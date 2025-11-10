Ράλι στη Wall Street - Πάρτι «έστησαν» οι τεχνολογικές μετοχές ποντάροντας στο τέλος του shutdown

H προοπτική λήξης του παρατεταμένου λουκέτου στο Δημόσιο, που έχει αρχίσει να προκαλεί ζημιά στην οικονομία, δημιούργησε κλίμα ευφορίας στην αγορά - Σε ρόλο οδηγού οι Big Tech - Η επαναφορά των ανακοινώσεων οικονομικών στοιχείων θα καθαρίσει το τοπίο για τα επόμενα βήματα της Fed