ήταν στην εξουσία, αλλά no hard feelings που λένε και οι Εγγλέζοι. Άλλωστε δεν μας έκαναν και ποτέ τον φίλο ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Βαξεβάνης οπότε προσωπικά δεν έχουμε κανένα παράπονο. Τώρα αν ήμουν «δικαστής» που λέει ο λόγος, αν και απεχθάνομαι τα δικαστήρια και τις δίκες, θα έλεγα ότι ο μεν Τσίπρας λέει δικαίως… ρε μεγάλε, μη μου χαλάς το βιβλίο, την επικοινωνία και το δίκιο μου και ο άλλος σου λέει… όταν τα έκανα αυτά σε άλλους χαιρόσουνα, ή σου λέει ακόμα πιο «ξύπνια», εγώ δημοσιογραφία κάνω και κριτική, δικαίωμά μου. Ωραία, πάντως με όλα αυτά δεν ξέρω τι επιτυχία θα έχει το κόμμα του αγαπημένου μας Αλέξη αλλά σίγουρα θα έχει το βιβλίο του έστω και αν κυκλοφορούν κεφάλαια ή έστω αποσπάσματα.Η Cookoovaya και νέοι παίκτες-Η χθεσινή Διακυβερνητική Ελλάδας-Κύπρου έβγαλε την είδηση για την αλλαγή στους οικονομοτεχνικούς όρους του έργου για το καλώδιο. Πρακτικά, αυτό σημαίνει θωράκιση του έργου έναντι των γεωπολιτικών κινδύνων, ώστε να γίνει. Και επειδή η συγκυρία δεν είναι τυχαία, όταν η ανακοίνωση αυτή γίνεται λίγες μέρες μετά το P-TEC και τις σοβαρές ενεργειακές συζητήσεις που έγιναν και στο πλαίσιο του σχήματος 3+1 (με τις ΗΠΑ), καταλαβαίνω ότι "ψήνεται" η ιδέα της αμερικανικής και ισραηλινής εμπλοκής στο έργο. Θυμίζω ότι αυτό έγινε και με τη Chevron νοτίως της Κρήτης και δεν άνοιξε μύτη. Μαθαίνω επίσης ότι για τα σχετικά ενημερώθηκε και η Κομισιόν, καθώς χθες το μεσημέρι συναντήθηκαν με τον Ευρωπαίο επίτροπο Ενέργειας ο Παπασταύρου και ο Κύπριος υπουργός Παπαναστασίου. Για το κοσμικό του πράγματος, να σας πω ότι ο Μητσοτάκης πήρε τον Χριστοδουλίδη και τους υπουργούς του και τους έκανε το τραπέζι στην Cookoovaya, από την οποία επίσης το Μ.Μ παίρνει συχνά catering όταν έχει επίσημα τραπέζια.Η Κομισιόν και το ρωσικό αέριο-Μιας και είπα νωρίτερα για τις επαφές του Παπασταύρου με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γιόργκενσεν, να σας πω ότι έγινε και σοβαρή συζήτηση για το πώς μπορεί να περιοριστεί το ρωσικό αέριο που μπαίνει μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη. Στις Βρυξέλλες δεν πέρασε απαρατήρητη η σχετική αναφορά του Κ.Μ στο P-TEC και μαθαίνω ότι ο υπουργός Παπασταύρου έριξε στο τραπέζι την αναγκαιότητα η ΕΕ να ζητά από τους Τούρκους μια «φόρμα προέγκρισης» για την εξαγωγή αερίου. Επίσης η Ελλάδα είναι της άποψης ότι μπορεί η ΕΕ να ζητά σε real time στοιχεία από τους Τούρκους για να φαίνεται αν π.χ. το αέριο είναι όντως από το Αζερμπαϊτζάν ή από τη Ρωσία, ειδάλλως να βάλει στο τραπέζι την απειλή του «κόφτη». Αποφάσεις δεν υπάρχουν, αλλά στις Βρυξέλλες πράγματι το ψάχνουν, με δεδομένη και την αμερικανική πίεση.Η Κίμπερλι στη Θεσσαλονίκη-Έχοντας ξεκινήσει κανονικά τις επαφές και τις επίσημες εμφανίσεις της στην Αθήνα (την Παρασκευή θα είναι στο συνέδριο του Travel.gr και του Πρώτου Θέματος), η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ετοιμάζεται και για επαφές εκτός πρωτεύουσας. Πρώτος προορισμός θα είναι στις 5 Δεκεμβρίου η Θεσσαλονίκη, όπου θα επισκεφθεί και το Προξενείο, για το οποίο κάποτε γινόταν κουβέντα να κλείσει. Επίσης είπε «ναι» και θα είναι παρούσα στο γενέθλιο δείπνο του ΣΕΒΕ που θα γίνει στο ξενοδοχείο Hyatt.Οι πολιτευόμενοι Γενικοί Γραμματείς-Μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχουν παραιτηθεί όσοι γενικοί γραμματείς της κυβέρνησης θέλουν να πολιτευτούν το 2027. Μόνος σίγουρος από το Ανάπτυξης είναι ο Τάσος Γαϊτάνης στον Νότιο Τομέα. Ακούγονται επίσης οι δύο γενικοί γραμματείς του Μετανάστευσης Μάνος Λογοθέτης για τη Σάμο και Δημήτρης Γλυμής για τη Φθιώτιδα. Στο πουλ των ενδιαφερόμενων εντάσσονται η γενική γραμματέας Συντονισμού Εύη Δραμαλιώτη για τη Λάρισα και ο γενικός γραμματέας του Ψηφιακής Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος για την Α' Αθηνών. Επίσης από το ΥΠΟΙΚ ίσως ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας Νάσιος Τσιούρας για τη Θεσσαλονίκη ή τα Γρεβενά. Κρατήστε γενικά το «ίσως», καθώς λογικά οι αποχωρήσεις δεν θα είναι πολλές, με δεδομένο ότι και η ΝΔ δεν πάει για να βγάλει πολλές παραπάνω έδρες. Οι αποχωρήσεις πάντως θα ενεργοποιήσουν γενικώς κάποιες ανακοινώσεις π.χ. για τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους στην Ανατολική Αττική και την εκπρόσωπο της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδουκου στα Γρεβενά. Ακόμα «ψάχνεται» ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης.Η άφιξη Ζελένσκι-Υπό άκρα μυστικότητα προετοιμάζεται το πρόγραμμα της άφιξης Ζελένσκι στην Αθήνα την Κυριακή. Λογικά δεν θα διανυκτερεύσει, ενώ σίγουρα θα περάσει από το Προεδρικό για να δει τον Τασούλα και μετά θα πάει στο Μ.Μ, όπου θα τον περιμένει ο Μητσοτάκης. Μαθαίνω πάντως ότι σήμερα φτάνουν οι «προπομποί» από το Κίεβο για να «κλειδώσουν» τις τελικές λεπτομέρειες της επίσκεψης.Φόρο στα πακέτα από Ασία