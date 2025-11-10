Τα καλά νέα αλλά και τα δύσκολα, ο Σαμαράς, το ΠΑΣΟΚ (που τον έκανε πρωθυπουργό) και οι δεύτερες σκέψεις, οι νέες μπίζνες που στηρίζουν οι ΗΠΑ, ο κίνδυνος της ΕΧΑΕ
Χαίρετε, πριν περάσω στην επικαιρότητα μια παρατήρηση για τον πραγματικά ωραίο και απολύτως «διδακτικό» θεσμό του Μαραθωνίου που γίνεται άλλωστε ως event και σε όλο τον κόσμο
Εντάξει να κλείνουμε όλο το κέντρο και κατ’ επέκταση τα «περίχωρα» της Αθήνας την Κυριακή, αλλά νομίζω ότι και το Σάββατο πάει πολύ. Πρώτα απ’ όλα ταλαιπωρείται πολύς περισσότερος κόσμος από αυτόν που το διασκεδάζει για ένα σαββατοκύριακο, ειδικά σε μια πόλη όπως η Αθήνα, όπου το κέντρο της κλείνει κάθε λίγο και λιγάκι για ψύλλου πήδημα. Έχετε αναλογιστεί πόσες φορές τον χρόνο κλείνει το κέντρο της Αθήνας, είτε πρόκειται για 30 νοματαίους που περπατάνε στο μέσον της Αμαλίας και της Βασ. Σοφίας, είτε από μερικές εκατοντάδες μαθητές, φοιτητές, το ΠΑΜΕ κ.λπ.; Έπειτα, εκτός της ταλαιπωρίας, υπάρχουν και τα μαγαζιά του κέντρου που περιμένουν να δουλέψουν παραπάνω τα Σάββατα και φυσικά έχουν κι αυτοί το δίκιο τους. Μήπως λοιπόν το κλειστό κέντρο για όλο το weekend είναι υπερβολή;
Από τα καλά στα δύσκολα;
-Πάμε πίσω στην καθημερινότητα όπου από την προηγούμενη Πέμπτη έως και χθες η κυβέρνηση απήλαυσε -και δικαίως- μιας καλής δημοσιότητας με τις ενεργειακές συμφωνίες με τους Αμερικανούς (σ.σ. θα διαβάσετε περισσότερα για τις συμφωνίες πιο κάτω) και δεν ξέρω πόσο αυτά μετράνε στον κοινό θνητό και πόσο «μοχλεύουν» τα επιχειρηματικά πάθη, αλλά αυτονόητο είναι ότι το «come closer» με τους Αμερικανούς και το νέο σύστημα του πλανητάρχη μόνο καλό κάνει στην Ελλάδα. Τώρα μου λένε ότι κάποια στιγμή τις επόμενες ημέρες έρχεται η δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ Νο2, χωρίς να είναι βέβαιη η πληροφορία, γιατί ούτε καν το Μέγαρο Μαξίμου δεν έχει καθαρή εικόνα για το πότε, δηλαδή τον ακριβή χρονικό ορίζοντα. Εκεί θα υπάρξει ζόρι πάλι, γιατί στη δικογραφία εμπεριέχονται ονόματα υπουργών. Ας περιμένουμε όμως, γιατί έχουμε ακούσει πολλά και κρατάμε μικρό καλάθι.
Σαμαράς
-Όπως αναμενόταν, η «συνέντευξη» Σαμαρά είχε απ’ όλα, αλλά κυρίως άπειρη χολή για τον Μητσοτάκη. Μίσος, πάθος και οργή, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της. Και βάζω τη λέξη «συνέντευξη» σε εισαγωγικά, γιατί αν ήθελε μια κανονική συνέντευξη στον ANT1 θα την έδινε, βρε αδελφέ, σε κάποιον από τους καλούς και έμπειρους δημοσιογράφους του σταθμού να ρωτήσουν και κάτι ανάποδο ή λίγο πιο δύσκολο. Τέλος πάντων, έχει ο άνθρωπος και το δράμα στην ψυχή του, οπότε δεν είναι για πολλά πολλά σχόλια. Δεν μπορώ πάντως παρά να απορήσω γιατί στο μυαλό του έχει ως κακό, εν έτει 2025, ότι ο Μητσοτάκης «έκανε τη ΝΔ κάτι σαν ΠΑΣΟΚ του Σημίτη». Κι αυτό είναι πια τόσο μεγάλο ατόπημα; Ειδικά όταν η έκλαμψη, το highlight της καριέρας του Σαμαρά ήταν η πρωθυπουργία του με τον Βενιζέλο και το ΠΑΣΟΚ. Δύο χρόνια κυβερνούσε με τους Πασόκους και ακόμα στάζει μέλι το στόμα του γι’ αυτούς, και καλά κάνει, άποψή του είναι. Τι τον πείραξε το άνοιγμα προς το κέντρο του Μητσοτάκη; Τώρα, προφανώς επειδή ως έμπειρος πολιτικός που είναι γνωρίζει ότι αλλιώς ακούει η κοινωνία έναν πρώην πρόεδρο της ΝΔ να βρίζει τον νυν και αλλιώς θα τον βλέπει ως αρχηγό άλλου κόμματος, μάλλον το σκέφτεται αν θα το τολμήσει ή απλώς θα το πηγαίνει έτσι.
