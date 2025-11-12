ODEON: Βγαίνει στο «προσκήνιο» των πλειστηριασμών (pics)
ODEON: Βγαίνει στο «προσκήνιο» των πλειστηριασμών (pics)
Μετά τη συρρίκνωση του χαρτοφυλακίου κινηματογραφικών αιθουσών ο κάποτε δεύτερος μεγαλύτερος παίκτης της αγοράς θεαμάτων βρίσκεται αντιμέτωπος με οικονομικά προβλήματα, αλλά και με το σφυρί για ιδιοκτησίες του σε γνωστό ακίνητο επί της λεωφόρου Μεσογείων- Από τις ένδοξες εποχές στην πτώση
Ήταν κάποτε ο δεύτερος, -μετά τη Village του Δ. Κοντομηνά-, μεγαλύτερος παίκτης στην αγορά των θεαμάτων και ειδικότερα των κινηματογράφων. Μια αγορά που ωστόσο χτυπήθηκε άγρια από την πολυετή οικονομική κρίση και την πανδημία με αποτέλεσμα σήμερα να αντιστοιχεί σε… κλάσμα των μεγεθών της επί των παλαιότερων ένδοξων εποχών. Ο λόγος για την Odeon Α.Ε. Επιχείρηση Δημόσιων Θεαμάτων και Παραγωγής και Εκμετάλλευσης Οπτικοακουστικών Έργων, που κατά το παρελθόν ήλεγχε δίκτυο δεκάδων αιθουσών σε όλη τη χώρα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα