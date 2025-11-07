Σκηνικό κατάρρευσης στα κρυπτονομίσματα – Εξαϋλώθηκαν τα κέρδη του 2025

Κλείσιμο

Χρειάστηκε λίγο περισσότερο από ένας μήνας για να «εξαφανιστούν» σχεδόν όλα τα φετινά κέρδη των κρυπτονομισμάτων.Σύμφωνα με τα στοιχεία της CoinGecko, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς είχε φθάσει σε ιστορικό υψηλό περίπου 4,4 τρισ. δολαρίων στις 6 Οκτωβρίου. Ωστόσο, η υποχώρηση κατά περίπου 20% (bear market) που ακολούθησε, συρρίκνωσε την άνοδο από την αρχή της χρονιάς σε μόλις 2,5%.Η καθίζηση πυροδοτήθηκε από τις μαζικές ρευστοποιήσεις ύψους περίπου 19 δισ. δολαρίων λίγες ημέρες μετά το ρεκόρ, εξέλιξη που κλόνισε την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Παράλληλα, οι ενδείξεις για ανάκαμψη παραμένουν περιορισμένες, καθώς οι περισσότεροι traders αποφεύγουν τις νέες τοποθετήσεις.Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια χρονιά όπου η αγορά φάνηκε να αποκτά μεγαλύτερη θεσμική αποδοχή από ρυθμιστικές αρχές, τράπεζες και μεγάλους επενδυτές. Επιπλέον, η προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να ενισχύσει τον ρόλο της χώρας ως παγκόσμιου κέντρου για τα ψηφιακά assets είχε οδηγήσει το Bitcoin σε ράλι έως 35%.Ωστόσο, η αλλαγή κλίματος ήταν τόσο απότομη που η συνολική αξία των crypto βρίσκεται πλέον χαμηλότερα από τα επίπεδα που ήταν όταν ο Τραμπ ανέλαβε την προεδρία.Το Bitcoin έχει καταγράψει πτώση 8% αυτή την εβδομάδα και οδεύει προς τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τον Μάρτιο. Κατά τη διάρκεια της πτώσης έχασε και το τεχνικά κρίσιμο όριο του κινητού μέσου όρου 200 ημερών, στο οποίο είχε στηριχθεί από την bear market του 2022. Το πρωί της Παρασκευής, διαπραγματευόταν γύρω από τα 101.000 δολάρια.Οι απώλειες είναι ακόμα πιο έντονες στα altcoins, τα μικρότερα κρυπτονομίσματα με υψηλότερη μεταβλητότητα, τα οποία γενικά έχουν υποαποδώσει φέτος. Όπως σημειώνει ο Ογκουστίν Φαν της SignalPlus: «Εξαιρώντας το Bitcoin και το Ether, η αγορά crypto είναι αδύναμη εδώ και μήνες χωρίς να εισέρχονται νέα κεφάλαια σε alt-tokens ή DeFi projects». Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμμετοχή του ευρύτερου επενδυτικού κοινού παραμένει περιορισμένη, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια και το ρυθμιστικό περιβάλλον.Ο Τζεφ Μέι, COO του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων BTSE, ανέφερε ότι μέρος των ρευστοποιήσεων συνδέεται με φόβους πως οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης έχουν υπερτιμηθεί. «Αν δούμε διόρθωση στον κλάδο του AI και των τεχνολογικών μετοχών, τότε είναι πολύ πιθανό το Bitcoin να υποχωρήσει κάτω από τα 100.000 δολάρια και τα altcoins ακόμη περισσότερο», προειδοποίησε.Παρά τη συνολική κόπωση, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις σταθεροποίησης, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Την Πέμπτη, τα ETFs spot του Bitcoin και του Ether στις ΗΠΑ κατέγραψαν εισροές 253 εκατ. δολαρίων, μετά από έξι συνεχόμενες ημέρες εκροών.