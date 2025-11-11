Οι «γκρίνιες αλλού», η αναμονή για το Υπερταμείο, ποια… ζάλισε την Εθνική Τράπεζα, ο βενετσιάνος δικηγόρος και τα ζόρια της Grivalia
Οι «γκρίνιες αλλού», η αναμονή για το Υπερταμείο, ποια… ζάλισε την Εθνική Τράπεζα, ο βενετσιάνος δικηγόρος και τα ζόρια της Grivalia
Χαίρετε, συνηθίζω πλέον να ξεκινάω με ένα εκτός «hard news» θέμα επικαιρότητας, αλλά που θεωρώ ότι αξίζει. Ίσως θα θυμάστε τα δημοσιεύματα μας (στο protothema.gr) για τη ρύπανση από τα βοθρολύματα στην Πάτμο, για τον χαλασμένο βιολογικό καθαρισμό που ρύπαινε τη θάλασσα όλο το καλοκαίρι μέσα στην τουριστική σεζόν
Αλλά και για τις βρύσες των σπιτιών του νησιού που έβγαζαν χώμα και λάσπη αντί για νερό. Για τα ρεπορτάζ αυτά δεχτήκαμε άγρια επίθεση (σιγά τώρα, που έσταξε η ουρά του γαϊδάρου) από τον δήμαρχο, μόνο πράκτορες των Tούρκων δεν μας είπε, αλλά ποιο είναι το αποτέλεσμα. Λοιπόν ο Δήμος Πάτμου έφαγε δύο πρόστιμα, ένα 17.800 ευρώ από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ένα 12.000 από το Λιμεναρχείο, γι’ αυτόν τον λόγο, εκκρεμούν φυσικά τα ποινικά αλλά… δουλειά δεν έγινε ακόμα. Δηλαδή, ο βιολογικός καθαρισμός δεν λειτουργεί ακόμα. Για την ώρα το μόνο που έχει γίνει στο νησί, μου λένε οι πηγές μου είναι ότι έχουν αυξηθεί τα δημοτικά τέλη.
Εγχώριες γκρίνιες
-Ο απόηχος των ενεργειακών συμφωνιών στην Αθήνα έχει μείνει ακόμα, κάποιες γκρίνιες κυκλοφορούν στην πιάτσα από επιχειρηματίες αλλά η πηγή μου, μού είπε ότι τα παράπονα να τα κάνουν… υπερατλαντικά και όχι στην κυβέρνηση. Τέλος πάντων, η ίδια (καλή) πηγή μου είπε ότι «όλοι οι καλοί χωράνε στο δρόμο για την ανάπτυξη και τις δουλειές» αν με αντιλαμβάνεστε. Για την ώρα το επόμενο ραντεβού με σημασία και για τα ενεργειακά, αλλά όχι μόνο είναι εκείνο του Ζελένσκι στην Αθήνα που αναμένεται εντός του μηνός.
Σαμαράς
-Απόηχο είχαμε χθες και από τον Σαμαρά, η πηγή στο Μ.Μ μου είπε ότι «ουδείς εξ ημών εδώ, και φυσικά ούτε ο Κ.Μ σκέφτηκε ούτε για μια στιγμή να απαντήσει στον Σαμαρά, ειδικά όταν είδαμε την συνέντευξη». Σας είπα (και χθες) ο Σαμαράς όντας έμπειρος πολιτικός θα το σκεφτεί καλά να κάνει κόμμα αντί να πετάει πέτρες στον Μητσοτάκη, οι οποίες όμως ήδη από… κοτρόνες αρχικώς έγιναν βότσαλα και πολύ σύντομα θα καταλήξουν σε χαλικάκι παραλίας.
Τα ραντεβού των αγροτών
-Σχετικά νωρίς, συγκριτικά με άλλες εποχές ξεκινούν τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι από Θεσσαλία, Μακεδονία, Κρήτη, κ.λπ. που κατεβαίνουν σήμερα στην Αθήνα. Η κινητοποίηση γίνεται με πούλμαν και όχι τρακτέρ αλλά Νοέμβριο δεν έχουν ξανακατέβει στην πρωτεύουσα. Οι διαμαρτυρίες ξεκινούν κατά τις 12:00 έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά μαθαίνω ότι και ο υπουργός Τσιάρας προετοιμάζεται για να τους δεχθεί. Μετά τον Τσιάρα, σειρά έχει μια προγραμματισμένη παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τέλος η αντιπροσωπεία τους αναμένεται να παραδώσει το ψήφισμα διαμαρτυρίας στον αντιπρόεδρο Χατζηδάκη, ο οποίος προ ημερών είδε κτηνοτρόφους από την Κρήτη.