Παρών ο Κυριάκος στην εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών
-Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρευρεθεί και θα χαιρετίσει απόψε σε εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών που θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Αθηνών, προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης της για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών της Θεσσαλίας. Η πρωτοβουλία της ΕΕΕ, με τίτλο «Άγιος Νικόλαος – Σχέδιο Δράσης ΕΕΕ για τη Θεσσαλία», εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών κοινωνικής ευθύνης του ελληνικού εφοπλισμού και αποσκοπεί στην ενίσχυση των πληγεισών κοινοτήτων μέσα από δράσεις παιδείας, υγείας και πολιτισμού. Θα τιμηθούν οι δωρητές και υποστηρικτές του σχεδίου, που συνέβαλαν καθοριστικά στην υλοποίηση έργων αποκατάστασης μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον κοινωνικό ρόλο και τη διαχρονική προσφορά του εφοπλισμού στην ελληνική κοινωνία. Η παρουσία του Πρωθυπουργού υπερβαίνει τον τυπικό χαρακτήρα μιας τιμητικής βραδιάς και δεν είναι τυχαία. Αντικατοπτρίζει τη σταθερή αναγνώριση της ναυτιλίας ως στρατηγικού εθνικού κεφαλαίου, με βαρύνουσα σημασία όχι μόνο για την οικονομία, αλλά και για τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας. Σε μια περίοδο αυξημένων γεωοικονομικών και ενεργειακών προκλήσεων, η σχέση κράτους και ναυτιλίας αποκτά ευρύτερη πολιτική διάσταση - ως σημείο συνεννόησης, υπευθυνότητας και εξωστρέφειας.
«Ξεκλειδώνουν» στρατηγικές επενδύσεις
-Δουλειά φαίνεται ότι γίνεται στο σκέλος των στρατηγικών επενδύσεων και πλέον μετά τον τουρισμό το ενδιαφέρον στρέφεται και στη βιομηχανία. Μαθαίνω ότι ο αρμόδιος υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος συγκαλεί σήμερα το πρωί την αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ), με τρία βασικά θέματα στην ατζέντα. Το πρώτο επενδυτικό σχέδιο είναι το «Έργο Olympus» της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ με προϋπολογισμό 99 εκατομμύρια ευρώ και το δεύτερο βιομηχανικό είναι η δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής μονωτικών, ρητινούχων δαπέδων και κονιαμάτων της ΝΕΟΤΕX στη Μαγούλα, προϋπολογισμού 21,5 εκατ. ευρώ. Τέλος, ως προς το τουριστικό σκέλος, στο τραπέζι είναι μια νέα ξενοδοχειακή μονάδα στη θέση Φιλιατρά της Ιθάκης, κατηγορίας 5 αστέρων, με 60 κλίνες, 50 βίλες κ.ο.κ. Το project ανήκει στα αδέρφια Νίκο και Παναγιώτη Τσάκο της εταιρίας ΑΤΟΚΟΣ ΕΠΕ.
Το μήνυμα της ΚΕΔΕ
-Η ΝΔ διατηρεί δεδομένα ισχυρές δυνάμεις στην αυτοδιοίκηση, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ που έγινε στην Αλεξανδρούπολη όμως καταγράφηκαν ρωγμές. Οι δήμαρχοι γκρινιάζουν για την έλλειψη πόρων που διαπιστώνουν, ενώ με δεδομένο ότι πολλοί έφυγαν το Σάββατο, η παράταξη -της οποίας ηγείται ο Χάρης Δούκας- βρήκε την ευκαιρία να βάλει προς ψήφιση ένα σκληρό για την κυβέρνηση κείμενο που δεν πέρασε για ελάχιστες ψήφους. Το κείμενο είχε τίτλο «Τέλος στον οικονομικό και θεσμικό στραγγαλισμό των Δήμων» και πήρε 89 ψήφους, έναντι 92 από την παράταξη του προέδρου Λάζαρου Κυρίζογλου. 10 ψήφους είχε το ΚΚΕ που επίσης διαφώνησε. Οι συσχετισμοί βεβαίως είναι 70-30 υπέρ του «γαλάζιου» Λ. Κυρίζογλου, αλλά κάτι η δυσαρέσκεια, κάτι η χαλαρότητα, θα μπορούσε να έχει γίνει… ατύχημα. Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι οι δήμαρχοι δεν προσωποποιούν τη δυσαρέσκεια στον υπουργό Λιβάνιο, με τον οποίον πάντα συζητούν και έχουν ανοιχτή πόρτα.
