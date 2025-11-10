Σε νέες μελέτες για τη διαχείριση των μετρητών θα προχωρήσουν οι τράπεζες – Αnte portas o νέος ευρωπαϊκός κανονισμός

Ποιους έμμεσους περιορισμούς "επιβάλουν" οι ελληνικές τράπεζες και τι θα πρέπει να αλλάξει για να έχουν πρόσβαση χωρίς κωλύματα οι πολίτες στα μετρητά