Αναμονή για το Υπερταμείο
-Κυκλοφορεί εδώ και μέρες ότι κάποιοι βουλευτές της ΝΔ ετοιμάζουν μια ερώτηση για το Υπερταμείο και τις θυγατρικές του εταιρείες, στον απόηχο της υπόθεσης των ΕΛΤΑ. Καταλαβαίνω ότι οι τόνοι κάπως κατεβαίνουν, καθώς και οι βουλευτές δεν θέλουν να δώσουν την εικόνα ότι αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση με back to back ερωτήσεις, μετά από αυτή για τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς ενέργειας. Αφήστε που υπάρχει και μια συνεννόηση με τον Πιερρ μήπως γίνει το επόμενο διάστημα μια πιο συντεταγμένη ενημέρωση της Βουλής από τη διοίκηση του Υπερταμείου.
Έρχονται οι Κύπριοι
-Ελλάδα και Κύπρος ήταν πάντα κοντά, ακόμα και αν ορισμένες φορές η σχέση περνάει μέσα από σκαμπανεβάσματα. Μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Κύπρο για το μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη, την Τετάρτη συνεδριάζει στην Αθήνα η Διακυβερνητική Ελλάδας-Κύπρου, η οποία έχει μεγάλη σημασία. Στην ατζέντα της θα είναι βεβαίως και το έργο του καλωδίου GSI, οπότε θα είναι και μια ευκαιρία για ξεκαθάρισμα. Ο Κ.Μ ασχολήθηκε με τις προετοιμασίες χθες, ενώ στο Μ.Μ την Τετάρτη αναμένεται να βρεθούν ο Χριστοδουλίδης και άλλοι 10 υπουργοί για τα περαιτέρω.
Η Εθνική τράπεζα ψήφισε Κωνσταντίνο Αργυρό (και καλά έκανε)
-Περνώ στα νέα της αγοράς και σκέφτομαι πως για τα σχέδια της Motor Oil να πουλήσει το 49% της ANEMΟΣ τα γράψαμε, για τη φημολογία που κάνει το γύρο της χρηματιστηριακής αγοράς για ΑΜΚ της ΔΕΗ δεν έχω κάποια πληροφορία, οπότε θα ξεκινήσω -αν και δεν είναι το συνηθίζει η στήλη - με μια lifestyle είδηση που έχει όμως και κάποιο επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Όπως ξέρετε του χρόνου τον Ιούνιο, έχουμε Ποσειδώνια. Παγίως, όλες οι τράπεζες διοργανώνουν μια μεγάλη βραδινή εκδήλωση που καλούν το ναυτιλιακό τους πελατολόγιο. Η Εθνική χρόνια τώρα επιλέγει για τη συγκεκριμένη εκδήλωση τον Αστέρα Four Seasons, όπου πέρυσι είχε διασκεδάσει τους καλεσμένους της η Άννα Βίσση, σε μια εκδήλωση πολύ επιτυχημένη, με κέφι που κράτησε μέχρι αργά και παρέσυρε κάποιους επωνύμους που δοκίμασαν τις ικανότητες τους στο τραγούδι παίρνοντας τις μικρές ώρες το μικρόφωνο. Λόγω της περυσινής επιτυχίας και καθώς φέτος η Βίσση είναι στα πάνω της, σκέφτηκαν στην Εθνική να το επαναλάβουν. Φευ, όμως η αοιδός ζήτησε από την τράπεζα αμοιβή 200.000 ευρώ. Στην Εθνική όταν άκουσαν το ποσό «τους έπεσαν τα αυτιά» κι έτσι έκλεισαν τον Αργυρό.
Γκρίν-valia
-Οι ζημιές των 55 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024 (αν και για φέτος αναμένονται μειωμένες -ίσως και σημαντικά μειωμένες) φαίνεται πως φέρνουν μεγάλες γκρίνιες (sic) στη Grivalia Hospitality που ξεκινούν από πάνω και φτάνουν μέχρι και τον τελευταίο υπάλληλο. Ακούγεται πως το κλίμα εντός της εταιρείας είναι... ιδιαίτερο, καθώς υπάρχουν διαρκώς περιπτώσεις δυσλειτουργικών συμπεριφορών αδιακρίτως προς τους υφιστάμενους. Ακόμη και γραμματείς συμπεριφέρονται εκτός επαγγελματικών ορίων, θεωρώντας τον εαυτό τους ως το νο2 πιο σημαντικό άτομο στην εταιρεία, όπως ακούστηκε τις προάλλες στα γραφεία της εταιρείας. Όλα αυτά προκαλούν εντάσεις και προφανώς δεν είναι άσχετα με τις οικονομικές επιδόσεις αλλά και τις ηχηρές αποχωρήσεις όπως αυτή του Παναγιώτη Παναγιωτίδη, επικεφαλής της Grivalia Developments, του κατασκευαστικού βραχίονα της εταιρείας και, φυσικά, της προ μηνών αποχώρησης της πρώην CEO, Ναταλίας Στράφτη. Πάντως στη Grivallia προσπαθούν με κόπο να αφήσουν πίσω τις αρνητικές επιπτώσεις από τα μεγάλα ανοίγματα των νέων επενδύσεων με αιχμή βέβαια το One & Only Aesthesis στα Αστέρια της Γλυφάδας. Το μεγάλο στοίχημα, βέβαια, είναι το Six Senses στη Μεγαλόνησο Πεταλιών, μια επένδυση της τάξης των 250 εκατ. ευρώ που πολλοί θεωρούν κομβική για την πορεία της Grivalia.