100.000 εγγραφές
-Το παράλλο Σαββατοκύριακο η ΝΔ έχει εσωκομματικές εκλογές, για προέδρους νομαρχιακών και δημοτικών οργανώσεων, αλλά και την εκλογή συνέδρων. Μαθαίνω ότι οι εγγραφές για τις κάλπες είναι σχεδόν 100.000, αν και στα 2/3 των νομαρχιακών υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος. Το νούμερο δεν είναι αμελητέο, αν σκεφτεί κανείς τη συγκυρία και το διακύβευμα, είναι δε και μια σημαντική άσκηση εκλογικής συσπείρωσης για τον κομματικό μηχανισμό.
ΠΑΣΟΚ ανακοινώσεις στον βρόντο…
-Καλά, εκεί στο ΠΑΣΟΚ δεν σκέφτονται πριν βγάλουν ανακοίνωση. Πήγε ο εκπρόσωπος του κόμματος να επιτεθεί στον Μητσοτάκη γιατί δεν πήγε στη Βουλή για τα μέτρα της ΔΕΘ, και φυσικά ο εκπρόσωπος Μαρινάκης τούς απάντησε λέγοντας ότι ψήφισαν τα μέτρα που είχαν καταδικάσει πριν κάνα δίμηνο, θυμίζοντας παράλληλα ότι η Ισπανία, χώρα υπόδειγμα για κάθε σοσιαλιστή, είχε για ακόμα έναν μήνα υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων από τη χώρα μας. Με τέτοια στρατηγική, μου φαίνεται λογικό που έχει κολλήσει η βελόνα.
Οι νέες business της DFC: Στηρίζει Goldair, νέο λιμάνι στην Ελευσίνα, Στρατόπεδο Γκόνου
-Χωρίς τυμπανοκρουσίες, αλλά με ξεκάθαρη στρατηγική, η Development Finance Corporation (DFC), η κρατική αναπτυξιακή τράπεζα των ΗΠΑ, έχει αρχίσει να αποκτά πολυεπίπεδη παρουσία στην Ελλάδα. Όπου υπάρχει ενέργεια, υποδομή και γεωπολιτικό ενδιαφέρον, οι Αμερικανοί είναι εκεί και μάλιστα όχι απλώς ως παρατηρητές. Μετά τη χρηματοδότηση ύψους 125 εκατ. δολαρίων προς την ONEX Elefsis Shipyards & Industries, η DFC ετοιμάζεται, μαζί με την Τράπεζα Πειραιώς, να συμμετάσχει και στο Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο της Goldair, ενώ έχει «σημαδέψει» και το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, για το οποίο υπήρξαν κάποιες αιχμές το προηγούμενο διήμερο, χωρίς όμως να μπορεί ακόμα να αξιολογηθεί η δύναμη της παρέμβασης. Παράλληλα, επιστολή πρόθεσης έχει σταλεί και για τη χρηματοδότηση του εμπορευματικού κέντρου στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη, όπου εμπλέκονται οι Goldair, Ακτωρ και Trade Estates. Το ενδιαφέρον των ΗΠΑ δεν είναι τυχαίο: στόχος είναι να αντισταθμιστεί η κινεζική επιρροή που εκφράζεται μέσω της Cosco στον Πειραιά. Το «αντίβαρο» φαίνεται να σχεδιάζεται στην Ελευσίνα, με τη δημιουργία νέου λιμανιού πολλαπλών χρήσεων (εμπορικού και στρατιωτικού) σε έκταση 400 στρεμμάτων, δίπλα στα ναυπηγεία που ήδη ελέγχει η ONEX με τη στήριξη της DFC. Το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, υπήρξαν επαφές μεταξύ στελεχών της DFC και Ελλήνων υπουργών, ανάμεσά τους ο Σταύρος Παπασταύρου και ο Βασίλης Κικίλιας, με στόχο να προωθηθεί η συνεργασία και να ανοίξει ο δρόμος για τη συμμετοχή της αμερικανικής πλευράς σε νέα έργα ενέργειας και υποδομών. Παράλληλα, ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφεται γύρω από την Atlantis See LNG Trade, την εταιρεία που έχει υπογράψει εικοσαετές συμβόλαιο με τη Venture Global. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η DFC αναμένεται να συμμετάσχει όχι μόνο χρηματοδοτικά αλλά και μετοχικά στο σχήμα, ενώ στελέχη της φέρεται να προορίζονται για θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξέλιξη που, αν επιβεβαιωθεί, θα ενισχύσει περαιτέρω το αποτύπωμα της αμερικανικής παρουσίας στον εγχώριο ενεργειακό χάρτη. Και κάπου εδώ ξεκινά το πραγματικό ενδιαφέρον. Γιατί, όπως ψιθυριζόταν στους διαδρόμους του Ζαππείου που πραγματοποιήθηκε η διατλαντική διάσκεψη P-TEC, η DFC δεν περιορίζεται πλέον στα έργα αλλά παρακολουθεί και μετοχικά κομβικές εταιρείες του χώρου. Όχι φανερά αλλά μεθοδικά, με εκείνη τη χαρακτηριστική αμερικανική τακτική που παίρνει αυτό που θέλει την κατάλληλη στιγμή, ώσπου μια μέρα διαπιστώνεις πως έχει ήδη εγκατασταθεί στο τραπέζι των αποφάσεων. Κάποιοι μιλούν για ενδιαφέρον στρατηγικού χαρακτήρα σε γνωστό όμιλο που δραστηριοποιείται στον τομέα των υποδομών και όχι μόνο. Φυσικά μιλάμε για κουβέντες και φήμες που ο χρόνος θα δείξει την πραγματική τους διάσταση. Αν επιβεβαιωθεί πάντως το ντιλ, τότε ο ρόλος της DFC στην Ελλάδα περνά σε άλλη πίστα: από επενδυτής υποδομών, σε παράγοντα ισορροπιών στην καρδιά του επιχειρηματικού χάρτη. Η εικοσαετής συμφωνία LNG, η Ελευσίνα, το Θριάσιο και όσα ακολουθούν είναι απλώς τα ορατά σημεία μιας μεγαλύτερης αμερικανικής στρατηγικής που ξετυλίγεται βήμα βήμα.
