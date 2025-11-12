Wall Street: Δεύτερο σερί ρεκόρ για τον Dow Jones που έκλεισε πρώτη φορά πάνω από τις 48.000 μονάδες
Ο διαφαινόμενος τερματισμός του shutdown έσπειρε ανακούφιση στην αγορά, που αδημονεί και για την επανέναρξη της δημοσίευσης οικονομικών στοιχείων που θα δώσουν κατεύθυνση στη Fed - Κύμα τεχνολογικών ρευστοποιήσεων κράτησε υπό πίεση τον Nasdaq
Οι επενδυτές της Wall Street οδήγησαν τις περισσότερες μετοχές υψηλότερα με αιχμή του δόρατος τον Dow Jones, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων ετοιμάζεται να τερματίσει το μακροβιότερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ, μετά από 43 ημέρες, επαναφέροντας τη δημοσίευση κρίσιμων οικονομικών δεδομένων που θα βοηθήσουν να ξεκαθαρίσει το τοπίο για τα επόμενα βήματα της Federal Reserve.
Ωστόσο, οι τεχνολογικές μετοχές δυσκολεύτηκαν να ακολουθήσουν το ανοδικό τέμπο, καθώς επλήγησαν από τις ρευστοποιήσεις προς αποκόμιση κερδών.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones έκλεψε την παράσταση, όχι μόνο με την καταγραφή ενός ακόμη ρεκόρ και μάλιστα για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, αλλά καταφέρνοντας για πρώτη φορά να «κλείσει» πάνω από το ορόσημο των 48.000 μονάδων. Συγκεκριμένα, ενισχύθηκε κατά 326 μονάδες ή 0,68% φτάνοντας τις 48.254.
Ο S&P 500 μετά από συνεχείς εναλλαγές προσήμων τελικά ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση σε θετικό έδαφος με ανεπαίσθητη αύξηση 0,06% στις 6.850 μονάδες. Αντιθέτως ο Nasdaq παρέμεινε καθηλωμένος σε τροχιά διόρθωσης χάνοντας 0,26% στις 23.406 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι κρατικοί τίτλοι ενισχύθηκαν μετά τη χθεσινή αργία του Veterans Day με αποτέλεσμα οι αποδόσεις να χάσουν αρκετό έδαφος, καθώς οι αγορές ελπίζουν σε μείωση επιτοκίων τον επόμενο μήνα. Η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,07% και του 2ετούς στο 3,56%.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αγοράς βρέθηκαν και σήμερα οι εξελίξεις γύρω από την προοπτική τερματισμού του shutdown, που αποδείχτηκε το μεγαλύτερο σε διάρκεια στα χρονικά της χώρας. Μετά την υπερψήφιση ενός συμβιβαστικού νομοσχεδίου για την χρηματοδότηση του Δημοσίου από τη Γερουσία, την σκυτάλη θα πάρει, τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, η Βουλή των Αντιπροσώπων.
Αν όλα πάνε καλά στον λόφο του Καπιτωλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως θα προσυπογράψει το νομοσχέδιο μέσα στις επόμενες ώρες, δίδοντας το σήμα για την επαναλειτουργία του κρατικού μηχανισμού.
Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί τέλος στην πολιτική κρίση που άρχισε να επηρεάζει την αμερικανική οικονομία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις οικονομολόγων, η παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας του κράτους πιθανότατα αφαίρεσε 1%-1,5% από τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας.
Ωστόσο ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, σε δηλώσεις του, εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι η αμερικανική οικονομία θα ανακάμψει δυναμικά το πρώτο τρίμηνο του 2026 και μάλιστα με εκτιμώμενο ρυθμό ανάπτυξης 3% με 4%.
Με την εκτίμηση του Λευκού Οίκου συμφώνησε η Vanguard, η οποία σε σημείωμα της υποστήριξε ότι οι επιπτώσεις του shutdown θα είναι προσωρινές, με την επιβράδυνση στο τέταρτο τρίμηνο να αντισταθμίζεται από επιτάχυνση της οικονομίας στις αρχές του 2026.