Οι ευρωπαϊκοί φόροι στις τράπεζες και το ελληνικό «εθελοντικό» μοντέλο (750 εκατ. και βλέπουμε)
-Ο Ματέο Σαλβίνι της Λέγκας, υπουργός Μεταφορών στην τρικομματική κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι και ένας από τους αντιπροέδρους της βρήκε πρόσφατα τη λύση: Να επιβληθεί φόρος στα υπερκέρδη των τραπεζών για να εισπράξει το Ιταλικό Κράτος 5 δισ. ευρώ. Ανάλογο φόρο στα υπερκέρδη των τραπεζών είχε επιβάλει η Ισπανία (4,8% surtax), η Ουγγαρία (μέχρι και 30%), η Τσεχία (60%), η Λιθουανία, η Ρουμανία και η Σλοβακία, με ποσοστά που κατά περίπτωση κυμαίνονται από 2% έως 60%. Το 2023, η Ισπανική Κυβέρνηση συγκέντρωσε 1,2 δισ. ευρώ, η Ουγγαρία €640 εκατ., ενώ η Τσεχική κυβέρνηση προσδοκά €600 εκατ. ετησίως. Η πρόταση Σαλβίνι απορρίφθηκε αμέσως και χωρίς επαίνους από τον κυβερνητικό εταίρο Αντόνιο Ταγιάνι της Φόρτσα Ιτάλια που είναι υπουργός Εξωτερικών και επίσης αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Τον Αύγουστο του 2023, η κυβέρνηση της Μελόνι είχε τολμήσει να ανακοινώσει ξαφνικά έναν επιπλέον φόρο 40% στα καθαρά επιτοκιακά έσοδα των τραπεζών. Οι μετοχές των τραπεζών γκρεμίστηκαν κατά €9,2 δισ. σε μία ημέρα – ποσό τριπλάσιο από τα αναμενόμενα έσοδα του φόρου. Τελικά η Μελόνι υποχώρησε κι επέβαλε ένα ανώτατο όριο 0,26% των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού, και με επιλογή στις τράπεζες να εντάξουν το διπλάσιο ποσό σε μη διανεμόμενα αποθεματικά αντί να πληρώσουν. Το 2024, η Μελόνι βρήκε έναν πιο ήπιο συμβιβαστικό τρόπο για να ενισχύσει τα έσοδα του Προϋπολογισμού αναβάλλοντας κάποιες πιστωτικές επιστροφές προς τις τράπεζες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προειδοποίησε τις κυβερνήσεις ότι αυτού του είδους η φορολογική επιδρομή θα βλάψει ιδιαίτερα τράπεζες με χαμηλότερη φερεγγυότητα και θα καταστήσει πιο δαπανηρή την προσέλκυση κεφαλαίων από εγχώριους και ξένους επενδυτές. Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση δείχνει να έχει επιλέξει μια πιο προσεκτική και συντηρητική προσέγγιση, ζητώντας από τις τράπεζες να ενισχύσουν «εθελοντικά» κοινωνικές δράσεις και πολιτικές. Αρχικά ήταν η δωρεά ύψους 50 εκατ. ευρώ για αποκατάσταση καταστροφών στη Θεσσαλία, ακολούθησε το πρόγραμμα Μ. Γιαννάκου για ανακαινίσεις σχολείων με 100 εκατ., το 2024 και άλλα 100 εκατ. το 2025 (το οποίο φαίνεται ότι θα συνεχιστεί το 2026 και το 2027). Ταυτόχρονα η Κυβέρνηση επιβάλλει μέτρα με κοινωνικό πρόσημο στις τράπεζες, όπως το μαχαίρι στις προμήθειες για ΑΤΜ, μεταφορές, κ.λπ. (σε δυο δόσεις από Χατζηδάκη και Πιερρακάκη) το οποίο συνολικά έκοψε από το σύστημα έσοδα 150 εκατ. ανά έτος, ενώ μέχρι το τέλος του έτους οι τράπεζες θα χρειαστεί να ξαναβάλουν το χέρι στην τσέπη με τη ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Ο λογαριασμός, αν τον κάνω σωστά, είναι 400 εκατ. ως σήμερα με άλλα 350 εκατ. stand by, χωρίς να μετράμε το νέο κοστούμι του ελβετικού.