ΕΧΑΕ: Τα arbitrage funds και η ψευδαίσθηση σταθερότητας
-Την εβδομάδα που ξεκίνησε σήμερα, όλα τα βλέμματα στρέφονται στη δημόσια πρόταση του Euronext που λήγει την Παρασκευή. Ουσιαστικά η Ελλάδα καλείται να αποφασίσει τι θέλει να είναι το χρηματιστήριό της, μέρος ενός ευρωπαϊκού δικτύου ή μια εσωστρεφής αγορά με τα δικά της προβλήματα. Την απάντηση -εκτός απροόπτου- θα τη μάθουμε όλοι μαζί σε τέσσερις ημέρες. Στο μεταξύ υπάρχουν μέτοχοι που πιστεύουν ότι, κρατώντας τις μετοχές τους, θα βρεθούν σε καλύτερη θέση αργότερα. Όμως, όσοι στοιχηματίζουν στην ανεξαρτησία της ΕΧΑΕ καλό είναι να συνειδητοποιήσουν ότι η εποχή των αυτόνομων εθνικών χρηματιστηρίων τελειώνει. Υπάρχουν αβεβαιότητες και κίνδυνοι για την εξέλιξη της δημόσιας πρότασης και ένας σοβαρός κίνδυνος για τους ιδιώτες μετόχους είναι το παιχνίδι που κάνουν τα arbitrage funds τα οποία ελέγχουν περίπου 15% με 20% των μετοχών της ΕΧΑΕ. Αυτά τα κεφάλαια έχουν αγοράσει ΕΧΑΕ και «σορτάρει» Euronext περιμένοντας την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Αν η συμφωνία επιτύχει, θα πάρουν τα κέρδη τους και θα αποχωρήσουν. Αν αποτύχει, θα κλείσουν τα short τους στο Euronext - εύκολα, γιατί η μετοχή είναι ρευστή - και θα μείνουν με εκατομμύρια μετοχές ΕΧΑΕ που θα πρέπει να πουλήσουν. Ποιος θα αγοράσει μετοχές ΕΧΑΕ σε αυτήν την περίπτωση; Την απάντηση την ξέρουμε όλοι και σε ένα τέτοιο σενάριο η τιμή θα πέσει βίαια σε χαμηλότερα επίπεδα, χωρίς ορατή προοπτική ανάκαμψης. Η αγορά δεν έχει μνήμη, αλλά έχει πάντα λογική: όταν το θεμελιώδες σενάριο διαψεύδεται, η τιμή προσαρμόζεται - άμεσα και σκληρά.
Το πολωνικό προηγούμενο
-Η αγορά στην υπόθεση της ΕΧΑΕ προσπερνά με μεγάλη ευκολία και αβασάνιστα πως αν ολοκληρωθεί η συναλλαγή, το Euronext θα προσφέρει τεχνολογία, πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια και κοινή πλατφόρμα. Ορισμένοι αντιμετωπίζουν την προσφορά τεχνολογίας και την κοινή πλατφόρμα ως απειλή ή ακόμη και εκβιασμό. Τους φαίνεται πιο πιθανό η ΕΧΑΕ να αναβαθμιστεί μόνη της σε ένα περιβάλλον όπου οι ευρωπαϊκές αγορές ενοποιούνται, δηλαδή να χρηματοδοτήσει η ΕΧΑΕ με δικούς της πόρους την επιβίωσή της. Προφανώς αγνοούν το πολωνικό προηγούμενο. Το Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας απέφευγε για χρόνια να επενδύσει, διατηρώντας περιθώρια κέρδους πάνω από 60 %. Ολοι ήταν ικανοποιημένοι μέχρι που ήρθε η ώρα της αναβάθμισης και τότε τα περιθώρια συρρικνώθηκαν δραστικά στο 28%, ενώ η κερδοφορία του μειώθηκε σχεδόν στο μισό. Στην περίπτωση της ΕΧΑΕ το πλήγμα θα είναι πολλαπλάσιο γιατί η αγορά μας είναι μικρότερη, οι ροές κεφαλαίων πιο ευμετάβλητες και η διεθνής εποπτεία αυστηρότερη. Γιατί, αν τελικά χαθεί αυτή η ευκαιρία, τότε δεν θα χαθεί μόνον το deal, αλλά και η τελευταία πιθανότητα να ενταχθεί η ελληνική αγορά στο ευρωπαϊκό κέντρο βάρους.
