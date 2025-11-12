Πολυτελή αυτοκίνητα χωρίς φόρο – Το κόλπο που εξαφανίζει τον ΦΠΑ
Πολυτελή αυτοκίνητα χωρίς φόρο – Το κόλπο που εξαφανίζει τον ΦΠΑ

Πώς λειτουργεί το σύστημα των εταιρειών-βιτρινών, τα ψευδή τιμολόγια «margin scheme» - Πώς χάνονται δεκάδες χιλιάδες ευρώ ανά όχημα και πώς στήνονται οι τριγωνικές συναλλαγές τύπου «καρουζέλ»

Πολυτελή αυτοκίνητα χωρίς φόρο – Το κόλπο που εξαφανίζει τον ΦΠΑ
Πολυτελή μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από τη Γερμανία που «ξεπλένονται» στη Βουλγαρία και φτάνουν στην Ελλάδα σχεδόν αφορολόγητα. Ένα δίκτυο–καρουζέλ με εταιρείες βιτρίνες, ψευδή τιμολόγια και ένα θεσμοθετημένο καθεστώς που δημιουργήθηκε για να αποτρέπει τη διπλή φορολόγηση, αλλά χρησιμοποιείται από κάποιους για να εξαφανίζουν μαγικά τον ΦΠΑ δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Tο κόλπο που ανακάλυψε η ΑΑΔΕ με έρευνα στο πρώτο τελωνείο Θεσσαλονίκης αποκαλύπτει πώς το λεγόμενο «margin scheme» – το καθεστώς περιθωρίου κέρδους που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για εμπόρους μεταχειρισμένων αγαθών – μετατρέπεται σε μηχανή εξαφάνισης φόρων. Το συγκεκριμένο καθεστώς θεσπίστηκε για να αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση όταν ένα προϊόν -όπως ένα αυτοκίνητο- έχει ήδη επιβαρυνθεί με ΦΠΑ κατά την αρχική του πώληση. Όταν όμως χρησιμοποιείται σε συναλλαγές μεταξύ εταιρειών και όχι μεταξύ εμπόρου και ιδιώτη, τότε μετατρέπεται σε εργαλείο φοροδιαφυγής.