Νέα funds μπαίνουν στην ελληνική αγορά
-Στην ελληνική αγορά πληθαίνουν οι περιπτώσεις συνεργασίας θεσμικών και ιδιωτικών κεφαλαίων που δημιουργούν επενδυτικά funds τα οποία στηρίζουν τις νέες τεχνολογίες «made in Greece» και επαναπατρίζουν Έλληνες που έκαναν καριέρα στο εξωτερικό. Ο Περικλής Μαζαράκης που τα τελευταία 15 χρόνια δούλευε στην Βοστώνη και τη Νέα Υόρκη, επέστρεψε στην Ελλάδα, ίδρυσε ένα Ελληνικό private equity Fund, το Golden Age Capital. Συγκέντρωσε 200 εκατ. ευρώ, με θεσμική χρηματοδότηση από την ΕΑΤΕ αλλά και ιδιώτες επενδυτές που θέλουν να στηρίξουν εξωστρεφείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο Νίκος Καλλιαγκόπουλος, δούλεψε 8 χρόνια στην Prime Ventures στο Άμστερνταμ. Εκεί επέλεγε και ενίσχυε χρηματοδοτικά νεοφυείς επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας (deep tech startups). Επέστρεψε στην Ελλάδα, ενσωματώθηκε ως partner στο Big Pi Ventures των Βερέμη/Δοξιάδη και τώρα συμβάλει στην μετεξέλιξη του Fund από Venture Capital σε Private Equity. Ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, μετά από 10 χρόνια στην Βοστώνη, ως ερευνητής στο ΜΙΤ και εταίρος σε πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις, γύρισε στην Ελλάδα και ξεκίνησε ως Partner στην Blue Dome Capital, η οποία είναι το πρώτο αμυντικό fund σε τεχνολογίες διπλής χρήσης (πολεμικής και πολιτικής χρήσης) με κεφάλαια 100 εκατ. ευρώ.
Άναψαν τα αίματα στη συνάντηση Ακτοπλοΐας με την Επιτροπή Ανταγωνισμού
-Σωστά προετοιμασμένη εμφανίστηκε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στη δημόσια διαβούλευση για την ενδιάμεση έκθεσή της σχετικά με την Ακτοπλοΐα, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στους συμμετέχοντες. Ωστόσο, δεν έλειψαν οι εντάσεις και οι... αναταράξεις στα ήρεμα νερά του κλάδου. Σε θέση άμυνας βρέθηκαν τόσο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, όσο και ο Πρόεδρος της ΣΕΕΝ, Διονύσης Θεοδωράτος, υπερασπιζόμενοι τη λειτουργία του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Με αιχμηρή τοποθέτηση, αναλυτής ακτοπλοΐας και τραπεζικό στέλεχος ο Γιώργος Ξηραδάκης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις καθυστερήσεις στις νέες ναυπηγήσεις και στη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα, επισημαίνοντας ότι η «πράσινη μετάβαση» δεν σταματά, ακόμα κι αν ο IMO έχει πατήσει προσωρινά φρένο. Μάλιστα προειδοποίησε για το ενδεχόμενο η Ευρώπη να θεσπίσει όριο ηλικίας 10 ετών για τα πλοία που εισέρχονται στην Ακτοπλοΐα – όπως ήδη συμβαίνει σε Ιαπωνία και Κίνα. «Αν γίνει αυτό, να δούμε ποιος θα μείνει να ταξιδεύει…»σχολίασε. Οι συντάκτες της μελέτης, καθηγητές, Μαρία Λεκάκου και Θάνος Πάλλης, έθεσαν ζητήματα ανάπτυξης των λιμένων και αναδιάρθρωσης του δικτύου μεταφορών, προκαλώντας μάλιστα τον Κυριαζόπουλο να ζητήσει... δευτερολογία. Το «καυτό» θέμα πάντως παραμένει η ανισορροπία μεταξύ ταχυπλόων και συμβατικών πλοίων, ειδικά τον χειμώνα. Κάποιοι υποψιάζονται ότι η στασιμότητα στην ανανέωση του στόλου βολεύει όσους επιθυμούν λιγότερο ανταγωνισμό και «παγωμένες» επιδοτήσεις. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Ξηραδάκης, καταγγέλλοντας την έλλειψη διαφάνειας στις κρατικές επιδοτήσεις, που ξεπερνούν πλέον τα 150 εκατ. ευρώ ετησίως. «Οι εταιρείες που λαμβάνουν ενισχύσεις δεν είναι υποχρεωμένες να δημοσιοποιούν ισολογισμούς. Πώς μπορεί ο νομοθέτης να ελέγξει πού πάνε τα χρήματα;» διερωτήθηκε δηκτικά. Και κάπως έτσι, η συζήτηση για την Ακτοπλοΐα απέκτησε περισσότερο...κύμα απ’όσο περίμενε η Επιτροπή.
