Επένδυση 85,4 εκατ. με υπογραφή Τσάκος στην Ιθάκη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επένδυση 85,4 εκατ. με υπογραφή Τσάκος στην Ιθάκη

Τουριστικό project 5* στο νησί του Οδυσσέα - Περιλαμβάνει ξενοδοχείο με 60 κλίνες, 50 βίλες, και λιμενική εγκατάσταση με υδατοδρόμιο

Επένδυση 85,4 εκατ. με υπογραφή Τσάκος στην Ιθάκη
Ένα ηχηρό εφοπλιστικό όνομα με πολυσχιδείς δραστηριότητες και πέραν της ναυτιλίας βρίσκεται πίσω από ένα ακόμη «στρατηγικό» τουριστικό project στην Ιθάκη. Ο λόγος για την επένδυση 5 αστέρων από τον όμιλο Τσάκου που πήρε χθες το πράσινο φως μαζί με δύο ακόμη νέες στρατηγικές επενδύσεις – οι άλλες δύο στον κλάδο της βιομηχανίας – από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων και αφορά το έργο της εταιρείας ΑΤΟΚΟΣ ΕΠΕ, προϋπολογισμού 85,4 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης