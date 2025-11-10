Ελληνικό ελαιόλαδο: Τέλος στις υπερβολικές αυξήσεις – Τι αλλάζει στην αγορά

Έπειτα από δύο δύσκολες χρονιές για την ελληνική ελαιοκομία, όπου η χαμηλή παραγωγή και οι υψηλές τιμές δοκίμασαν τις αντοχές παραγωγών και καταναλωτών, όλα δείχνουν πως η φετινή σεζόν σηματοδοτεί μια επιστροφή στην ισορροπία. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για φυσιολογική παραγωγή, που αν επιβεβαιωθεί, θα συγκρατήσει τις τιμές σε βιώσιμα επίπεδα για τον παραγωγό και πιο προσιτά για τον καταναλωτή.Η παραγωγή ελαιόλαδου στις χώρες της Μεσογείου παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις. Η Τυνησία και το Μαρόκο αναμένεται να έχουν ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις, ενώ η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα κινούνται κοντά στον μέσο όρο. Αντίθετα, η Τουρκία προβλέπεται να καταγράψει σημαντική μείωση.Για την Ελλάδα, οι εκτιμήσεις κυμαίνονται μεταξύ 210.000 και 230.000 τόνων, εκ των οποίων 90.000 προέρχονται από την Πελοπόννησο, 50.000 από την Κρήτη, 30.000 από τα νησιά και 50.000 από την ηπειρωτική χώρα. Πρόκειται για μια καλή χρονιά, συγκριτικά με τις προηγούμενες ελλειμματικές περιόδους.Οι τιμές του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου αναμένεται φέτος να διαμορφωθούν μεταξύ 4,5 και 5 ευρώ το κιλό, μεταφραζόμενες σε λιανική τιμή 7–8 ευρώ/λίτρο.Η αποκλιμάκωση των τιμών αποτυπώνεται ήδη στα ράφια των σούπερ-μάρκετ: το εξαιρετικά παρθένο πωλείται από 7,95 ευρώ/λίτρο (έναντι 15 ευρώ πέρυσι), ενώ το κλασικό από 6,95 ευρώ/λίτρο. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, από το ιστορικό υψηλό του Ιουλίου 2024, οι τιμές έχουν μειωθεί κατά 62,8%, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή στην κανονικότητα.Με βάση τα στοιχεία της ΕΔΟΕ, περίπου το 25% της χαμένης κατανάλωσης έχει ήδη ανακτηθεί, μετά την πτώση έως και 40% των προηγούμενων ετών.