Αλλαγές προσώπων στην ΕΚΤ
-Το 66% του εκτελεστικού βραχίονα της ΕΚΤ, δηλαδή 4 από τα 6 εκτελεστικά μέλη θα αντικατασταθούν μέχρι το τέλος του 2027. Πιο σημαντική αλλαγή είναι αυτή της προέδρου της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ και του αντιπροέδρου Λουίς ντε Γκίντος, η θητεία του οποίου ολοκληρώνεται τον Μάιο. Συγχρόνως από τις θέσεις τους αποχωρούν ο οικονομολόγος Φίλιπ Λέιν και η Ιζαμπέλ Σνάμπελ δημιουργώντας νέες ισορροπίες στο εσωτερικό της κεντρικής τράπεζας. Ασφαλώς στην ΕΚΤ η πολιτική δεν αλλάζει από τα πρόσωπα, αλλά η έκταση των αλλαγών είναι τέτοια που σε επιμέρους θέματα μπορεί να επηρεάσει.
Τα πακέτα της ΕΧΑΕ
-Άρχισαν τα πακέτα στην ΕΧΑΕ εν όψει της εκπνοής της προθεσμίας για την αποδοχή της δημόσιας πρότασης της Euronext ώστε να αποκτήσει το 50% συν μία μετοχή (από το αρχικά 67%) επί των δικαιωμάτων ψήφου του Ομίλου ATHEX. Χθες έγινε πακέτο 1,4 εκατ. μετοχών της ΕΧΑΕ στα 6,28 ευρώ. Τις επόμενες ημέρες θα δούμε έντονη κινητικότητα καθώς η περίοδος αποδοχής που ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου λήγει στις 17 Νοεμβρίου, χωρίς να φαίνεται προς το παρόν πως υπάρχει πρόθεση χρονικής παράτασης ούτε αλλαγής τιμήματος (20 μετοχές ΕΧΑΕ για κάθε 1 Euronext). Κλειδί παραμένουν πάντα οι ιδιώτες μέτοχοι αλλά και οι ξένοι θεσμικοί με σημαντικά ποσοστά που εν πολλοίς εμφανίζονται μέσω μεγάλων επενδυτικών τραπεζών (JP Morgan, Morgan Stanley κ.α), το Praude που ελέγχει πλέον 8,12% και τα υπόλοιπα arbitrage funds.
Ο Βενετσιάνος δικηγόρος και η Euronext
-Στο Παρίσι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η πρόταση τους για ανταλλαγή 1 μετοχής Euronext με 20 μετοχές ΕΧΑΕ θα τύχει μεγάλης αποδοχής, ευρύτερης του 50%+1. Ένας από τους παράγοντες που θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη του 50% αποδοχή είναι και το Επενδυτικό Fund Praude Asset Management Limited, με έδρα την Μάλτα. Έχει ήδη συγκεντρώσει ποσοστό 8,12% των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΧΑΕ και το διαχειρίζεται ένας δικηγόρος, ο Massimo Malvestio από την Βενετία. Ο Ιταλός διηύθυνε μια μεγάλη νομική εταιρεία με 40 δικηγόρους και το 2004 ίδρυσε το δικό του fund «Hermes Linder Fund SICAV». Το 2009 ίδρυσε την Praude Asset Management Limited. Το 2014 μετακόμισε στη Μάλτα και ανέλαβε ως Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής της Praude Smart Biz Post. Φαίνεται πως οι μετοχές του Malvestio θα δώσουν επιπλέον βάρος στην πρόταση του Euronext καθώς είναι ξεκάθαρη η άποψή του πως στις χρηματιστηριακές αγορές η «ισχύς» βρίσκεται «εν τη ενώσει».
