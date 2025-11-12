Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση, πώς θα γίνεται το «κούρεμα» – Πίνακες και παραδείγματα

Κλείσιμο

Στη βάση τεσσάρων κατηγοριών που επιδοτούν την ισοτιμία στο ελβετικό φράγκο διαμορφώθηκε η νέα πρόταση για τα δάνεια σε ελβετικό, ένα πρόβλημα που αποτελεί βραχνά σε πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η επιδότηση, που σημαίνει βελτίωση της τρέχουσας ισοτιμίας του ελβετικού φράγκου κινείται από 15% έως 50%.Η νέα ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο (CHF) θεσπίζει έναν διπλό μηχανισμό για την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος των συναλλαγματικών διαφορών, που προέκυψαν από τη μεγάλη διακύμανση της ισοτιμίας ευρώ–ελβετικού φράγκου. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί βιωσιμότητα για τους δανειολήπτες και σταθερότητα για τους πιστωτές, μέσω μετατροπής των δανείων σε ευρώ και σταθεροποίησης των όρων αποπληρωμής.Η ρύθμιση υπό τη μορφή της αιτιολογικής έκθεσης έχει δοθεί στους φορείς.Η προτεινόμενη ρύθμισηΕξαλείφει οριστικά τον συναλλαγματικό κίνδυνο.Εισάγει σταθερό επιτόκιο και προβλεψιμότητα στις δόσεις.Παρέχει κλιμακωτή ελάφρυνση βάσει κοινωνικών κριτηρίων.Εξασφαλίζει τη διατήρηση της αξίας των εξασφαλίσεων και την κεφαλαιακή σταθερότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων.Πρόκειται για μια ισορροπημένη λύση που ευνοεί τόσο τους δανειολήπτες όσο και τους πιστωτές, προσφέροντας πραγματική και δίκαιη διέξοδο σε ένα ζήτημα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία επί σειρά ετών.Η ρύθμιση βασίζεται σε δύο σκέλη(α) Μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (ν. 4738/2020), με υποχρεωτική συναίνεση των πιστωτών.(β) Εκτός εξωδικαστικού, με ειδικά ευνοϊκούς όρους, βάσει εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.