Ράλι στη Wall Street - Πάρτι «έστησαν» οι τεχνολογικές μετοχές ποντάροντας στο τέλος του shutdown
H προοπτική λήξης του παρατεταμένου λουκέτου στο Δημόσιο, που έχει αρχίσει να προκαλεί ζημιά στην οικονομία, δημιούργησε κλίμα ευφορίας στην αγορά - Σε ρόλο οδηγού οι Big Tech - Η επαναφορά των ανακοινώσεων οικονομικών στοιχείων θα καθαρίσει το τοπίο για τα επόμενα βήματα της Fed
Ισχυρή άνοδο κατέγραψε η Wall Street στη συνεδρίαση της Δευτέρας, καθώς η προοπτική τερματισμού του μεγαλύτερου σε διάρκεια κυβερνητικού shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ έφερε ανακούφιση στους επενδυτές. Σε ρόλο πρωταγωνιστή βρέθηκαν κυρίως οι τεχνολογικές εταιρείες και δη, του κλάδου του ΑΙ, που είχαν δεχτεί και τις μεγαλύτερες πιέσεις τις προηγούμενες ημέρες.
Έτσι, ο Nasdaq ήταν ο μεγάλος κερδισμένος με θεαματική άνοδο 2,27% στις 23.527 μονάδες, με τον S&P 500 να ακολουθεί με άλμα 1,54% στις 6.832 μονάδες, πλησιάζοντας έτσι τα υψηλά του. Σημαντική άνοδο κατέγραψε και ο Dow Jones προσθέτοντας 381 μονάδες ή 0,81% στις 47.368.
Στις αγορές ομολόγων η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,11% και του 2ετούς στο 3,591%.
Η Γερουσία έκανε ένα σημαντικό βήμα για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης το βράδυ της Κυριακής, όταν ομάδα μετριοπαθών Δημοκρατικών διαφοροποιήθηκε από την κομματική γραμμή και υποστήριξε μια πιθανή συμφωνία. Ο Λευκός Οίκος εξέφρασε στήριξη στην διακομματική πρόταση, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι το shutdown μπορεί, επιτέλους, να τερματιστεί. Αν και η όλη διαδικασία θα χρειαστεί αρκετές ημέρες ακόμη.
«Η ευρύτερη ανάκαμψη της αγοράς πιθανότατα θα απαιτήσει επίσημη λήξη του shutdown και θα εξαρτηθεί και από τους όρους της συμφωνίας», επεσήμανε ο Λούις Ναβελιέ, της Navellier & Associaties. «Προς το παρόν, η επιστροφή αγοραστών στα ονόματα της τεχνητής νοημοσύνης είναι καθοριστική λόγω της ισχυρής επιρροής τους στους βασικούς δείκτες».
Με την πιθανή επαναλειτουργία της κυβέρνησης, αναμένεται και η επιστροφή της επίσημης ανακοίνωσης των οικονομικών στοιχείων, που είχαν «παγώσει» λόγω του shutdown. Στο επίκεντρο, προφανώς θα βρεθούν τα νέα δεδομένα για την αγορά εργασίας και τον πληθωρισμό προσφέροντας έτσι στη Fed μια καλύτερη εικόνα της οικονομίας, ώστε να αποφασίσει την επόμενη κίνηση της στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.
Θυμίζουμε πως τα τελευταία στοιχεία από ιδιωτικές εκθέσεις έδειξαν αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας και σημαντική υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, καθώς τα νοικοκυριά ανησυχούν για τις οικονομικές επιπτώσεις του shutdown. Όμως, αξιωματούχοι της Fed, σε δηλώσεις τους τις τελευταίες ημέρες, έχουν κρατήσει επιφυλακτική στάση δεδομένης και της ανθεκτικότητας του πληθωρισμού που βρίσκεται και πάλι μακριά από τον στόχο του 2%.
Πραγματικά, όπως σχολίασε η Κάθλιν Μπρουκς της XTB, οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι μήπως τα συσσωρευμένα στοιχεία αποδειχθούν «λιγότερο φιλικά για τις αγορές» απ’ ότι ελπίζεται, ιδίως εάν δείξουν επιτάχυνση της οικονομίας με τρόπο που θα μείωνε τις πιθανότητες νέας μείωσης επιτοκίων από τη Fed.
Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, τα προγνωστικά στην αγορά δίνουν για την ώρα 67% πιθανότητες σε μείωση των επιτοκίων το Δεκέμβριο, αλλά κοντά στο 80% στη συνεδρίαση του Ιανουαρίου.
Σε κάθε περίπτωση, παρά τους όποιους κινδύνους, αρκετοί στρατηγικοί αναλυτές της Wall Street βλέπουν πως τα ισχυρά εταιρικά κέρδη θα συνεχίσουν να τροφοδοτούν την άνοδο των μετοχών και το 2026.
Ο Μάικλ Γουίλσον της Morgan Stanley κατέγραψε «καθαρά σημάδια» ανάκαμψης στα εταιρικά κέρδη και μεγαλύτερη τιμολογιακή ισχύ των αμερικανικών εταιρειών. Αντιστοίχως, η UBS σε ανάλυση της προέβλεψε ότι οι εταιρείες τεχνολογίας θα συνεχίσουν να οδηγούν την κερδοφορία, θέτοντας στόχο για τον S&P 500 στις 7.500 μονάδες έως το τέλος του 2026.
Αν και το ζήτημα της βιωσιμότητας του ράλι στις τεχνολογικές και κυρίως σε όσες εταιρείες συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη θα παραμείνει ένα αγκάθι και ένας παράγοντας πιθανών διορθώσεων, όπως ακριβώς έγινε την περασμένη εβδομάδα.
Για την ώρα, βέβαια, οι… φόβοι περί φούσκας καταλάγιασαν επαναφέροντας τις Big Tech σε ρυθμούς ράλι.
Ξεχώρισε η Microsoft, που έδωσε τέλος σε ένα οκταήμερο καθοδικό σερί, το μεγαλύτερο για τη μετοχή της από το 2011, η Broadcom, η AMD και βέβαια η Nvidia. Ειδικά ο κολοσσός των μικροτσίπ ΑΙ ενισχύθηκε και από ένα μπαράζ αναβαθμίσεων των τιμών-στόχων για τη μετοχή της από αναλυτές και οίκους, ενόψει των αποτελεσμάτων τριμήνου που θα ανακοινώσει στις 19 Νοεμβρίου.
Στις κερδισμένες ξεχώρισε, επίσης, η Pagaya Technologies, η Elf Beauty και η Cogent Biosciences μετά τη θετική κλινική δοκιμή αντικαρκινικού φαρμάκου, όπως επίσης η Boeing και η Caterpillar.
Στον αντίποδα ο κλάδος της υγείας υποχώρησε αισθητά, λειτουργώντας σαν βαρίδι για τον Dow. Η Centene κατέγραψε απώλειες καθώς η πιθανή συμφωνία για το τέλος του shutdown δεν φαίνεται να συνοδεύεται από επέκταση των κρατικών επιδοτήσεων, επηρεάζοντας το επιχειρηματικό της μοντέλο. Παρόμοια πορεία ακολούθησαν οι HCA Healthcare και Molina Healthcare, όπως κα η UnitedHealth, η οποία επηρεάζεται ευθέως από τις διακυμάνσεις των επιδοτούμενων ασφαλιστικών προγραμμάτων.
