Τι συμβαίνει όταν πατάμε “μου αρέσει” στα social media
Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται, μαθαίνει να προβλέπει τις επιθυμίες μας, πριν ακόμα τις συνειδητοποιήσουμε εμείς οι ίδιοι
Κάποτε, το πάτημα του κουμπιού «μου αρέσει» ήταν μια μηχανική αντίδραση, ένας γρήγορος τρόπος για να συμφωνήσετε, να εγκρίνετε ή να δείξετε ότι σας ενδιαφέρει κάτι. Ήταν κάτι μικρό, σχεδόν χωρίς σημασία. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, αυτή η μικρή κίνηση έχει γίνει ένα από τα πιο ισχυρά σήματα που μπορεί να στείλει ένα άτομο. Κάθε «μου αρέσει», καρδιά ή emoji είναι πλέον ένα σημείο δεδομένων σε ένα τεράστιο, ψηφιακό πεδίο που έχει σχεδιαστεί για να κατανοήσει -και μερικές φορές να προβλέψει- την ανθρώπινη συμπεριφορά.
Αυτό που ξεκίνησε ως ένα απλό εργαλείο για την αλληλεπίδραση έχει γίνει η βάση ενός περίπλοκου ψυχολογικού προφίλ. Οι αλγόριθμοι πίσω από τις αγαπημένες μας εφαρμογές δεν παρακολουθούν πλέον μόνο τα κλικ μας, αλλά μαθαίνουν από αυτά, δημιουργώντας όλο και πιο λεπτομερή μοντέλα των προτιμήσεων, των συναισθημάτων μας. Και καθώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όλο και πιο εξελιγμένη, ανακύπτει ένα εκπληκτικό ερώτημα: θα μπορούσε σύντομα να γνωρίζει τι θέλουμε πριν το μάθουμε εμείς οι ίδιοι;
Η επιστήμη του «μου αρέσει»
Κάθε «μου αρέσει» που δίνετε είναι ένα ψίθυρος δεδομένων. Λέει κάτι για το τι θεωρείτε αστείο, ελκυστικό, ανακουφιστικό ή αμφιλεγόμενο. Όταν συλλέγονται από εκατομμύρια -ή και δισεκατομμύρια- χρήστες, αυτοί οι ψίθυροι γίνονται μια θορυβώδης συζήτηση για τις ανθρώπινες επιθυμίες. Οι ερευνητές γνωρίζουν από καιρό ότι η ψηφιακή συμπεριφορά μπορεί να αποκαλύψει την προσωπικότητα. Μια μελέτη του 2015 από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ έδειξε ότι η ανάλυση μόλις 300 «μου αρέσει» στο Facebook μπορούσε να προβλέψει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός ατόμου με μεγαλύτερη ακρίβεια από τον ίδιο τον σύντροφό του. Τα αλγοριθμικά μοντέλα μπορούσαν να συμπεράνουν την πολιτική προσήλωση, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, την κατάσταση της σχέσης, την συναισθηματική σταθερότητα και ακόμη και την νοημοσύνη -όλα αυτά από αυτά τα μικρά κλικ έγκρισης.