ΤΙΤΑΝ: Το μικρό μυστικό της Χάβρης
-Στη σημερινή Investor Day που έχει οργανώσει η διοίκηση του ΤΙΤΑΝα, θα υπάρξουν ενδεχομένως αναλυτές που θα θέσουν το ερώτημα γιατί ο Όμιλος θέλει να αγοράσει μια ζημιογόνο εταιρεία, την Vracs de l'Estuaire. Η λέξη κλειδί στο θέμα αυτό είναι μία: «Καζαμπλάνκα». Η Vracs de l'Estuaire ανήκει στον Μαροκινό όμιλο CIMAT-CIMAF και ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στο λιμάνι της Χάβρης το 2017. Η CIMAT (Ciments de l' Atlas) παράγει τσιμέντο στο Μαρόκο με 2 εργοστάσια ενώ συνολικά λειτουργεί 13 εργοστάσια άλεσης (grinding plants) σε 11 χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Ο Διευθύνων Σύμβουλος (Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής) του ΤΙΤΑΝα, ο Marcel Cobuz, ως πρώην CEO της Lafarge Holcim στην Καζαμπλάνκα (2015-2017) γνωρίζει άριστα τη μαροκινή αγορά τσιμέντου, τους ανταγωνιστές (CIMAT) και τα logistics από το Μαρόκο προς την Ευρώπη. Μια ματιά στον χάρτη, αρκεί για να δείξει ότι το εργοστάσιο στο λιμάνι της Χάβρης βρίσκεται σε ιδανική θέση για να εξυπηρετήσει μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της Ευρώπης. Ενισχύει την παρουσία του ΤΙΤΑΝ στη Γαλλία, συμπληρώνοντας τις υπάρχουσες δραστηριότητές του στην αγορά της Μασσαλίας. Το λιμάνι της Χάβρης λειτουργεί ως hub εισαγωγής τσιμέντου (κλίνκερ) για την ευρωπαϊκή αγορά - ακριβώς το μοντέλο που ο Cobuz γνώριζε καλά από τη θητεία του στη Lafarge στην Καζαμπλάνκα.
H Φράγκου ξεφορτώνεται τα παλαιά πλοία
-Η Navios Maritime Partners, υπό την ηγεσία της Αγγελικής Φράγκου, συνεχίζει με σταθερότητα τη στρατηγική ανανέωσης του στόλου, που θυμίζει κινήσεις hedge fund. Αυτή τη φορά, πρόκειται για το VLCC Nave Quasar (297.000 dwt, κατασκευής 2010), με αναφερόμενη τιμή πώλησης τα 52,5 εκατ. δολάρια, ίδια με αυτή που είχε επιτευχθεί τον προηγούμενο μήνα για το αδελφό πλοίο Nave Constellation. Η πληροφόρηση υποστηρίζεται από brokers σε Ελλάδα, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η επίσημη επιβεβαίωση από την εταιρεία αναμένεται. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κινέζικα συμφέροντα πίσω από την εξαγορά, ενισχύοντας την τάση των κινεζικών επενδύσεων σε VLCC. Η πώληση του Nave Quasar εντάσσεται σε ένα ευρύτερο pattern: η Navios, «συχνός πωλητής» παλαιών bulkers, tankers και containerships, έχει πουλήσει 47 πλοία από το καλοκαίρι του 2022, με συνολικά έσοδα περίπου 1,23 δισ. δολάρια. Στο 2025, ήδη έχουν γίνει 11 πωλήσεις, με συνολικά έσοδα 272 εκατ. δολάρια. Το VLCC Nave Quasar είναι το παλαιότερο από τα πέντε που διαχειρίζεται η Navios Partners και βρίσκεται σε συμβόλαιο floating-rate, συμμετέχοντας στο VLCC pool της Cosco Shipping Energy Transportation, με λήξη Δεκεμβρίου. Η Navios διαθέτει συνολικά περίπου 150 πλοία στο νερό και άλλα 25 υπό ναυπήγηση μεταξύ των οποίων aframax, LR2, MR2 και containerships. Η Φράγκου δείχνει ότι δεν πουλάει απλώς πλοία, αλλά διαχειρίζεται ευκαιρίες με απόλυτα επαγγελματικό τρόπο, σαν να βλέπει τη ναυτιλία μέσα από τα μάτια χρηματιστηριακής πλατφόρμας.