Η αγορά κρίνει, επίσης, ως εξαιρετικά σημαντική και την επανάληψη της δημοσίευσης επίσημων μακροοικονομικών στοιχείων που θα βοηθήσουν την Fed να αποκτήσει μια καλύτερη εικόνα ενόψει της τελευταίας συνεδρίασης της για φέτος, τον Δεκέμβριο.
Κατά τον Μάικλ Λάντσμπεργκ της Landsberg Bennett Private Wealth Management η επανεκκίνηση των δημοσιεύσεων στοιχείων θα είναι το «μεγάλο τεστ» για τις αγορές: «Όταν αρθεί η ομίχλη, θα δούμε αν η τρέχουσα αποτίμηση δικαιολογείται ή αν επίκειται επανατιμολόγηση (στις αγορές)», τόνισε χαρακτηριστικά.
Στην αγορά ομολόγων, οι κρατικοί τίτλοι ενισχύθηκαν μετά τη χθεσινή αργία του Veterans Day με αποτέλεσμα οι αποδόσεις να χάσουν αρκετό έδαφος, καθώς οι αγορές ελπίζουν σε μείωση επιτοκίων τον επόμενο μήνα. Η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,07% και του 2ετούς στο 3,56%.
Αντιστοίχως, η Σίμα Σαχ από την Principal Asset Management εκτίμησε ότι η επανέναρξη των δημοσιεύσεων δεδομένων θα ενισχύσει το σενάριο μείωσης επιτοκίων τον Δεκέμβριο, δημιουργώντας ανοδικό περιβάλλον υπέρ των μετοχών, ιδίως για τους τεχνολογικούς και κυκλικούς κλάδους.
Πάντως, η Ουλρίκε Χόφμαν-Μπουρχάρντι της UBS Global Wealth Management υποστήριξε ότι αναμένει δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων έως τις αρχές του 2026, θεωρώντας ότι η προοπτική αυτή θα προσφέρει θετικό υπόβαθρο για μετοχές, ποιοτικά ομόλογα και χρυσό.
Σε επίπεδο μετοχών, οι δεικτοβαρείς εταιρείες του Dow παρουσίασαν ισχυρές επιδόσεις τροφοδοτώντας το συνεχιζόμενο ράλι του δείκτη. Ανάμεσα τους η Goldman Sachs, η JPMorgan και η American Express, που μάλιστα «έπιασαν» και νέα υψηλά, με την Caterpillar να ακολουθεί.
Συνολικά ο τραπεζικός κλάδος είχε μια πολύ καλή επίδοση σήμερα, επηρεάζοντας και άλλα ονόματα του χώρου, όπως η Morgan Stanley, η Wells Fargo και η Bank of America. Αντιστοίχως στους κερδισμένους ήταν και ο κλάδος των εταιρειών υγείας με επικεφαλής την Eli Lilly και την Johnson & Johnson.
Ο τεχνολογικός κλάδος συνολικά πιέστηκε, ωστόσο δεν έλειψαν και οι εξαιρέσεις. Για παράδειγμα η Nvidia κατάφερε να παραμείνει τελικά οριακά σε θετικό έδαφος, ενώ και η μετοχή της AMD κατέγραψε ισχυρή άνοδο μετά τις αισιόδοξες προβλέψεις ανάπτυξης που ανακοίνωσε χθες η τεχνολογική.
Mάλιστα, η μετοχή της AMD με άλμα περίπου 9% είχε την καλύτερη επίδοση στον δείκτη S&P 500.
Στις μεγάλες χαμένες, αντιθέτως, βρέθηκε η Circle Internet Group λόγω αμφιβολιών για τη βιωσιμότητα των μελλοντικών της εσόδων, όπως επίσης η AppLovin και η Fortinet μετά από υποβάθμιση της μετοχής της από την Morgan Stanley.
