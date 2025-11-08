Μπόνους φόρου έως 16.000 € για όσους ανακαινίσουν το σπίτι φέτος και το 2026

Επεκτείνεται το μέτρο για δαπάνες έως 16.000 ευρώ σε εργασίες και υλικά ανακαίνισης - Μείωση φόρου έως 3.200 ευρώ τον χρόνο για πέντε έτη, με ηλεκτρονικές πληρωμές και νόμιμα παραστατικά