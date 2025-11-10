Τα καλά νέα αλλά και τα δύσκολα, ο Σαμαράς, το ΠΑΣΟΚ (που τον έκανε πρωθυπουργό) και οι δεύτερες σκέψεις, οι νέες μπίζνες που στηρίζουν οι ΗΠΑ, ο κίνδυνος της ΕΧΑΕ

Κλείσιμο

Εντάξει να κλείνουμε όλο το κέντρο και κατ’ επέκταση τα «περίχωρα» της Αθήνας την Κυριακή, αλλά νομίζω ότι και το Σάββατο πάει πολύ. Πρώτα απ’ όλα ταλαιπωρείται πολύς περισσότερος κόσμος από αυτόν που το διασκεδάζει για ένα σαββατοκύριακο, ειδικά σε μια πόλη όπως η Αθήνα, όπου το κέντρο της κλείνει κάθε λίγο και λιγάκι για ψύλλου πήδημα. Έχετε αναλογιστεί πόσες φορές τον χρόνο κλείνει το κέντρο της Αθήνας, είτε πρόκειται για 30 νοματαίους που περπατάνε στο μέσον της Αμαλίας και της Βασ. Σοφίας, είτε από μερικές εκατοντάδες μαθητές, φοιτητές, το ΠΑΜΕ κ.λπ.; Έπειτα, εκτός της ταλαιπωρίας, υπάρχουν και τα μαγαζιά του κέντρου που περιμένουν να δουλέψουν παραπάνω τα Σάββατα και φυσικά έχουν κι αυτοί το δίκιο τους. Μήπως λοιπόν το κλειστό κέντρο για όλο το weekend είναι υπερβολή;Από τα καλά στα δύσκολα;-Πάμε πίσω στην καθημερινότητα όπου από την προηγούμενη Πέμπτη έως και χθες η κυβέρνηση απήλαυσε -και δικαίως- μιας καλής δημοσιότητας με τις ενεργειακές συμφωνίες με τους Αμερικανούς (σ.σ. θα διαβάσετε περισσότερα για τις συμφωνίες πιο κάτω) και δεν ξέρω πόσο αυτά μετράνε στον κοινό θνητό και πόσο «μοχλεύουν» τα επιχειρηματικά πάθη, αλλά αυτονόητο είναι ότι το «come closer» με τους Αμερικανούς και το νέο σύστημα του πλανητάρχη μόνο καλό κάνει στην Ελλάδα. Τώρα μου λένε ότι κάποια στιγμή τις επόμενες ημέρες έρχεται η δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ Νο2, χωρίς να είναι βέβαιη η πληροφορία, γιατί ούτε καν το Μέγαρο Μαξίμου δεν έχει καθαρή εικόνα για το πότε, δηλαδή τον ακριβή χρονικό ορίζοντα. Εκεί θα υπάρξει ζόρι πάλι, γιατί στη δικογραφία εμπεριέχονται ονόματα υπουργών. Ας περιμένουμε όμως, γιατί έχουμε ακούσει πολλά και κρατάμε μικρό καλάθι.Σαμαράς-Όπως αναμενόταν, η «συνέντευξη» Σαμαρά είχε απ’ όλα, αλλά κυρίως άπειρη χολή για τον Μητσοτάκη. Μίσος, πάθος και οργή, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της. Και βάζω τη λέξη «συνέντευξη» σε εισαγωγικά, γιατί αν ήθελε μια κανονική συνέντευξη στον ANT1 θα την έδινε, βρε αδελφέ, σε κάποιον από τους καλούς και έμπειρους δημοσιογράφους του σταθμού να ρωτήσουν και κάτι ανάποδο ή λίγο πιο δύσκολο. Τέλος πάντων, έχει ο άνθρωπος και το δράμα στην ψυχή του, οπότε δεν είναι για πολλά πολλά σχόλια. Δεν μπορώ πάντως παρά να απορήσω γιατί στο μυαλό του έχει ως κακό, εν έτει 2025, ότι ο Μητσοτάκης «έκανε τη ΝΔ κάτι σαν ΠΑΣΟΚ του Σημίτη». Κι αυτό είναι πια τόσο μεγάλο ατόπημα; Ειδικά όταν η έκλαμψη, το highlight της καριέρας του Σαμαρά ήταν η πρωθυπουργία του με τον Βενιζέλο και το ΠΑΣΟΚ. Δύο χρόνια κυβερνούσε με τους Πασόκους και ακόμα στάζει μέλι το στόμα του γι’ αυτούς, και καλά κάνει, άποψή του είναι. Τι τον πείραξε το άνοιγμα προς το κέντρο του Μητσοτάκη; Τώρα, προφανώς επειδή ως έμπειρος πολιτικός που είναι γνωρίζει ότι αλλιώς ακούει η κοινωνία έναν πρώην πρόεδρο της ΝΔ να βρίζει τον νυν και αλλιώς θα τον βλέπει ως αρχηγό άλλου κόμματος, μάλλον το σκέφτεται αν θα το τολμήσει ή απλώς θα το πηγαίνει έτσι.