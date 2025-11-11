Επένδυση 85,4 εκατ. με υπογραφή Τσάκος στην Ιθάκη
Επένδυση 85,4 εκατ. με υπογραφή Τσάκος στην Ιθάκη
Τουριστικό project 5* στο νησί του Οδυσσέα - Περιλαμβάνει ξενοδοχείο με 60 κλίνες, 50 βίλες, και λιμενική εγκατάσταση με υδατοδρόμιο
Ένα ηχηρό εφοπλιστικό όνομα με πολυσχιδείς δραστηριότητες και πέραν της ναυτιλίας βρίσκεται πίσω από ένα ακόμη «στρατηγικό» τουριστικό project στην Ιθάκη. Ο λόγος για την επένδυση 5 αστέρων από τον όμιλο Τσάκου που πήρε χθες το πράσινο φως μαζί με δύο ακόμη νέες στρατηγικές επενδύσεις – οι άλλες δύο στον κλάδο της βιομηχανίας – από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων και αφορά το έργο της εταιρείας ΑΤΟΚΟΣ ΕΠΕ, προϋπολογισμού 85,4 εκατ. ευρώ.
