Μαστίχα Χίου: Προ των πυλών για Βραζιλία – Αισιοδοξία για την παραγωγή και το βλέμμα σε νέες αγορές
Η εμπορική συμφωνία Mercosur-ΕΕ ανοίγει νέες πόρτες και για τη μαστίχα Χίου - Επιβίωσε από τις πυρκαγιές η φετινή παραγωγή
Επτά ελληνικές εταιρείες του αγροδιατροφικού τομέα βρέθηκαν μεταξύ άλλων, στην επιχειρηματική αποστολή στη Βραζιλία με τον Επίτροπο Γεωργίας, Κριστόφ Χάνσεν, στα τέλη Οκτωβρίου, που είχε σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων με τις χώρες της Mercosur (Bραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Βολιβία). Ανάμεσα σε αυτές και η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου (ΕΜΧ), ο Συνεταιρισμός, που διαχειρίζεται αποκλειστικά τη μαστίχα Χίου σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Το ταξίδι αυτό, προσέφερε και μια είδηση για το χιώτικο προϊόν, που συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες, για να μπει σε νέες αγορές, αφού η ΕΜΧ βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο έγκρισης από την Ρυθμιστική Αρχή Υγείας της Βραζιλίας (ANVISA), για τη χρήση της μαστίχας ως φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με ισχυρισμούς υγείας.
Τι σημαίνει αυτό; Ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης και υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης, Ηλίας Σμυρνιούδης, εξηγεί στο newmoney.gr: ‘’Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Mercosur έχουν καταλήξει σε πολιτική συμφωνία, που αφορά την κατάργηση δασμών, την αύξηση της εμπορικής συνεργασίας και την αντιμετώπιση ζητημάτων βιωσιμότητας, εργασίας και περιβάλλοντος.
