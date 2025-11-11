Τι είναι η “ερωτική αναρχία” που συγκινεί τις νεότερες γενιές
Τι είναι η “ερωτική αναρχία” που συγκινεί τις νεότερες γενιές
Οι νέοι εγκαταλείπουν τα κλασικά μοντέλα σχέσεων και αγκαλιάζουν την ερωτική αναρχία ως απάντηση στη μοναξιά
Αν ρίξει κανείς μια ματιά γύρω του -στα social, στις παρέες, στα dating apps- θα καταλάβει πως κάτι έχει αλλάξει ριζικά στον τρόπο που αγαπάμε. Οι σχέσεις δεν μοιάζουν πια με αυτό που ήταν. Δεν υπάρχει πια το ένα, το «σωστό» μοντέλο. Οι ερωτικές σχέσεις, οι φιλίες, οι κοινότητες αρχίζουν να μπλέκονται σε κάτι πιο ρευστό, πιο ανοιχτό και τώρα υπάρχει και ένας όρος να το περιγράψει: η ερωτική ή “σχεσιακή” αναρχία (relationship anarchy).
Σύμφωνα με νέα μελέτη που διεξήχθη από την εφαρμογή γνωριμιών Feeld και την σεξολόγο Ruby Rare, συγγραφέα του “The Non-Monogamy Playbook”, η ερωτική αναρχία κερδίζει συνεχώς έδαφος ανάμεσα στους millennials και τη Gen Z. Ένας στους πέντε ανθρώπους, μάλιστα, την εφαρμόζει χωρίς να το συνειδητοποιεί, ενώ το 36% των 25-36 ετών δηλώνει ότι ζει σύμφωνα με τις αρχές της -σε αντίθεση με μόλις 15% των boomers. Και αυτό, όπως δείχνουν τα στοιχεία, δεν είναι απλώς μια μόδα, αλλά μια απάντηση σε μια πολύ πιο βαθιά κρίση: τη επιδημία της μοναξιάς.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σύμφωνα με νέα μελέτη που διεξήχθη από την εφαρμογή γνωριμιών Feeld και την σεξολόγο Ruby Rare, συγγραφέα του “The Non-Monogamy Playbook”, η ερωτική αναρχία κερδίζει συνεχώς έδαφος ανάμεσα στους millennials και τη Gen Z. Ένας στους πέντε ανθρώπους, μάλιστα, την εφαρμόζει χωρίς να το συνειδητοποιεί, ενώ το 36% των 25-36 ετών δηλώνει ότι ζει σύμφωνα με τις αρχές της -σε αντίθεση με μόλις 15% των boomers. Και αυτό, όπως δείχνουν τα στοιχεία, δεν είναι απλώς μια μόδα, αλλά μια απάντηση σε μια πολύ πιο βαθιά κρίση: τη επιδημία της μοναξιάς.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα