Εργασιακό burnout – Τι να κάνεις όταν δεν μπορείς απλώς να παραιτηθείς
Τι συμβαίνει όταν είστε πολύ κουρασμένοι για να νοιάζεστε για τη δουλειά, αλλά πολύ φοβισμένοι για να παραιτηθείτε;
Έρχεται μια στιγμή που χτυπάει το ξυπνητήρι για να ξεκινήσεις να ετοιμάζεσαι για δουλειά και αντί για φόβο, νιώθεις το απόλυτο τίποτα. Κοιτάζεις την οθόνη, το inbox σου γεμίζει και η όρεξή σου -μαζί με την παραγωγικότητά σου- φαίνεται να έχει εξαφανιστεί. Δεν είσαι απαραίτητα δυστυχισμένος απλά έχεις τελειώσει με οτιδήποτε έχει να κάνει με το γραφείο και τις προθεσμίες και τους μηνιαίους στόχους. Νιώθεις συναισθηματικά εξαντλημένος, διανοητικά αποστασιοποιημένος, ενώ αναρωτιέσαι σιωπηλά πόσο καιρό άραγε, μπορείς να συνεχίσεις να προσποιείσαι ότι είσαι ικανοποιημένος από τη δουλειά σου; Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν μπορείς απλά να παραιτηθείς. Ίσως χρειάζεσαι το μισθό, την ασφάλιση ή απλά τη σταθερότητα. Νιώθεις παγιδευμένος μεταξύ της εξάντλησης και της υποχρέωσης μια σύγχρονη συνθήκη γνωστή σε εκατομμύρια εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Gallup -πολυεθνική εταιρεία ανάλυσης και παροχής συμβουλών-, περίπου το 60% των εργαζομένων στην Αμερική, δηλώνουν ότι αισθάνονται συναισθηματικά αποστασιοποιημένοι από την εργασία τους, ενώ σχεδόν ένας στους πέντε περιγράφει τον εαυτό του ως δυστυχισμένο στην εργασία του. Τα προαναφερθέντα όμως δεν προκύπτουν από απλή τεμπελιά, αλλά αποτελούν συνέπειες της σώρευσης του στρες, της έλλειψης αναγνώρισης των επιτευγμάτων και της σταδιακής διάβρωσης του σκοπού, ή απλούστερα του εργασιακού burnout.
Οι ψυχολόγοι το αποκαλούν αλλιώς επαγγελματική εξουθένωση, μια κατάσταση δηλαδή συναισθηματικής εξάντλησης, αποπροσωποποίησης και αίσθησης μειωμένης επιτυχίας. Όταν κάποιος το βιώνει δεν αισθάνεται απλώς κόπωση, αλλά ένα αίσθημα κενότητας. Αυτό λοιπόν που κάποτε ήταν το σήμα κατατεθέν των ατόμων με υψηλές επιδόσεις, σήμερα, ακούγεται στους περισσότερους χώρους εργασίας. Και όμως, παρά τα σαφή σημάδια, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν εγκαταλείπουν τις θέσεις τους. Γιατί; Επειδή η παραίτηση δεν υπάρχει πάντα ως επιλογή.
