Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε έναν απρόσμενο διάλογο με τον Γιάννη Μπέζο για τον σύγχρονο Ελληνα
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο σκηνοθέτης-ηθοποιός Γιάννης Μπέζος σε έναν ασυνήθιστο διάλογο για την καθημερινότητα στην Ελλάδα
Την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στις 10.15 π.μ. στο πλαίσιο του ετήσιου φόρουμ με τίτλο Greece Talks, που διοργανώνει το Πρώτο Θέμα και το Travel.gr και μεταδίδεται σε live streaming στο protothema.gr, ο Πρωθυπουργός και ο γνωστός σκηνοθέτης-ηθοποιός αναλύουν όλα τα πρόσωπα του σύγχρονου Ελληνα.
Πώς έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής στην Ελλάδα μέσα στο χρόνο; Πώς ορίζεται η «καθημερινότητα» των πολιτών σε μια χώρα που ισορροπεί ανάμεσα στις παραδόσεις και τους γρήγορους ρυθμούς; Πώς τελικά κατορθώνουμε να επιβιώσουμε σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς; Δύο άνθρωποι με πολύ διαφορετικούς ρόλους θα επιχειρήσουν να αποτυπώσουν όχι απλώς τις μεταβολές που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, αλλά και τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον σύγχρονο Έλληνα: Η ψευδαίσθηση της επικοινωνίας κι η επίπλαστη ευτυχία μέσα από τα social media, η εκπαίδευση και η σχέση με την αγορά και την πραγματική ζωή, το φαινόμενο του brain drain, η γήρανση του πληθυσμού, η υγεία ως στάση ζωής.