Στρατηγική επέκταση στόλου για την VENERGY
-Η VENERGY Maritime, μέλος του ομίλου V Group του Βύρωνα Βασιλειάδη, ενισχύει σταθερά τον στόλο της, στέλνοντας ισχυρά μηνύματα στην παγκόσμια ναυλαγορά αλλά και στους επενδυτές. Μετά την πρόσφατη παραλαβή του M/T ODYSSEAN, η εταιρεία πλέον διαθέτει τρία σύγχρονα MR2 δεξαμενόπλοια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, στοχεύει άμεσα σε ένα ακόμη, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και μεσοπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξής της. Ακόμη πιο σημαντική είναι η παραγγελία τεσσάρων επιπλέον πλοίων τύπου Crude Oil/Product Oil/Chemical Tankers στα ναυπηγεία K Shipbuilding, τα οποία αναμένεται να παραλειφθούν μέσα στο α’ εξάμηνο του 2027. Η κίνηση αυτή δεν είναι απλώς επέκταση, αλλά στρατηγική τοποθέτηση σε μια αγορά όπου η ζήτηση για MR tankers και προϊόντα πετρελαίου εμφανίζει αντοχή παρά τις διακυμάνσεις των τιμών ναύλων. Από τη σκοπιά της ναυλαγοράς, η VENERGY ενισχύει τη διαπραγματευτική της ισχύ, έχοντας υπό διαχείριση και τα CAPTAIN NIKOS και CAPTAIN LEON, γεγονός που της επιτρέπει να καλύπτει περισσότερες γραμμές και να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες arbitrage σε spot και time charter αγορές. Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, οι συνεχείς επενδύσεις σε σύγχρονα πλοία υψηλών προδιαγραφών, με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και αυξημένη περιβαλλοντική συμμόρφωση, κάνουν την εταιρεία ελκυστική για επενδυτές που αναζητούν ισχυρά cash flows σε έναν κλάδο με περιορισμένη προσφορά σύγχρονων MR tankers. Συνολικά, η VENERGY κινείται με στρατηγικό σχεδιασμό, συνδυάζοντας ταχύ ρυθμό επέκτασης, σταθερότητα στόλου και προοπτική απόδοσης, τοποθετώντας τον εαυτό της σε θέση ηγετικού παίκτη στην παγκόσμια αγορά δεξαμενοπλοίων.
Η τριάδα «φωτιά» που ανέβασε το ΧΑ
-Ολική επαναφορά έκαναν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών με αμερικανικό αέρα λόγω της συμφωνίας που βρίσκεται στα σκαριά για τον τερματισμό του κυβερνητικού shutdown στις ΗΠΑ. Υπήρξαν τρία χαρτιά της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τα οποία είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο λόγω των αξιόλογων κερδών που σημείωσαν, αλλά και των νέων κορυφών που έπιασαν. Ο λόγος για την Aktor, τη ΔΕΗ και τη Viohalco. Τα deals για το αμερικανικό LNG πριμοδότησαν την Aktor με κέρδη άνω του 6,5%, με τη χθεσινή συνεδρίαση να αποδεικνύεται η καλύτερη σε βάθος 7 μηνών. Το κυριότερο είναι, όμως, ότι έκλεισε πάνω από τα 9 ευρώ για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 22 χρόνια. Συγκεκριμένα, σταμάτησε στα 9,1 ευρώ, ενώ το αμέσως επόμενο καλύτερο κλείσιμο είναι τα 9,195 ευρώ της 28ης Ιανουαρίου 2004. Από την πλευρά της, η ΔΕΗ εδραιώθηκε πάνω από τα 16 ευρώ. Χθες έκλεισε στα 16,44 ευρώ και έφτασε έως τα 16,55 ευρώ στα υψηλά ημέρας. Πρόκειται για επίπεδα που έχει να δει από τον Σεπτέμβριο του 2009. Μάλιστα, η αποτίμηση του ομίλου υπερβαίνει πλέον τα 6 δισ. ευρώ, ανεβαίνοντας στην 8η θέση του πίνακα των εισηγμένων στο ΧΑ καθώς προσπέρασε τη Metlen. Τέλος, ρελάνς έκανε η Viohalco, διότι «έσβησε» τις απώλειες της Παρασκευής κατά 1,1% και ενισχύθηκε χθες κατά 3,3%, με αποτέλεσμα να φτάσει για πρώτη φορά στα 9,49 ευρώ.
Όπου γάμος και χαρά….
-Δεν ήθελε πολλά για να πειστεί η χρηματιστηριακή αγορά της Αθήνας, να ξεπεράσει τους φόβους της και να αφήσει τον τραπεζικό κλάδο να ξαναπάρει τα ηνία. Το θετικό ξεκίνημα στις διεθνείς αγορές, τα ανοδικά futures στην Wall Street και η αίσθηση ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει σημαντικό ρόλο στην Ενεργειακή σκακιέρα, μαζί με τα καλά λόγια της Scope, δημιούργησαν ένα ευνοϊκό σκηνικό, για να ανατραπεί η «διόρθωση» της περασμένης εβδομάδας. Για την Εθνική, η αποκοπή του μερίσματος 0,221 ευρώ ανά μετοχή ήταν σαν να μη συνέβη ποτέ. Έκλεισε στα €12,7 (+1,28%) με συναλλαγές αξίας 34 εκατ. ευρώ. Δεν κατάφερε όμως να κατακτήσει τη 2η θέση από πλευράς κεφαλαιοποίησης στην αγορά μας αφού η Eurobank μ’ ένα άλμα +3,47% βρέθηκε στα €3,33 και χρηματιστηριακή αξία 12,3 δισ. ευρώ. Η Piraeus ακολούθησε με +2,75% στα €6,80 ενώ η Alpha έκλεισε στα €3,45 με +1,02%. Ο Γενικός Δείκτης από την αρχή της συνεδρίασης έδειξε τη θετική του διάθεση και έκλεισε πολύ κοντά στο υψηλότερο σημείο της ημέρας +1,44% στις 2.015,51 μονάδες . Η αξία των συναλλαγών στα 258,9 εκατ. ευρώ, με τα €55,3 εκατ. σε πακέτα.