Τα 2 δισ. ευρώ στο ταμείο (της ΕΤΕ) και ο γόρδιος δεσμός της αποκλειστικότητας (για Τρ. Πειραιώς και ΕΤΕ)
-Εντυπωσίασε για τον συντηρητισμό της η παρουσίαση της Εθνικής Τράπεζας στο κομμάτι εκείνο που καταγράφει ότι σκοπεύει να διαθέσει τα υπερβάλλοντα κεφάλαια που προσμετρώνται σε 500 μονάδες βάσης CET1 ή αλλιώς περί τα 2 δισ. ευρώ: Α.) Σε διανομές προς τους μετόχους, δηλαδή διανομές που θα ξεπεράσουν το 60%. B.) Σταδιακή Οργανική Ανάπτυξη Γ.) Συμμετοχή σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια Δ.) Απόκτηση ρυθμισμένων δανείων - που δεν πολυπερπατάει, αν και θα έπρεπε, αφού και o SSM εμφανίζεται σταθερά αντίθετος. Ε.) Αυτό η Εθνική το ονομάζει "στρατηγική ευελιξία" και συμπεριλαμβάνει την απόδοση κεφαλαίων στους μετόχους, συμπληρωματικές εξαγορές (σ.σ. αναφέρεται σε μικρότερες εταιρείες που λειτουργούν βοηθητικά στη λειτουργία της μαμάς εταιρείας) and last but not least που λένε και οι Αγγλοι, "Εξαγορά ή συγχώνευση" που να προσθέτει αξία. Για αυτό το τελευταίο η αγορά περιμένει να ακούσει, αλλά ακόμη δεν υπάρχουν διευκρινίσεις. Και δεν μπορούν να υπάρξουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας προχωρεί τις συζητήσεις με CVC και Τράπεζα Πειραιώς ώστε να διακόψει την αποκλειστική συνεργασία της με την Εθνική Ασφαλιστική - και αυτές οι συζητήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί. Οι συνεργασίες αυτές δηλαδή τράπεζας-ασφαλιστικής έχουν σφραγίδα αποκλειστικότητας και μάλιστα αυστηρής. Οι συγκεκριμένες δουλειές δεν είναι τεράστιες ώστε να μοιράζονται μεταξύ δύο τραπεζών. Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος των διαπραγματεύσεων με τις ασφαλιστικές εταιρείες η Τράπεζα Πειραιώς θα έχει αποκλειστική συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική και η ΕΤΕ αποκλειστική σχέση με την ΝΝ, την Allianz ή όποια άλλη ασφαλιστική επιλέξει.
Synathlon Lab by… TEMES
-Μια νέα εταιρεία συστάθηκε την περασμένη Παρασκευή 7 Νοεμβρίου. Η επωνυμία της είναι «Synathlon Lab Μον. Ι.Κ.Ε.» και εδρεύει επί της οδού Πεντέλης στο Π. Φάληρο, στο μέγαρο που στεγάζει τις δραστηριότητες της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου. Η νέα εταιρεία, που βεβαίως απηχεί τα συμφέροντα της ισχυρής επιχειρηματικής οικογένειας, ξεκινά τη διαδρομή της με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 2.000.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 200.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη. Τώρα, τα λεφτά έχει βάλει η «Charlie Ventures Holdings», την οποία ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος τον Μάρτιο του 2020. Ο σκοπός της Synathlon Lab περιλαμβάνει πολλά και διάφορα, αλλά είναι φανερός ο βασικός προσανατολισμός της στη διοργάνωση αγώνων ράλι. Έτσι, προβλέπεται η οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση, προώθηση και εκμετάλλευση αθλητικών διοργανώσεων, αγώνων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων πάσης φύσεως στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, ιδίως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων μηχανοκίνητου αθλητισμού, περιλαμβανομένων αγώνων ταχύτητας, ακρίβειας ή δεξιοτεχνίας, καθώς και διαγωνισμών, εκπαιδεύσεων, δοκιμών και επιδείξεων με οχήματα, αγώνων ράλι αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, αγώνων δρόμου, ποδηλατικών αγώνων και άλλων αγώνων με μηχανοκίνητα ή μη μέσα. Επίσης, η παροχή πάσης φύσεως αθλητικών υπηρεσιών, περιλαμβανόμενων, ενδεικτικά, υπηρεσιών τεχνικής οργάνωσης, ασφάλειας, χρονομέτρησης, διαχείρισης υποδομών, εξυπηρέτησης συμμετεχόντων ή θεατών, καθώς και συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς διοργανωτές, φορείς και συμμετέχοντες σχετικά με την ομαλή διεξαγωγή και υποστήριξη αθλητικών διοργανώσεων, αγώνων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων πάσης φύσεως, ιδίως μηχανοκίνητου αθλητισμού, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Η αλήθεια είναι πως ο σκοπός της εταιρείας εκτείνεται σε πολλά ακόμη, όπως υπηρεσίες marketing, public relations, δημιουργίας και διαχείρισης εμπορικών σημάτων (branding), καθώς και υλοποίησης δράσεων προβολής σχετικά με αθλητικές διοργανώσεις πάσης φύσεως, ιδίως μηχανοκίνητου αθλητισμού. Περαιτέρω, η απόκτηση, εκμετάλλευση, διαχείριση, επισκευή, συντήρηση, πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων αγωνιστικών οχημάτων και συναφούς εξοπλισμού. Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Synathlon Lab συμμετέχουν ο Σωτήριος Κυρανάκος ως Πρόεδρος, καθώς και οι Κωνσταντίνος Ζαχαράτος και Αποστολία Κοτρώνη ως μέλη.