Παρών ο Κυριάκος στην εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών-Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρευρεθεί και θα χαιρετίσει απόψε σε εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών που θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Αθηνών, προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης της για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών της Θεσσαλίας. Η πρωτοβουλία της ΕΕΕ, με τίτλο «Άγιος Νικόλαος – Σχέδιο Δράσης ΕΕΕ για τη Θεσσαλία», εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών κοινωνικής ευθύνης του ελληνικού εφοπλισμού και αποσκοπεί στην ενίσχυση των πληγεισών κοινοτήτων μέσα από δράσεις παιδείας, υγείας και πολιτισμού. Θα τιμηθούν οι δωρητές και υποστηρικτές του σχεδίου, που συνέβαλαν καθοριστικά στην υλοποίηση έργων αποκατάστασης μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον κοινωνικό ρόλο και τη διαχρονική προσφορά του εφοπλισμού στην ελληνική κοινωνία. Η παρουσία του Πρωθυπουργού υπερβαίνει τον τυπικό χαρακτήρα μιας τιμητικής βραδιάς και δεν είναι τυχαία. Αντικατοπτρίζει τη σταθερή αναγνώριση της ναυτιλίας ως στρατηγικού εθνικού κεφαλαίου, με βαρύνουσα σημασία όχι μόνο για την οικονομία, αλλά και για τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας. Σε μια περίοδο αυξημένων γεωοικονομικών και ενεργειακών προκλήσεων, η σχέση κράτους και ναυτιλίας αποκτά ευρύτερη πολιτική διάσταση - ως σημείο συνεννόησης, υπευθυνότητας και εξωστρέφειας.«Ξεκλειδώνουν» στρατηγικές επενδύσεις-Δουλειά φαίνεται ότι γίνεται στο σκέλος των στρατηγικών επενδύσεων και πλέον μετά τον τουρισμό το ενδιαφέρον στρέφεται και στη βιομηχανία. Μαθαίνω ότι ο αρμόδιος υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος συγκαλεί σήμερα το πρωί την αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ), με τρία βασικά θέματα στην ατζέντα. Το πρώτο επενδυτικό σχέδιο είναι το «Έργο Olympus» της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ με προϋπολογισμό 99 εκατομμύρια ευρώ και το δεύτερο βιομηχανικό είναι η δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής μονωτικών, ρητινούχων δαπέδων και κονιαμάτων της ΝΕΟΤΕX στη Μαγούλα, προϋπολογισμού 21,5 εκατ. ευρώ. Τέλος, ως προς το τουριστικό σκέλος, στο τραπέζι είναι μια νέα ξενοδοχειακή μονάδα στη θέση Φιλιατρά της Ιθάκης, κατηγορίας 5 αστέρων, με 60 κλίνες, 50 βίλες κ.ο.κ. Το project ανήκει στα αδέρφια Νίκο και Παναγιώτη Τσάκο της εταιρίας ΑΤΟΚΟΣ ΕΠΕ.Το μήνυμα της ΚΕΔΕ-Η ΝΔ διατηρεί δεδομένα ισχυρές δυνάμεις στην αυτοδιοίκηση, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ που έγινε στην Αλεξανδρούπολη όμως καταγράφηκαν ρωγμές. Οι δήμαρχοι γκρινιάζουν για την έλλειψη πόρων που διαπιστώνουν, ενώ με δεδομένο ότι πολλοί έφυγαν το Σάββατο, η παράταξη -της οποίας ηγείται ο Χάρης Δούκας- βρήκε την ευκαιρία να βάλει προς ψήφιση ένα σκληρό για την κυβέρνηση κείμενο που δεν πέρασε για ελάχιστες ψήφους. Το κείμενο είχε τίτλο «Τέλος στον οικονομικό και θεσμικό στραγγαλισμό των Δήμων» και πήρε 89 ψήφους, έναντι 92 από την παράταξη του προέδρου Λάζαρου Κυρίζογλου. 10 ψήφους είχε το ΚΚΕ που επίσης διαφώνησε. Οι συσχετισμοί βεβαίως είναι 70-30 υπέρ του «γαλάζιου» Λ. Κυρίζογλου, αλλά κάτι η δυσαρέσκεια, κάτι η χαλαρότητα, θα μπορούσε να έχει γίνει… ατύχημα. Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι οι δήμαρχοι δεν προσωποποιούν τη δυσαρέσκεια στον υπουργό Λιβάνιο, με τον οποίον πάντα συζητούν και έχουν ανοιχτή πόρτα.100.000 εγγραφές