To χρυσάφι δεν πιστεύει στο τέλος του shutdown
-Στην Ουάσιγκτον, οι πολιτικοί διαβεβαιώνουν ότι το πολυήμερο «shutdown» της κυβέρνησης τελειώνει, αφού με την ψήφο 9 Δημοκρατικών βουλευτών επετεύχθη νέα συμφωνία χρηματοδότησης. Οι τιμές του χρυσού ωστόσο δείχνουν έμπρακτα τις αμφιβολίες τους. Το χρυσάφι διαπραγματεύεται ήδη στα 4.110 δολάρια, ελάχιστα κάτω από τις ιστορικά υψηλές τιμές του. Την ίδια στιγμή, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι Κεντρικές Τράπεζες του πλανήτη, τον Σεπτέμβριο, αγόρασαν 39 τόνους χρυσού δηλαδή +79% περισσότερους από τον προηγούμενο μήνα. Συνολικά από την αρχή του χρόνου, οι κεντρικοί τραπεζίτες έχουν αγοράσει 200 τόνους χρυσού γιατί εμπιστεύονται περισσότερο το πολύτιμο μέταλλο από τα χαρτονομίσματα που οι ίδιες τυπώνουν. Κάθε συμφωνία χρηματοδότησης της αμερικανικής κυβέρνησης σημαίνει περισσότερο έλλειμμα, περισσότερο χρέος και τελικά περισσότερη πίεση στο δολάριο. Το Δημόσιο Χρέος των ΗΠΑ ξεπερνά πλέον τα 35 τρισεκατομμύρια δολάρια, με το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης να πλησιάζει το 1 τρισεκατομμύριο. Οι Αμερικανοί πληρώνουν για τόκους περισσότερα απ’ ότι πληρώνουν για τις αμυντικές δαπάνες. Η τιμή του χρυσού γύρω από τα 4.110 δολάρια δεν συμμερίζεται την αισιοδοξία των πολιτικών για τη συμφωνία της Ουάσιγκτον. Απλώς τιμολογεί την επόμενη.
«Χτίζουν» τη νέα φούσκα, στον χαλκό
-Όσο ειρωνικό κι αν ακούγεται, οι «πράσινες τεχνολογίες» που υπόσχονται να σώσουν τον πλανήτη απαιτούν τεράστιες ποσότητες χαλκού. Ένα Data Center Τεχνητής Νοημοσύνης, καταναλώνει πενταπλάσιο χαλκό από παραδοσιακό κέντρο δεδομένων. Ένα ηλεκτρικό όχημα χρειάζεται τετραπλάσιο χαλκό από συμβατικό αυτοκίνητο. Τα δίκτυα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτούν πενταπλάσια καλωδίωση. Η Morgan Stanley προειδοποιεί ότι το 2026 θα βιώσουμε το μεγαλύτερο έλλειμμα παραγωγής χαλκού των τελευταίων 22 χρόνων. Καταγράφει ότι θα λείπουν 590.000 τόνοι χαλκού και μέχρι το 2029 η έλλειψη θα εκτιναχθεί σε 1,1 εκατομμύρια τόνους. Το πρόβλημα δεν είναι απλά η ανεπαρκής παραγωγή. Τα μεγάλα ορυχεία αντιμετωπίζουν δομικές δυσκολίες: γήρανση υποδομών, μειωμένα αποθέματα υψηλής περιεκτικότητας και κανονιστικούς περιορισμούς που καθυστερούν νέα έργα έως και μια δεκαετία. Η παγκόσμια παραγωγή συρρικνώνεται για πρώτη φορά από το 2020, ακριβώς όταν η ζήτηση εκτοξεύεται. Όλα αυτά προειδοποιούν και προϊδεάζουν για μια εκτίναξη. Οι τιμές χαλκού θα παραμείνουν υψηλές όχι λόγω κερδοσκοπίας, αλλά λόγω θεμελιωδών. Το έλλειμμα του 2026 δεν είναι προσωρινό shock - είναι η αρχή μιας δεκαετίας όπου ο χαλκός γίνεται το bottleneck της τεχνολογικής προόδου. Όποιος ελέγχει τον χαλκό, ελέγχει το μέλλον. Σήμερα, η τιμή του χαλκού φτάνει στα 10.900 δολάρια ανά μετρικό τόνο (+17% από πέρυσι).
