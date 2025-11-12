Σήμερα το ραντεβού Παπασταύρου -Τσάφου με τον επίτροπο Ενέργειας - Στην ατζέντα η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο
Σήμερα το ραντεβού Παπασταύρου -Τσάφου με τον επίτροπο Ενέργειας - Στην ατζέντα η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο
Στο τραπέζι, επίσης, η ενίσχυση των ενεργειακών διασυνδέσεων και ο ρόλος του αγωγού TurkStream - Αναζητείται λύση για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Κύπρου - Έμφαση στις επενδύσεις στον Κάθετο Διάδρομο
Η ενεργειακή ασφάλεια και η απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον Επίτροπο Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νταν Γιόργκενσεν.
Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, καθώς η Ε.Ε. επιδιώκει να ενισχύσει την αυτονομία της και να επιταχύνει τη μετάβαση στην μετά το ρωσικό αέριο εποχή από το 2028.
Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται η χρηματοδότηση έργων ηλεκτρικών διασυνδέσεων και ενός πλέγματος υποδομών καθώς και η διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας ενέργειας.
Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί ο καθορισμός του ρόλου του αγωγού TurkStream (κύρια πύλη ρωσικού αερίου στη ΝΑ Ευρώπη) προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μεταφοράς φυσικού αερίου μετά τον επίσημο τερματισμό των ρωσικών ροών. Οπως εξήγησε χθες σε συνέντευξή του ο κ. Παπασταύρου στόχος είναι να θεσπιστεί φόρμα προέγκρισης (pre- authorization form) για το φυσικό αέριο που εισέρχεται μέσω του αγωγού TurkStream.
