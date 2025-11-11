Οι «γκρίνιες αλλού», η αναμονή για το Υπερταμείο, ποια… ζάλισε την Εθνική Τράπεζα, ο βενετσιάνος δικηγόρος και τα ζόρια της Grivalia

Κλείσιμο

Αλλά και για τις βρύσες των σπιτιών του νησιού που έβγαζαν χώμα και λάσπη αντί για νερό. Για τα ρεπορτάζ αυτά δεχτήκαμε άγρια επίθεση (σιγά τώρα, που έσταξε η ουρά του γαϊδάρου) από τον δήμαρχο, μόνο πράκτορες των Tούρκων δεν μας είπε, αλλά ποιο είναι το αποτέλεσμα. Λοιπόν ο Δήμος Πάτμου έφαγε δύο πρόστιμα, ένα 17.800 ευρώ από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ένα 12.000 από το Λιμεναρχείο, γι’ αυτόν τον λόγο, εκκρεμούν φυσικά τα ποινικά αλλά… δουλειά δεν έγινε ακόμα. Δηλαδή, ο βιολογικός καθαρισμός δεν λειτουργεί ακόμα. Για την ώρα το μόνο που έχει γίνει στο νησί, μου λένε οι πηγές μου είναι ότι έχουν αυξηθεί τα δημοτικά τέλη.Εγχώριες γκρίνιες-Ο απόηχος των ενεργειακών συμφωνιών στην Αθήνα έχει μείνει ακόμα, κάποιες γκρίνιες κυκλοφορούν στην πιάτσα από επιχειρηματίες αλλά η πηγή μου, μού είπε ότι τα παράπονα να τα κάνουν… υπερατλαντικά και όχι στην κυβέρνηση. Τέλος πάντων, η ίδια (καλή) πηγή μου είπε ότι «όλοι οι καλοί χωράνε στο δρόμο για την ανάπτυξη και τις δουλειές» αν με αντιλαμβάνεστε. Για την ώρα το επόμενο ραντεβού με σημασία και για τα ενεργειακά, αλλά όχι μόνο είναι εκείνο του Ζελένσκι στην Αθήνα που αναμένεται εντός του μηνός.Σαμαράς-Απόηχο είχαμε χθες και από τον Σαμαρά, η πηγή στο Μ.Μ μου είπε ότι «ουδείς εξ ημών εδώ, και φυσικά ούτε ο Κ.Μ σκέφτηκε ούτε για μια στιγμή να απαντήσει στον Σαμαρά, ειδικά όταν είδαμε την συνέντευξη». Σας είπα (και χθες) ο Σαμαράς όντας έμπειρος πολιτικός θα το σκεφτεί καλά να κάνει κόμμα αντί να πετάει πέτρες στον Μητσοτάκη, οι οποίες όμως ήδη από… κοτρόνες αρχικώς έγιναν βότσαλα και πολύ σύντομα θα καταλήξουν σε χαλικάκι παραλίας.Τα ραντεβού των αγροτών-Σχετικά νωρίς, συγκριτικά με άλλες εποχές ξεκινούν τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι από Θεσσαλία, Μακεδονία, Κρήτη, κ.λπ. που κατεβαίνουν σήμερα στην Αθήνα. Η κινητοποίηση γίνεται με πούλμαν και όχι τρακτέρ αλλά Νοέμβριο δεν έχουν ξανακατέβει στην πρωτεύουσα. Οι διαμαρτυρίες ξεκινούν κατά τις 12:00 έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά μαθαίνω ότι και ο υπουργός Τσιάρας προετοιμάζεται για να τους δεχθεί. Μετά τον Τσιάρα, σειρά έχει μια προγραμματισμένη παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τέλος η αντιπροσωπεία τους αναμένεται να παραδώσει το ψήφισμα διαμαρτυρίας στον αντιπρόεδρο Χατζηδάκη, ο οποίος προ ημερών είδε κτηνοτρόφους από την Κρήτη.Αναμονή για το Υπερταμείο-Κυκλοφορεί εδώ και μέρες ότι κάποιοι βουλευτές της ΝΔ ετοιμάζουν μια ερώτηση για το Υπερταμείο και τις θυγατρικές του εταιρείες, στον απόηχο της υπόθεσης των ΕΛΤΑ. Καταλαβαίνω ότι οι τόνοι κάπως κατεβαίνουν, καθώς και οι βουλευτές δεν θέλουν να δώσουν την εικόνα ότι αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση με back to back ερωτήσεις, μετά από αυτή για τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς ενέργειας. Αφήστε που υπάρχει και μια συνεννόηση με τον Πιερρ μήπως γίνει το επόμενο διάστημα μια πιο συντεταγμένη ενημέρωση της Βουλής από τη διοίκηση του Υπερταμείου.Έρχονται οι Κύπριοι-Ελλάδα και Κύπρος ήταν πάντα κοντά, ακόμα και αν ορισμένες φορές η σχέση περνάει μέσα από σκαμπανεβάσματα. Μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Κύπρο για το μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη, την Τετάρτη συνεδριάζει στην Αθήνα η Διακυβερνητική Ελλάδας-Κύπρου, η οποία έχει μεγάλη σημασία. Στην ατζέντα της θα είναι βεβαίως και το έργο του καλωδίου GSI, οπότε θα είναι και μια ευκαιρία για ξεκαθάρισμα. Ο Κ.Μ ασχολήθηκε με τις προετοιμασίες χθες, ενώ στο Μ.Μ την Τετάρτη αναμένεται να βρεθούν ο Χριστοδουλίδης και άλλοι 10 υπουργοί για τα περαιτέρω.Η Εθνική τράπεζα ψήφισε Κωνσταντίνο Αργυρό (και καλά έκανε)