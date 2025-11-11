Πέντε φράσεις που αξίζει να θυμάσαι από τον Γουόρεν Μπάφετ – Το τελευταίο γράμμα του Μάντη της Ομάχα

Στο γραφείο του στην Ομάχα, ένα πρωινό Νοεμβρίου, ο Γουόρεν Μπάφετ γράφει το τελευταίο του γράμμα προς τους μετόχους της Berkshire Hathaway. Έπειτα από 55 χρόνια ηγεσίας, ο 94χρονος επενδυτής αποχαιρετά τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, όχι όμως και τη φιλοσοφία του που τον ανέδειξε σε μύθο. «Όπως θα έλεγαν οι Βρετανοί, θα αποσυρθώ. Περίπου», σημειώνει με εκείνη την χαρακτηριστική του λιτότητα.Η αποχώρηση του Μπάφετ σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, αλλά και την αρχή μιας άλλης, όπου το όνομά του θα παραμείνει συνώνυμο με την πιο ανθρώπινη εκδοχή του καπιταλισμού. Τη διοίκηση αναλαμβάνει ο Γκρεγκ Άμπελ, ένας άνθρωπος τρεις δεκαετίες νεότερος, που ο Μπάφετ περιγράφει ως «εξαιρετικό διαχειριστή, ειλικρινή συνομιλητή και ακούραστο εργάτη». Ο ίδιος θα παραμείνει πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, συνεχίζοντας να γράφει ένα ετήσιο μήνυμα κάθε Ημέρα των Ευχαριστιών, έναν προσωπικό θεσμό πίστης, πειθαρχίας και ευγνωμοσύνης.Από την Ομάχα στην κορυφή του κόσμουΓεννημένος το 1930 στη Νεμπράσκα, γιος βουλευτή και μικροεπενδυτή, ο Γουόρεν Μπάφετ αγόρασε την πρώτη του μετοχή στα 11. Στα 26 του ίδρυσε την Buffett Partnership, και λίγα χρόνια αργότερα εξαγόρασε μια μικρή κλωστοϋφαντουργία με το όνομα Berkshire Hathaway. Τη μετέτρεψε σε έναν από τους ισχυρότερους επενδυτικούς ομίλους του κόσμου, με συμφέροντα σε ασφαλιστικές, ενεργειακές, βιομηχανικές και καταναλωτικές επιχειρήσεις.Από το 1970, ως πρόεδρος και πλειοψηφικός μέτοχος, χτίζει την αυτοκρατορία του πάνω σε τρεις απλές αρχές: υπομονή, συνέπεια και εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Δίπλα του, ο αείμνηστος Τσάρλι Μάνγκερ, ο πιο πιστός συνοδοιπόρος του, συνέβαλε στη δημιουργία του πιο σταθερού διδύμου της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Οι δύο άνδρες απέδειξαν πως το επενδυτικό ταλέντο δεν είναι πράξη διαίσθησης, αλλά άσκηση ήθους και πειθαρχίας.