Η Instacar βλέπει τζίρους 35 εκατ. ευρώ
-Ξεκίνησε το 2019 να δραστηριοποιείται στην αγορά των μισθώσεων οχημάτων ως startup, προσέλκυσε επενδυτές του μεγέθους της Olympia Group του Πάνου Γερμανού, της Αutohellas του ομίλου Βασιλάκη και της Velocity Partners και μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει σχεδόν 60 εκατ. ευρώ σε γύρους χρηματοδότησης. Η Instacar, που δημοσιοποίησε τον ισολογισμό της για το 2024, ανέβασε τα ενοποιημένα έσοδά της στα 22,9 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 73% σε σχέση με τα 13,2 εκατ. του 2023. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 12 εκατ., αυξημένα κατά 92% σε σχέση με τα 6,25 εκατ. της προηγούμενης χρονιάς, διαμορφώνοντας το περιθώριο EBITDA στο πολύ υψηλό 52%, από 47% το 2023, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) έφτασαν τα 3,86 εκατ.(+177%). Στην τελική γραμμή του ισολογισμού έγραψε ζημιές 618 χιλ. ευρώ. Η εταιρεία κατάφερε το 2024 να έχει καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (2,5 εκατ.), ωστόσο έχει αυξήσει τον δανεισμό της στα 24,6 εκατ. ευρώ. Επίσης, από τις λογιστικές καταστάσεις του 2024 προκύπτει πως στο τέλος της χρονιάς το κεφάλαιο κίνησης ήταν αρνητικό, πλην έχει ήδη μεριμνήσει και λάβει τραπεζική χρηματοδότηση 9 εκατ. και καταθέσεις από μετόχους 3,5 εκατ. Παράλληλα, αναφέρεται πως η διοίκηση βρίσκεται σε διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων από τους μετόχους. Στα προσεχή πλάνα της Instacar είναι να λανσάρει νέες τεχνολογικές λύσεις, μεταξύ των οποίων ενός one stop app, με στόχο να καταστεί αναδυόμενη δύναμη στον τομέα της κινητικότητας, ενώ για το 2025 η διοίκηση είχε θέσει ως στόχο τζίρο ύψους 35 εκατ. ευρώ.
Η αγορά ζορίζεται αλλά δεν ανησυχεί
-Παραδοσιακά ο Νοέμβριος είναι ένας καλός μήνας για το Χρηματιστήριο, σε αντίθεση με το προηγούμενο δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου που η στατιστική δίνει αρνητικά μηνύματα. Η πρώτη βδομάδα του Νοέμβρη ξεκίνησε με αρνητικό πρόσημο, αυτό όμως δεν αναιρεί τα κέρδη +35,19% για τον Γενικό Δείκτη από την αρχή του χρόνου, το +40,31% για τον FTSE 25 και +71,39% για τον Τραπεζικό Δείκτη. Τώρα που έρχονται οι αποκοπές των μερισμάτων και προ-μερισμάτων των τραπεζών (σήμερα η Εθνική «κόβει» προμέρισμα των 0,219 ευρώ ανά μετοχή), η ΔΕΗ, ο όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ, μαζί με την 3Ε και τον Τιτάνα, έχουν αναλάβει τη στήριξη του Γενικού Δείκτη στην προσπάθεια να ανακαταλάβει και να διατηρήσει το οχυρό των 2.000 μονάδων που έχασε προσωρινά. Η εβδομάδα που ξεκινά σήμερα χρωματίζεται από τη δημόσια προσφορά για το εταιρικό ομόλογο της Lamda Development, με στόχο την άντληση έως 500 εκατ. ευρώ και την είσοδο των ομολογιών στην Κύρια Αγορά του ΧΑ.
