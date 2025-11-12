ODEON: Βγαίνει στο «προσκήνιο» των πλειστηριασμών (pics)

Μετά τη συρρίκνωση του χαρτοφυλακίου κινηματογραφικών αιθουσών ο κάποτε δεύτερος μεγαλύτερος παίκτης της αγοράς θεαμάτων βρίσκεται αντιμέτωπος με οικονομικά προβλήματα, αλλά και με το σφυρί για ιδιοκτησίες του σε γνωστό ακίνητο επί της λεωφόρου Μεσογείων- Από τις ένδοξες εποχές στην πτώση