Νέες κορυφές για ΔΕΗ, το comeback της Motor Oil
-Μακριά διατηρείται η ΔΕΗ από το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στην εγχώρια αγορά, καθώς ο τίτλος δεν έχει καταγράψει πτώση εντός του Νοεμβρίου. Αν και είχε υπερβεί κι άλλες φορές ενδοσυνεδριακά τα 16 ευρώ, έκλεισε πάνω από το συγκεκριμένο ορόσημο την περασμένη Παρασκευή για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Σταμάτησε στα 16,13 ευρώ, ενώ το αμέσως επόμενο υψηλότερο κλείσιμο εντοπίζεται στην 1η Σεπτεμβρίου 2009 και τα 16,62 ευρώ. Η φετινή απόδοση της ΔΕΗ ξεπερνά το 30% και η χρηματιστηριακή της αξία πλησιάζει τα 6 δισ. ευρώ. Μικρά «βήματα» ανόδου κάνει η Motor Oil το τελευταίο διάστημα, υπερκαλύπτοντας κάθε φορά τις απώλειες που σημειώνει. Ως αποτέλεσμα η μετοχή έχει αναρριχηθεί σε επίπεδα άνω των 26,7 ευρώ και βρίσκεται σε απόσταση βολής από το υψηλό έτους των 27 ευρώ. Σε 29,55% ανέρχεται η απόδοση της MOH εντός του 2025, προσεγγίζοντας την αποτίμηση των 3 δισ. ευρώ. Θετικός καταλύτης είναι η απόφαση του ΔΣ να διανείμει προσωρινό μέρισμα ύψους 0,35 ευρώ ανά μετοχή για τη φετινή χρήση. Η αποκοπή του έχει οριστεί για τις 23 Δεκεμβρίου και η πληρωμή του θα ακολουθήσει στις 5 Ιανουαρίου. Δυναμική εικόνα βλέπει η Goldman Sachs για τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου του ομίλου, τα οποία ανακοινώνονται την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, διατηρώντας την τιμή στόχο στα 28 ευρώ. Η Piraeus Securities αναβάθμισε την τιμή στόχο στα 30,5 ευρώ από 29,8 ευρώ προηγουμένως.
Το αυριανό Investor Day του ΤΙΤΑΝα
-Με ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας 474 εκατ. ευρώ και ένα Ταμείο γεμάτο ρευστά διαθέσιμα πραγματοποιεί αύριο ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ την εκδήλωση Investor Day. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ξεπέρασαν τα 307 εκατ. ευρώ (έναντι 275 εκατ. ευρώ πέρυσι) ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στο μισό, στα 302 εκατ. ευρώ από 622 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2024. Πριν από λίγες μέρες, η Fitch αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα του Τιτάνα σε BB+ με θετική προοπτική, γεγονός που έσπευσε να εκμεταλλευτεί η διοίκηση ανακοινώνοντας νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ύψους 10 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι ο Όμιλος κατέχει ήδη περισσότερο από 5% των μετοχών του. Αυτή η συγκέντρωση ιδίων μετοχών έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις και διάφορα σενάρια για placement ή στρατηγικές συμμαχίες. Αυτή τη μακροπρόθεσμη στρατηγική περιμένουν να ακούσουν αύριο οι αναλυτές, ενώ ο Όμιλος έχει με άνεση ξεπεράσει την κεφαλαιοποίηση των 3,1 δισ. ευρώ παρά τις αναταράξεις στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.
O πρωταθλητής αποδόσεων στο Ελληνικό Χρηματιστήριο
-Πριν από 4 χρόνια η ΙΛΥΔΑ ήταν μια μικρή εταιρεία πληροφορικής με κύκλο εργασιών της τάξης των 4,3 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 430.000 ευρώ. Ο επικεφαλής της εταιρείας Βασίλης Ανυφαντάκης, ένας επιχειρηματίας από την Κρήτη και πολλές διασυνδέσεις, κατάφερε να οδηγήσει την ΙΛΥΔΑ με μηδενικό δανεισμό να αναλαμβάνει σημαντικά έργα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αξιοποιώντας ευρωπαϊκές και κρατικές ενισχύσεις. Το 2024 έφτασε να εμφανίσει τζίρο 7,1 εκατ. ευρώ και καθαρά 3,8 εκατ. ευρώ - αύξηση 65% στον κύκλο εργασιών και 788% στα καθαρά σε μια τριετία. Στις αρχές του 2025, αποφάσισε να δώσει επιπλέον ρευστότητα στη μετοχή γι’ αυτό προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών (1 νέα για κάθε 2 παλιές). Η ΙΛΥΔΑ φέτος μέχρι σήμερα είναι ο απόλυτος πρωταθλητής στις αποδόσεις του Χρηματιστηρίου της Αθήνας (+301%) και στα 5,34€/μτχ. Αξίζει 75,3 εκατ. ευρώ.
Πόσες ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη στην παραγωγή;
-Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) πραγματοποίησε μεγάλη πανευρωπαϊκή έρευνα, για να διαπιστώσει τον βαθμό υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην παραγωγική διαδικασία. Στη Φινλανδία οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη σε ποσοστό 66%, Στη Δανία το 58% και στην Ολλανδία το 55%. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το 2025 έδειξε ότι μόλις το 19% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί generative AI, τοποθετώντας τη χώρα στην τελευταία θέση ανάμεσα σε 27 κράτη-μέλη της ΕΕ. Ακόμη και χώρες με παρόμοιο οικονομικό προφίλ, όπως η Πορτογαλία και η Κροατία, ξεπερνούν την Ελλάδα με 24% και 22% αντίστοιχα. Η Ελλάδα, με τις χιλιάδες πολύ μικρές επιχειρήσεις, φαίνεται ότι έχει περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαια για ψηφιακό μετασχηματισμό. Ταυτόχρονα, η εστίαση στους παραδοσιακούς κλάδους - τουρισμός, ναυτιλία, λιανεμπόριο - δεν δημιουργεί την πίεση για ταχεία ψηφιακή αναβάθμιση που βιώνουν βιομηχανικές οικονομίες. Τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια για ψηφιακό μετασχηματισμό απορροφώνται αργά, ενώ η ρυθμιστική αβεβαιότητα και η γραφειοκρατία αποτρέπουν πιλοτικές πρωτοβουλίες. Οι Ευρωπαίοι ανταγωνιστές των ελληνικών επιχειρήσεων αυτοματοποιούν διαδικασίες, βελτιώνουν την παραγωγικότητα και αναπτύσσουν νέα προϊόντα μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι ελληνικές επιχειρήσεις καθυστερούν.
Το πάρτι στο Hard Rock Café
-Πολύς κόσμος και αρκετοί επώνυμοι τίμησαν τον Μιχάλη Καρλούτσο, Πρόεδρο του Hard Rock στην Ελλάδα, στον πάρτι για την ονομαστική γιορτή, στο Hard Rock Cafe στο Μοναστηράκι. Στο πάρτι εμφανίστηκε ο Σάκης Ρουβάς και ο Αντώνης Ρέμος, αλλά και πολιτικοί όπως και επιχειρηματίες. Η μουσική υπόκρουση της βραδιάς δόθηκε από ένα συγκρότημα του δρόμου, τους Hermaphrodites Child που ανακάλυψε ο Καρλούτσος ενώ έπαιζαν σε μια γωνιά του δρόμου στην οδό Ερμού. Ο Καρλούτσος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον γιο του Στέλιο («Stevie»), αλλά η αλήθεια είναι πως όλη η εκδήλωση είχε ένα ευρύτερο μεγάλο φόντο: Το Hard Rock Hotel and Casino Athens που χτίζεται στο Ελληνικό.
Πού οδηγούν τα στεγαστικά δάνεια 50 ετών που ανακοίνωσε ο Τραμπ
-Ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο την εισαγωγή στεγαστικών δανείων 50 ετών, με τον διευθυντή του Ομοσπονδιακού Οργανισμού Χρηματοδότησης Κατοικίας Μπιλ Πούλτε να επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση εργάζεται πάνω σε αυτή την «game changer» πρόταση. Ο Τραμπ φυσικά έσπευσε να παρομοιάσει την πρωτοβουλία αυτή με την αντίστοιχη «επανάσταση» του Προέδρου Ρούζβελτ με την εισαγωγή του 30ετούς στεγαστικού δανείου. Στην ουσία, ένα δάνειο 400.000 δολαρίων με επιτόκιο 6,575% (τόσο είναι σήμερα τα επιτόκια στεγαστικής πίστης στις ΗΠΑ), η μηνιαία δόση πέφτει από 2.038 δολάρια (30 έτη) σε 1.822 δολάρια (50 έτη) δηλαδή μόλις 216 δολάρια λιγότερο. Το ποσοστό της πραγματικής εξοικονόμησης μειώνεται όσο παρατείνεται η διάρκεια, με τη διαφορά 40ετούς-50ετούς να είναι μόλις 69 δολάρια. Φυσικά, το συνολικό κόστος του δανείου εκτοξεύεται. Στην Αμερική σήμερα, ο μέσος αγοραστής κατοικίας ξοδεύει σχεδόν το 38% του μηνιαίου εισοδήματός του σε δόσεις δανείων, σύμφωνα με τη Redfin. Σε κάθε περίπτωση, για να υλοποιηθεί η νέα πρωτοβουλία Τραμπ για τη νέα γενιά, πρέπει να υπάρξει έγκριση από το Κογκρέσο, αφού σήμερα εξακολουθεί να ισχύει ο νόμος Dodd-Frank που θεσπίστηκε μετά την κρίση του 2008, ο οποίος περιορίζει τα «Qualified Mortgages» σε 30 χρόνια.
